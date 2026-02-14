Getty Images Sport
Trent Alexander-Arnold n'a rien perdu de son talent ! La star du Real Madrid offre une passe décisive pour son retour après blessure, permettant aux Merengues de prendre la tête de la Liga
L'impact immédiat de Trent
Alexander-Arnold n'a pas tardé à rappeler aux supporters ses qualités. Depuis le côté droit, il a repéré la course précoce de Gonzalo Garcia derrière la défense de la Real Sociedad et lui a adressé une passe enroulée. García n'a eu qu'à effleurer le ballon pour le guider au-delà du gardien Alex Remiro et donner rapidement l'avantage à Madrid.
C'était le premier match du défenseur depuis sa blessure en décembre, et sa distribution a rapidement rétabli l'un des schémas offensifs les plus dangereux du Real Madrid. Même sans Kylian Mbappé et Jude Bellingham dans le onze de départ, l'attaque madrilène semblait dangereuse.
Les vannes s'ouvrent à Madrid
La Real Sociedad s'est brièvement reprise après ce revers précoce. Mikel Oyarzabal a égalisé sur penalty après que Dean Huijsen ait été sanctionné pour une faute sur Yangel Herrera, permettant aux visiteurs de revenir au score à la mi-temps.
Mais Madrid a rapidement repris le contrôle. Vinicius Junior a obtenu et converti un penalty à la 25e minute après avoir été fauché par Jon Aramburu, avant que Federico Valverde ne batte Remiro six minutes plus tard pour donner deux buts d'avance à son équipe.
Les locaux ont continué à dominer la possession et le terrain en deuxième mi-temps. Vinícius a ajouté un autre penalty, son 10e but de la saison en championnat, assurant une victoire confortable et permettant à Madrid de prendre deux points d'avance sur Barcelone, qui a encore un match en retard.
Arbeloa salue le retour du défenseur
Après le match, l'entraîneur principal Alvaro Arbeloa a particulièrement félicité l'international anglais.
« Nous ne faisons pas vraiment de découvertes avec Trent », a déclaré Arbeloa. « Cela a été une très agréable surprise de voir à quel point il comprend le jeu, comment il perçoit les espaces. Ces qualités sont très importantes pour un entraîneur, qui a besoin de joueurs qui comprennent ce qu'on attend d'eux.
Pas seulement les passes pour faire fonctionner l'équipe, mais tout ce que nous attendons de lui. »
Arbeloa a également salué la préparation générale et le niveau de performance de l'équipe face à un adversaire en grande forme, les félicitant d'avoir montré leur soif de remporter un nouveau titre.
Et ensuite ?
Le Real Madrid se concentre désormais sur l'Europe, où il accueillera Benfica mardi dans le cadre des barrages de la Ligue des champions. « Nous nous souvenons très bien du match à Lisbonne, de sa difficulté et de son ambiance », a ajouté Arbeloa. « Nous allons essayer de remporter la victoire et ne pas penser au match retour. »
