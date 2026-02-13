« Trop de touches inutiles » - Michael Owen donne à Thomas Tuchel des conseils tactiques pour Harry Kane, qui pourraient être la clé du succès de l'Angleterre en Coupe du monde

Ce n'est pas la première fois que Kane est interrogé sur sa volonté de quitter la ligne d'attaque, alors que ses statistiques pourraient être encore meilleures. Owen espère que l'Angleterre trouvera le moyen de tirer le meilleur parti de son capitaine.

L'ancien attaquant des Three Lions, qui s'est exprimé en collaboration avec casino.org, dont il est désormais l'ambassadeur britannique pour le site de comparaison de casinos en ligne, a déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé si le fait que Kane se déplace sur tout le terrain posait problème : « Cela dépend beaucoup de ses coéquipiers. Quand il était à Tottenham, cela fonctionnait très bien parce que [Heung-min] Son était très rapide et ils échangeaient leurs positions : l'un reculait et l'autre avançait. Il était difficile pour les défenseurs de les marquer.

Tout dépend des joueurs qui composent l'équipe. Il peut descendre et distribuer le ballon, mais pour ma part, je préférerais que Harry Kane, surtout à son âge, économise son énergie pour marquer des buts, en restant dans et autour de la surface.

Le problème quand on est avant-centre, c'est qu'on dépend beaucoup de ses coéquipiers pour recevoir le ballon. Si le match est difficile et qu'on ne reçoit presque jamais le ballon, on a naturellement tendance à s'impliquer, à descendre plus bas. Même si cela donne un peu de confiance et donne l'impression de participer au jeu, on a parfois besoin de cette cible à atteindre.

Personnellement, je pense qu'il est sans doute le meilleur finisseur au monde. Je ne veux pas vraiment qu'il gaspille trop de touches de balle en jouant en profondeur. Bien sûr, il doit faire le lien entre les joueurs, être un pilier de l'équipe, mais je ne voudrais pas qu'il descende trop bas.

Je comprends aussi que plus on vieillit, plus on peut perdre un peu de vitesse et avoir l'impression d'avoir fait un bon match même si on ne marque pas, en jouant quelques ballons et en faisant quelques passes décisives. Je suis passé par là.

« En général, il est notre plus grand espoir. Qui ne peut pas se blesser avant le tournoi, de qui avons-nous le plus besoin ? Ça doit être lui, encore. Qui avons-nous dans notre ligue ? Harry Kane marque des buts comme personne d'autre. Nous avons vraiment besoin qu'il soit en pleine forme et qu'il économise toute son énergie pour marquer des buts. »