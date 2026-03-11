Turin, Zapata libre cet été ? La clause et le plan du club

Duvan, qui approche les 35 ans, avait renouvelé son contrat avec le Toro en avril 2025 et la date d'échéance avait été reportée de 2026 à 2027 avec un salaire élevé de 2,5 millions nets, soit 5 millions bruts. La décision avait alors été prise par Urbano Cairo et Davide Vagnati et approuvée par l'entraîneur Paolo Vanoli. Comme le rappelle le quotidien turinois, il s'agissait d'un renouvellement qui était aussi un message au groupe, au vestiaire : on accordait sa confiance à un attaquant qui, à ce moment-là, se trouvait dans une situation difficile. En effet, il ne s'était pas encore remis d'une grave blessure au ligament croisé antérieur, au ménisque médial et au ménisque latéral.

Une fois sa blessure derrière lui, celui qui était devenu le nouveau capitaine du Torino sortait d'une excellente saison avec 12 buts et 4 passes décisives en 35 apparitions, mais lors des saisons suivantes, après sa blessure, il n'avait pas réussi à réitérer ses performances, ne marquant que 5 buts en deux ans, un maigre butin pour un joueur qui en compte 126 en Serie A et dont l'avenir au Torino pourrait désormais être compromis par une clause de résiliation.