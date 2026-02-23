Trop bon pour descendre ? Les sept relégations les plus choquantes de la Premier League alors que Tottenham tente d'éviter une chute désastreuse en Championship

Il reste encore plus d'un quart de saison à jouer, ce qui signifie que les Spurs ont encore le temps de se sortir de cette situation difficile, tandis que le retour d'un certain nombre de stars blessées et suspendues devrait leur donner un coup de pouce à un moment donné. Mais alors qu'ils peinent à remporter leur première victoire en championnat en 2026, les équipes qui entourent Tottenham engrangent des points et se positionnent pour une fin de saison qui, ils l'espèrent, les éloignera du danger.

Ce genre de scénario semble actuellement hors de portée pour les Spurs, quel que soit le talent dont dispose Tudor. Bien qu'ils aient terminé 17e la saison dernière, rares étaient ceux qui pensaient, à l'aube de la nouvelle saison, que les Spurs n'auraient pas les moyens de s'éloigner suffisamment des trois dernières places, la plupart prédisant qu'ils seraient de retour dans la course à la qualification européenne. Ils étaient, à bien des égards, « trop bons pour descendre ».

Sauf que cela n'est vrai pour aucune équipe dont les performances descendent en dessous d'un certain niveau, et les Spurs ont franchi cette ligne il y a longtemps et ne se sont pas encore relevés. Alors que Tudor prépare la remontée de sa nouvelle équipe, voici sept exemples tirés des saisons précédentes de Premier League où la relégation a surpris tout le monde...