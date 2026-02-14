Trent Alexander-Arnold n'a rien perdu de son talent ! La star du Real Madrid offre une passe décisive pour son retour après blessure, permettant aux Merengues de prendre la tête de la Liga

La Real Sociedad s'est brièvement reprise après ce revers précoce. Mikel Oyarzabal a égalisé sur penalty après que Dean Huijsen ait été sanctionné pour une faute sur Yangel Herrera, permettant aux visiteurs de revenir au score à la mi-temps.

Mais Madrid a rapidement repris le contrôle. Vinicius Junior a obtenu et converti un penalty à la 25e minute après avoir été fauché par Jon Aramburu, avant que Federico Valverde ne batte Remiro six minutes plus tard pour donner deux buts d'avance à son équipe.

Les locaux ont continué à dominer la possession et le terrain en deuxième mi-temps. Vinícius a ajouté un autre penalty, son 10e but de la saison en championnat, assurant une victoire confortable et permettant à Madrid de prendre deux points d'avance sur Barcelone, qui a encore un match en retard.