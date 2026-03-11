Des nuages s'amoncellent à l'horizon pour l'avenir de Duvan Zapata à Turin. Malgré un contrat renouvelé jusqu'en 2027, l'attaquant colombien n'est pas certain de rester chez les Granata après une nouvelle saison en deçà des attentes.
Turin, Zapata libre cet été ? La clause et le plan du club
LA CLAUSE DANS LE CONTRAT DE DUVAN ZAPATA
Il y aurait une clause dans le nouvel accord avec l'attaquant qui permettrait au club d'Urbano Cairo de résilier le contrat de l'ancien joueur de Naples. C'est ce que rapporte Tuttosport, selon lequel à la fin du championnat, en mai, Turin pourra et devra prendre une décision concernant Zapata. Il s'agirait d'un choix que le quotidien qualifie d'« autonome et unilatéral ». Si le Toro décidait de résilier le contrat du joueur, un an avant son expiration, il devrait payer une pénalité d'un million d'euros. Il appartiendra au président et au nouveau directeur sportif Petrachi de prendre une décision qui permettrait de poursuivre le plan de réduction de la masse salariale, en économisant environ 3 millions bruts sur son salaire. Selon Tuttosport, la décision n'a pas encore été prise et a été reportée au mois de mai, à la fin du championnat, tant dans le cas où le Torino se maintiendrait en Serie A que dans le cas malheureux d'une relégation.
LA CARRIÈRE ET LE SALAIRE
Duvan, qui approche les 35 ans, avait renouvelé son contrat avec le Toro en avril 2025 et la date d'échéance avait été reportée de 2026 à 2027 avec un salaire élevé de 2,5 millions nets, soit 5 millions bruts. La décision avait alors été prise par Urbano Cairo et Davide Vagnati et approuvée par l'entraîneur Paolo Vanoli. Comme le rappelle le quotidien turinois, il s'agissait d'un renouvellement qui était aussi un message au groupe, au vestiaire : on accordait sa confiance à un attaquant qui, à ce moment-là, se trouvait dans une situation difficile. En effet, il ne s'était pas encore remis d'une grave blessure au ligament croisé antérieur, au ménisque médial et au ménisque latéral.
Une fois sa blessure derrière lui, celui qui était devenu le nouveau capitaine du Torino sortait d'une excellente saison avec 12 buts et 4 passes décisives en 35 apparitions, mais lors des saisons suivantes, après sa blessure, il n'avait pas réussi à réitérer ses performances, ne marquant que 5 buts en deux ans, un maigre butin pour un joueur qui en compte 126 en Serie A et dont l'avenir au Torino pourrait désormais être compromis par une clause de résiliation.