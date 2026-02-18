Getty
Traduit par
« Tu as un rhume ?! » - Thierry Henry demande à Gianluca Prestianni de dire la vérité sur l'incident impliquant Vinicius Junior dans un discours émouvant sur le racisme « épuisant » dans le football
Prestianni nie les accusations de racisme
Vinicius Junior a publié une déclaration sur Instagram affirmant que « les racistes sont des lâches » après le match de mardi, tandis que son coéquipier du Real Madrid, Kylian Mbappé, a demandé que Prestianni soit banni de la Ligue des champions. L'international français a déclaré avoir entendu le joueur du Benfica traiter Vinicius de « singe » à cinq reprises à l'Estadio da Luz lors d'un match qui s'est soldé par une victoire 1-0 pour les Merengues.
Prestianni a répondu en affirmant qu'il n'avait pas tenu de propos racistes à l'encontre de Vinicius. Il a publié sur les réseaux sociaux : « Je tiens à préciser qu'à aucun moment je n'ai adressé d'insultes racistes à Vini Jr, qui a malheureusement mal compris ce qu'il pensait avoir entendu. Je n'ai jamais été raciste envers qui que ce soit et je regrette les menaces que j'ai reçues de la part des joueurs du Real Madrid. »
- Getty Images
Henry demande à Prestianni de dire la vérité.
Henry ne croit pas que Prestianni ait dit la vérité au sujet de l'incident. L'ancien attaquant d'Arsenal et de Barcelone a déclaré sur CBS Sports: « Je comprends ce que vit Vinicius. Cela m'est arrivé tellement de fois sur le terrain. J'en ai parlé tellement de fois après les matchs. On m'a aussi accusé de chercher des excuses après les matchs quand cela m'arrivait. Parfois, on se sent seul, car c'est votre parole contre la sienne.
Nous ne savons pas ce que Prestianni a dit, car il a eu le courage de mettre son maillot devant sa bouche pour s'assurer que nous ne puissions pas voir ce qu'il disait, ce qui, clairement, rend déjà suspect. Parce que vous ne vouliez pas que les gens voient ou lisent ce que vous disiez. Ensuite, la réaction de Vinicius me dit que quelque chose de pas normal s'est produit. Nous ne savons toujours pas ce qui a été dit. Vinicius peut nous donner sa version, et Prestianni, j'en suis sûr, ne nous dira pas ce qu'il a réellement dit, car j'ai vu à un moment donné Kylian Mbappé le confronter et lui dire : « Je n'ai rien dit ».
« Eh bien, il a forcément dit quelque chose, au minimum. On a l'impression de ne plus savoir quoi faire. Nous sommes en 2026 et, après un match comme celui-là, où nous sommes censés parler de son but brillant, nous ne devrions pas avoir à gérer le fait que l'arbitre vous dise de ne pas aller au drapeau de corner, car cela inciterait la foule. C'est un corner, il ne peut pas le tirer ? Il ne peut pas aller là-bas pour tirer un corner simplement parce que les gens pensent ce qu'ils pensent. Tout à coup, il devient une victime. Je peux comprendre. Je peux vous assurer que lorsque cela se produit, vous ne savez plus quoi faire.
Une fois, il a essayé de quitter le terrain en Espagne, et une autre fois, il a essayé de donner un coup de pied à quelqu'un parce qu'il en avait assez. Cette fois-ci, il est allé voir l'arbitre pour lui raconter ce qui s'était passé. Je suis passé par là. L'arbitre m'a également dit qu'il ne pouvait rien faire. » Voyons voir à quel point Prestianni est un homme. Dites-nous ce que vous avez dit. Vous avez forcément dit quelque chose, car vous ne pouvez pas aller voir Mbappé et lui dire : « Je n'ai rien dit ». Que voulez-vous dire par « vous avez couvert votre nez pour quoi, vous avez un rhume » ?
« C'est fatigant » - Henry à propos du racisme dans le football
Henry a également fait part de sa frustration face au racisme qui continue de sévir dans le football en 2026. Il a ajouté : « Bien avant mon époque, des gens se sont battus pour que nous puissions jouer et divertir les gens. Et devoir encore faire face à la même situation en 2026, c'est épuisant. Évidemment, je peux m'identifier à cette situation, non seulement en raison de la couleur de ma peau, mais aussi parce que je l'ai vécue. Je me suis senti seul. »
- Getty Images Sport
Déclaration de l'UEFA
Une déclaration de l'UEFA a été publiée à la suite de ces allégations : « Un inspecteur de l'éthique et de la discipline de l'UEFA a été nommé pour enquêter sur les allégations de comportement discriminatoire lors du match retour des barrages de la Ligue des champions de l'UEFA 2025/2026 entre le Club Benfica et le Real Madrid CF, le 17 février 2026. De plus amples informations à ce sujet seront communiquées en temps voulu. »
Le Real Madrid doit accueillir Benfica pour le match retour des barrages à Santiago Bernabeu le mercredi 25 février.
Publicité