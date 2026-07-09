Turin : Oristanio officialisé, les détails

Le Torino Football Club est heureux d’annoncer l’acquisition, sous la forme d’un prêt avec option d’achat, des droits sportifs du footballeur Gaetano Oristanio, en provenance du Venezia Football Club. Né le 28 septembre 2002 à Vallo della Lucania, dans la province de Salerne, Oristanio a été formé au sein du vivier de l’Inter. Formé au sein du centre de formation de l’Inter, avec lequel il a remporté le championnat des moins de 16 ans puis le championnat et la Supercoupe des moins de 17 ans, il a été prêté à l’été 2021 au Volendam, club de deuxième division néerlandaise avec lequel il a immédiatement obtenu la promotion en Eredivisie. Sa première saison professionnelle s’est conclue sur des statistiques remarquables : 35 matchs et 7 buts. L’année suivante, toujours en prêt, il a confirmé son potentiel avec 27 apparitions, 1 but et 3 passes décisives en Eredivisie. La saison 2023-2024 le voit revenir en Italie, prêté au Cagliari, et faire ses débuts en Serie A, à seulement vingt ans, contre le Torino lors du match d’ouverture au stade Olimpico Grande Torino le 21 août. À l’issue de l’exercice, il compte 27 matchs, 2 buts et une passe décisive. Après avoir contribué au maintien des « rossoblù », il est transféré définitivement de l’Inter au Venezia : avec les Lagunari, il totalise 37 apparitions, 3 buts et 3 passes décisives. La saison dernière, il évolue en prêt à Parme, totalisant 21 apparitions et un but entre championnat et Coupe d’Italie. International italien des catégories U17, U18, U20 et U21, il a porté le maillot azzurro à plusieurs reprises. Tout le Torino Football Club lui souhaite la bienvenue et lui adresse un message : « Bon travail et Sempre Forza Toro ! »