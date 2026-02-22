Getty/GOAL
Trent Alexander-Arnold, Reece James, Tino Livramento ? L'ancien arrière droit de l'Angleterre, qui a marqué l'histoire, fait son choix pour la Coupe du monde 2026 et révèle qui il « écarterait »
Sélection anglaise pour la Coupe du monde : Tuchel face à des choix difficiles
L'Angleterre a facilement remporté sa campagne de qualification pour la Coupe du monde, obtenant le maximum de points en huit matchs sans encaisser le moindre but. Des défis plus difficiles l'attendent, mais la confiance grandit au sein d'une équipe pleine de stars.
Les Three Lions regorgent de talents à presque tous les postes, et Tuchel a pour mission de trouver la formule gagnante. Il a parfois remanié son effectif, donnant à plusieurs joueurs l'occasion de faire leurs preuves, et il lui reste deux matchs amicaux contre l'Uruguay et le Japon en mars avant de distribuer les 26 places dans l'avion pour l'Amérique du Nord.
L'une de ses décisions les plus difficiles sera de déterminer qui emmener au poste d'arrière droit, avec des joueurs comme Trent Alexander-Arnold, Reece James, Tino Livramento, Djed Spence et Kyle Walker en lice.
Qui devrait occuper les postes d'arrière droit dans l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde ?
Anderson, qui est devenu le premier footballeur noir à représenter l'Angleterre lors de ses débuts internationaux en 1978, n'a aucun doute quant au choix des joueurs qu'il sélectionnerait et à ceux qu'il laisserait de côté.
S'exprimant en association avec le site de paris BetSelect, l'ancien défenseur de Nottingham Forest et d'Arsenal a déclaré à GOAL: « J'aime bien Reece James, je dois l'avouer. C'est un autre joueur qui peut occuper plusieurs postes, notamment au milieu de terrain. Vous parlez d'une équipe pour aller à la Coupe du monde et si j'avais le choix, je le prendrais probablement. Je l'ai vu jouer à Wembley quand il a marqué sur coup franc, il a bien joué ce soir-là. J'aime bien Reece James. Il est désormais capitaine de Chelsea, il a donc mûri et acquis de l'expérience.
D'un autre côté, j'aime bien Livramento : il est jeune, prometteur et très athlétique. Entre ces deux-là. Trent a connu une saison étrange, il a fait des allers-retours dans l'équipe du Real Madrid et ne joue pas de manière régulière. Je l'écarterais, mais je pense que les deux que j'ai mentionnés seront là ou presque. »
Maguire a-t-il encore un rôle à jouer avec les Three Lions ?
En regardant plus loin dans la défense à quatre, Anderson, vainqueur de la Coupe d'Europe et ancien joueur de Manchester United, estime que Harry Maguire, défenseur central comptant 64 sélections, pourrait encore trouver sa place dans les plans de Tuchel.
Anderson ajoute à propos du joueur de 32 ans, qui n'a jamais déçu son pays lors des compétitions : « Il n'a pas beaucoup joué avant l'arrivée de Michael Carrick, mais il a intégré l'équipe et s'est vraiment très bien débrouillé. S'il continue sur cette lancée jusqu'à la fin de la saison, il faudra le sélectionner en raison de son expérience et de tout ce qui va avec. »
Calendrier des matchs de l'Angleterre : dates des matchs amicaux et Coupe du monde 2026
Tuchel s'est précédemment engagé à s'entretenir avec autant de candidats potentiels à la Coupe du monde que possible avant de finaliser sa sélection. L'ancien entraîneur de Chelsea, du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich a déclaré : « Mon travail consiste désormais à contacter tout le monde, y compris des joueurs comme Trent. Les joueurs qui figurent sur notre liste préliminaire, 55, 60 joueurs, pour les contacter, rester en contact avec eux, leur expliquer pourquoi ils ne sont pas ici. Leur expliquer ce qu'ils doivent faire, où ils peuvent s'améliorer. Peuvent-ils vraiment faire quelque chose ou est-ce juste un choix ? C'est donc mon travail pour les semaines et les mois à venir.
Je déteste les appels téléphoniques. Je préfère FaceTime. Au moins, je peux voir l'expression du visage et me faire une idée de la personne. Ou alors, je dois leur rendre visite, assister à l'entraînement, visiter les terrains d'entraînement.
Nous pouvons faire des visites de groupe. Nous pouvons voir Jude [Bellingham] et Trent. Et visiter les clubs. Et nous appellerons certains d'entre eux. Nous verrons bien. Je pense qu'il est important que je contacte tout le monde, même les joueurs que nous n'avons pas sélectionnés régulièrement, pour leur dire où ils en sont et leur donner un retour honnête. »
Après s'être rendue aux États-Unis, l'Angleterre disputera des matchs amicaux de préparation à la compétition contre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica en Floride. La quête d'un premier trophée majeur dans le football masculin depuis 1966 débutera contre la Croatie le 17 juin.
