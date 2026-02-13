Getty
Traduit par
« Trop de touches inutiles » - Michael Owen donne à Thomas Tuchel des conseils tactiques pour Harry Kane, qui pourraient être la clé du succès de l'Angleterre en Coupe du monde
Record battu : Kane affiche des chiffres étonnants
Kane continue de faire souffrir ses adversaires nationaux et internationaux, en maintenant un niveau individuel remarquable tant en club qu'en sélection nationale. Le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham a porté son total historique de buts pour l'Angleterre à 78 et a battu tous les records en marquant 124 buts pour le Bayern Munich en 130 apparitions.
Il a remporté son premier trophée, devenant champion de Bundesliga, et a deux Soulier d'or allemands à son actif. Le Bayern comptera sur lui pour défendre son titre national et remporter la Ligue des champions.
- Getty
Kane a rappelé la nécessité de faire son « travail ».
Lorsque la finale de la Coupe du monde aura lieu cet été, Kane mènera la charge de l'Angleterre pour remporter le titre mondial en tant que capitaine des Three Lions. Il devra être performant sur la plus grande des scènes, et on lui rappellera régulièrement la nécessité de continuer à jouer selon ses points forts.
L'ancien entraîneur du Bayern, Felix Magath, a récemment déclaré à Sport: « J'utilise toujours les joueurs en fonction de leurs points forts. Harry Kane sait marquer des buts. Tout le monde le félicite et l'acclame parce qu'il court aussi derrière. Mais ce n'est pas son travail. S'il courait devant plutôt qu'au milieu ou derrière, ce serait mieux pour l'équipe. »
Conseil d'Owen : comment l'Angleterre peut tirer le meilleur parti de son capitaine Kane
Ce n'est pas la première fois que Kane est interrogé sur sa volonté de quitter la ligne d'attaque, alors que ses statistiques pourraient être encore meilleures. Owen espère que l'Angleterre trouvera le moyen de tirer le meilleur parti de son capitaine.
L'ancien attaquant des Three Lions, qui s'est exprimé en collaboration avec casino.org, dont il est désormais l'ambassadeur britannique pour le site de comparaison de casinos en ligne, a déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé si le fait que Kane se déplace sur tout le terrain posait problème : « Cela dépend beaucoup de ses coéquipiers. Quand il était à Tottenham, cela fonctionnait très bien parce que [Heung-min] Son était très rapide et ils échangeaient leurs positions : l'un reculait et l'autre avançait. Il était difficile pour les défenseurs de les marquer.
Tout dépend des joueurs qui composent l'équipe. Il peut descendre et distribuer le ballon, mais pour ma part, je préférerais que Harry Kane, surtout à son âge, économise son énergie pour marquer des buts, en restant dans et autour de la surface.
Le problème quand on est avant-centre, c'est qu'on dépend beaucoup de ses coéquipiers pour recevoir le ballon. Si le match est difficile et qu'on ne reçoit presque jamais le ballon, on a naturellement tendance à s'impliquer, à descendre plus bas. Même si cela donne un peu de confiance et donne l'impression de participer au jeu, on a parfois besoin de cette cible à atteindre.
Personnellement, je pense qu'il est sans doute le meilleur finisseur au monde. Je ne veux pas vraiment qu'il gaspille trop de touches de balle en jouant en profondeur. Bien sûr, il doit faire le lien entre les joueurs, être un pilier de l'équipe, mais je ne voudrais pas qu'il descende trop bas.
Je comprends aussi que plus on vieillit, plus on peut perdre un peu de vitesse et avoir l'impression d'avoir fait un bon match même si on ne marque pas, en jouant quelques ballons et en faisant quelques passes décisives. Je suis passé par là.
« En général, il est notre plus grand espoir. Qui ne peut pas se blesser avant le tournoi, de qui avons-nous le plus besoin ? Ça doit être lui, encore. Qui avons-nous dans notre ligue ? Harry Kane marque des buts comme personne d'autre. Nous avons vraiment besoin qu'il soit en pleine forme et qu'il économise toute son énergie pour marquer des buts. »
- Getty
Calendrier des matchs de l'Angleterre : compte à rebours avant la Coupe du monde 2026
Kane espère ajouter à son palmarès international, tout en se rapprochant du record de Peter Shilton, qui compte 125 sélections, lorsque l'Angleterre affrontera l'Uruguay et le Japon lors de matchs amicaux à la fin du mois de mars.
Ce seront les derniers matchs auxquels Tuchel pourra se livrer à des expérimentations avant que les plans pour la Coupe du monde ne doivent être établis. Les Three Lions, qui disputeront deux matchs de préparation après leur voyage aux États-Unis, tenteront de remporter la gloire mondiale contre la Croatie le 17 juin.
Publicité