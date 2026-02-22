Trent Alexander-Arnold, Reece James, Tino Livramento ? L'ancien arrière droit de l'Angleterre, qui a marqué l'histoire, fait son choix pour la Coupe du monde 2026 et révèle qui il « écarterait »

L'Angleterre a facilement remporté sa campagne de qualification pour la Coupe du monde, obtenant le maximum de points en huit matchs sans encaisser le moindre but. Des défis plus difficiles l'attendent, mais la confiance grandit au sein d'une équipe pleine de stars.

Les Three Lions regorgent de talents à presque tous les postes, et Tuchel a pour mission de trouver la formule gagnante. Il a parfois remanié son effectif, donnant à plusieurs joueurs l'occasion de faire leurs preuves, et il lui reste deux matchs amicaux contre l'Uruguay et le Japon en mars avant de distribuer les 26 places dans l'avion pour l'Amérique du Nord.

L'une de ses décisions les plus difficiles sera de déterminer qui emmener au poste d'arrière droit, avec des joueurs comme Trent Alexander-Arnold, Reece James, Tino Livramento, Djed Spence et Kyle Walker en lice.