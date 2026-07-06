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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Tuchel s'en prend aux arbitres de la Coupe du monde avec des déclarations audacieuses

Mexico vs Angleterre
Mexico
Angleterre
Coupe du monde
T. Tuchel
J. Hart
Mexique
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Thomas Tuchel, le sélectionneur de l’équipe d’Angleterre, a estimé que les arbitres de la Coupe du monde « n’étaient pas à la hauteur », après la victoire spectaculaire contre le Mexique en huitièmes de finale.

Les « Three Lions » ont terminé la rencontre à dix et ont concédé un penalty controversé lors de ce match disputé au stade Azteca, finalement remporté 3-2 par l’Angleterre.

« Les arbitres ne sont pas assez bons, et les quatrièmes arbitres non plus. C’est la vérité », a-t-il déclaré à la BBC Sport.

Il a poursuivi : « Y avait-il une faute claire et évidente justifiant l’attribution d’un penalty ? Certainement pas. Ils ont modifié une décision sur une action où l’arbitre n’avait même pas sifflé de faute au départ. »

Garel Kwansa a été expulsé à la 54^e minute après que la vidéo a montré qu’il avait taclé Jesús Gayardo pied levé, en utilisant clairement les crampons de ses chaussures.

Cette décision a offert un sursaut d’espoir aux supporters mexicains, mais l’Angleterre a rapidement repris deux buts d’écart grâce à un penalty transformé par Harry Kane.

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Un expert en arbitrage explique la raison de l'expulsion de Kwanasa

    Darren Kane, arbitre assistant lors de la finale de la Coupe du monde 2010, a tranché sur BBC One : « C’est un carton rouge évident. »

    Il a ajouté : « Il est vrai que Kwansa a touché le ballon en premier, mais, conformément aux lois du jeu, cela n’altère pas la décision. »

    Il a poursuivi : « Il a ensuite poursuivi sa course et on voit clairement que les crampons de ses chaussures ont frappé la jambe de l'adversaire. L'arbitre n'avait d'autre choix que de sortir le carton rouge. C'est un carton rouge à 100 % ».

    L’Angleterre a ensuite repris son avance de deux buts grâce à un penalty transformé par Harry Kane, mais le Mexique est de nouveau revenu au score sur penalty.

    Kane semblait avoir touché le pied de Brian Gutiérrez, et après que l’arbitre Ali Reza Faghani se soit rendu devant l’écran de révision pour visionner l’action, il a accordé un penalty que Raúl Jiménez a transformé avec succès.

    Darren Khan a ajouté : « C'est un penalty. Malheureusement pour Kane, il a bel et bien touché le pied du joueur mexicain. La situation rappelle un peu l'intervention de Luka Modrić, qui avait valu un penalty à l'Angleterre lors de son premier match de la phase de groupes. Kane n'avait pas vu le joueur arriver derrière lui. »

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    Joe Hart estime que toutes les décisions de l’arbitre lors de cette rencontre étaient correctes.

    De son côté, l'ancien gardien de but de l'Angleterre, Joe Hart, a jugé que toutes les décisions arbitrales majeures de la rencontre étaient correctes.

    « Je pense que l'arbitre a pris la bonne décision dans les trois cas (les deux penalties et le carton rouge) », a-t-il déclaré sur BBC One.

    Il a ajouté : « J’ai ressenti de la tension à chaque fois… Et dès que j’ai vu les rediffusions, j’ai été très inquiet. Kwanasa méritait d’être expulsé, Kane n’a pas touché le ballon, et Gordon, sur le penalty de l’Angleterre, a touché le ballon en premier. »

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