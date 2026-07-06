Tuchel s'en prend aux arbitres de la Coupe du monde avec des déclarations audacieuses

Thomas Tuchel, le sélectionneur de l’équipe d’Angleterre, a estimé que les arbitres de la Coupe du monde « n’étaient pas à la hauteur », après la victoire spectaculaire contre le Mexique en huitièmes de finale.

Les « Three Lions » ont terminé la rencontre à dix et ont concédé un penalty controversé lors de ce match disputé au stade Azteca, finalement remporté 3-2 par l’Angleterre.

« Les arbitres ne sont pas assez bons, et les quatrièmes arbitres non plus. C’est la vérité », a-t-il déclaré à la BBC Sport.

Il a poursuivi : « Y avait-il une faute claire et évidente justifiant l’attribution d’un penalty ? Certainement pas. Ils ont modifié une décision sur une action où l’arbitre n’avait même pas sifflé de faute au départ. »

Garel Kwansa a été expulsé à la 54^e minute après que la vidéo a montré qu’il avait taclé Jesús Gayardo pied levé, en utilisant clairement les crampons de ses chaussures.

Cette décision a offert un sursaut d’espoir aux supporters mexicains, mais l’Angleterre a rapidement repris deux buts d’écart grâce à un penalty transformé par Harry Kane.