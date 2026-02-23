Goal.com
EPL shock relegations GFXGetty/GOAL
Trop bon pour descendre ? Les sept relégations les plus choquantes de la Premier League alors que Tottenham tente d'éviter une chute désastreuse en Championship

S'ils ne le savaient pas déjà, le derby du nord de Londres de dimanche a apparemment confirmé une chose pour ceux qui ont vu Tottenham succomber à Arsenal : les Spurs sont en pleine lutte contre la relégation. Igor Tudor était censé apporter un nouveau souffle après avoir remplacé Thomas Frank, mais son équipe a semblé manquer cruellement de qualité et, surtout, de confiance, s'inclinant 4-1 face aux Gunners, ce qui la laisse à seulement quatre points de la zone de relégation à 11 journées de la fin.

Il reste encore plus d'un quart de saison à jouer, ce qui signifie que les Spurs ont encore le temps de se sortir de cette situation difficile, tandis que le retour d'un certain nombre de stars blessées et suspendues devrait leur donner un coup de pouce à un moment donné. Mais alors qu'ils peinent à remporter leur première victoire en championnat en 2026, les équipes qui entourent Tottenham engrangent des points et se positionnent pour une fin de saison qui, ils l'espèrent, les éloignera du danger.

Ce genre de scénario semble actuellement hors de portée pour les Spurs, quel que soit le talent dont dispose Tudor. Bien qu'ils aient terminé 17e la saison dernière, rares étaient ceux qui pensaient, à l'aube de la nouvelle saison, que les Spurs n'auraient pas les moyens de s'éloigner suffisamment des trois dernières places, la plupart prédisant qu'ils seraient de retour dans la course à la qualification européenne. Ils étaient, à bien des égards, « trop bons pour descendre ».

Sauf que cela n'est vrai pour aucune équipe dont les performances descendent en dessous d'un certain niveau, et les Spurs ont franchi cette ligne il y a longtemps et ne se sont pas encore relevés. Alors que Tudor prépare la remontée de sa nouvelle équipe, voici sept exemples tirés des saisons précédentes de Premier League où la relégation a surpris tout le monde...

  • WEST HAM V NORWICHGetty Images Sport

    Norwich City (1994-1995)

    Cela peut sembler difficile à croire pour ceux qui ont commencé à suivre la Premier League après le tournant du siècle, mais Norwich City a terminé troisième lors de la saison inaugurale de la compétition, après avoir profité de sa promotion en 1986 pour s'imposer dans l'élite. Cependant, deux ans seulement après cette campagne mémorable qui lui avait permis de se qualifier pour les compétitions européennes, les Canaries étaient déjà sur le chemin du retour en deuxième division.

    L'idée d'une relégation de Norwich semblait farfelue à l'aube de 1995, alors que l'équipe de John Deehan occupait la septième place au Nouvel An. Cependant, un effondrement au cours de la seconde moitié de la saison, qui a conduit à la démission de Deehan en avril, les a fait chuter au classement et terminer 20e sur 22 équipes. Les supporters ont protesté contre le propriétaire Robert Chase, accusant la vente des attaquants clés Chris Sutton et Mark Robins, ainsi que la blessure du gardien de but Bryan Gunn, d'être responsables de la relégation de Norwich.

    • Publicité
  • Craig HignettGetty Images Sport

    Middlesbrough (1996-1997)

    La saison 1996-1997 a été marquée par des hauts et des bas pour Middlesbrough. Le club a atteint la finale de la FA Cup et de la League Cup (même s'il a perdu les deux matchs à Wembley), mais a connu une saison à oublier en Premier League malgré la présence du duo brésilien Juninho et Emerson au milieu de terrain et du redoutable attaquant italien Fabrizio Ravanelli.

    Pour être honnête envers Boro, même si sa campagne en championnat a été décevante, le club a en fait accumulé suffisamment de points pour terminer solidement en milieu de tableau, à la 14e place. Cependant, une déduction de trois points pour ne pas avoir disputé son match de décembre contre les Blackburn Rovers en raison d'une série de blessures et de maladies parmi ses joueurs s'est avérée plus que coûteuse, car cela lui a fait perdre cinq places et a entraîné sa relégation lors de la dernière journée de la campagne.

  • PlayersGetty Images Sport

    Blackburn Rovers (1998-99)

    À l'aube de la saison 1998-1999, les Blackburn Rovers avaient terminé parmi les sept premiers de la Premier League lors de cinq des six saisons précédentes, y compris lorsqu'ils avaient remporté le titre de manière surprenante en 1995. Cependant, ils sont devenus la première équipe à remporter la Premier League puis à être reléguée, alors même qu'ils avaient débuté la saison en tant que favoris de certains experts pour terminer une nouvelle fois en tête du classement.

    Les Rovers n'ont remporté que deux de leurs 15 premiers matchs de championnat, ce qui a conduit au limogeage de Roy Hodgson et à la nomination de Brian Kidd pour le remplacer. L'ancien entraîneur de Manchester United n'a perdu que sept des 23 matchs suivants, mais trop de matchs nuls ont empêché Blackburn de sortir de la zone de relégation et la relégation a finalement été confirmée lors de la dernière semaine de la saison.

  • Paulo Di Canio of West Ham United receives a pat on the back from West Ham United caretaker manager Trevor BrookingGetty Images Sport

    West Ham (2002-03)

    West Ham avait terminé dans la première moitié du classement de la Premier League lors de quatre des cinq saisons précédentes avant celle de 2002-2003, et les espoirs étaient grands de voir une équipe composée de joueurs tels que David James, Jermain Defoe, Joe Cole, Michael Carrick et Paolo Di Canio se qualifier pour les compétitions européennes sous la houlette de Glenn Roeder. Cependant, les attentes ont rapidement dû être revues à la baisse après que les Irons n'aient remporté que trois de leurs 24 premiers matchs.

    Sir Trevor Brooking a redonné espoir aux Hammers après que la légende du club ait été contrainte d'intervenir à la suite de la maladie de Roeder en avril, mais ils n'ont pas réussi à obtenir le résultat dont ils avaient besoin à Birmingham City lors de la dernière journée de la saison et ont vu leur séjour de 10 ans dans l'élite prendre fin dans une ambiance émouvante à St. Andrew's.

  • Bolton Wanderers v Leeds UnitedGetty Images Sport

    Leeds United (2003-2004)

    Leeds United a atteint les demi-finales de la Ligue des champions en 2001, mais il est rapidement devenu évident que les dépenses importantes du président Peter Ridsdale avaient plongé le club dans des difficultés financières et que son recul au classement semblait inévitable. La rapidité avec laquelle Leeds a chuté a toutefois été un choc énorme, compte tenu des joueurs que le club avait réussi à conserver.

    Les attaquants Mark Viduka et Alan Smith avaient été les fers de lance qui avaient mené Leeds vers les sommets européens trois ans plus tôt, le futur numéro 1 anglais Paul Robinson était un pilier dans les cages et l'adolescent James Milner faisait des vagues, mais ni Peter Reid ni la légende du club Eddie Gray n'ont réussi à trouver un niveau de performance constant pour sortir l'équipe d'Elland Road du danger, et les champions d'Angleterre de 1992 ont chuté en deuxième division alors qu'il restait encore deux matchs à jouer.

  • FBL-ENG-PR-ASTON-VILLA-NEWCASTLEAFP

    Newcastle United (2008-2009)

    Au début des années 2000, Newcastle jouait encore en Ligue des champions, mais en 2008-2009, cette époque était déjà loin derrière les Magpies. Pourtant, avec Michael Owen, Damien Duff, Shay Given, Nicky Butt et Mark Viduka dans ses rangs, l'équipe était encore considérée comme compétitive au début de la saison. Cependant, les choses ont rapidement commencé à se gâter lorsque l'entraîneur Kevin Keegan, très apprécié des supporters, s'est brouillé avec la direction de Newcastle au sujet des transferts et a démissionné en septembre 2008.

    Le manager intérimaire Chris Hughton a ensuite supervisé deux séries de résultats désastreux, entrecoupées par la prise de fonction de Joe Kinnear pendant quatre mois et demi, avant que celui-ci ne soit contraint de démissionner pour raisons de santé. L'icône de Newcastle, Alan Shearer, a finalement pris les rênes de l'équipe à huit matchs de la fin, mais son manque d'expérience en tant qu'entraîneur a été cruellement mis en évidence, puisqu'il n'a remporté qu'un seul match avant que l'équipe de Tyneside ne soit reléguée.

  • Leicester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Leicester City (2022-23)

    Leicester City a remporté de manière remarquable la Premier League en 2016. Cinq ans plus tard, le club a remporté la FA Cup pour la première fois de son histoire tout en terminant cinquième du championnat pour la deuxième saison consécutive sous la houlette de Brendan Rodgers. Les supporters des Foxes s'habituaient aux soirées européennes au King Power Stadium, et même s'ils ne pouvaient que rêver de répéter leur triomphe féérique sous Claudio Ranieri, Leicester s'imposait comme une force du football anglais.

    Puis, en 2023, presque sans crier gare, il a été relégué. L'absence de transferts à l'approche de la saison laissait présager que tout n'allait pas pour le mieux en coulisses, et Rodgers semblait avoir perdu tout espoir et tout intérêt bien avant d'être limogé en avril. Quoi qu'il en soit, une équipe comprenant des joueurs tels que Youri Tielemans, Jamie Vardy, Harvey Barnes et James Maddison - qui a mémorablement interpellé un journaliste pour avoir suggéré que Leicester pourrait être relégué deux mois avant la fin de la saison - aurait dû avoir les moyens d'éviter la relégation. Ce ne fut pas le cas.

