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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga SantanderGetty Images Sport
Karim Malim

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Transferts gratuits… Le duo Real Madrid-Barcelone en tête de la sélection d'or

FEATURES
Al Ahli
Real Madrid
FC Barcelone
Manchester United
Manchester City
Roma
Juventus
Liverpool
Inter
Y. Sommer
M. Celik
A. Robertson
I. Konate
Carlos Henrique Casemiro
L. Goretzka
B. Silva
F. Kessie
R. Lewandowski
D. Vlahovic
Antonio Rüdiger
Arabie saoudite
Espagne
Angleterre
Italie
Suisse
Turquie
Écosse
France
Brésil
Allemagne
Portugal
Côte d’Ivoire
Pologne
Serbie

Des stars sans contrat

À l'approche de la fin de la saison 2025-2026, l'actualité des transferts est dominée par les joueurs dont le contrat expire en juin. De Rüdiger à Lewandowski, les fans de football attendent avec impatience de connaître la destination de ces stars capables de changer la donne dans les grands clubs sans contrepartie financière, sur le marché des joueurs libres qui est devenu ces dernières années l'un des marchés des transferts les plus passionnants et les plus prisés.

Casemiro, ancien joueur du Real Madrid et actuel joueur de Manchester United, a annoncé qu’il ne renouvellerait pas son contrat qui expire en juin, confirmant que son départ est décidé. Quant à d'autres stars telles que Rüdiger et Konaté, leur avenir reste incertain, les grands clubs, dont le Real Madrid et Barcelone, surveillant de près leur situation, prêts à les recruter gratuitement.

L'Inter Milan, vainqueur de l'avant-dernière édition de la Ligue des champions, pourrait connaître des changements au poste de gardien de but. Le contrat de Yann Sommer expire le 30 juin 2026, et il semble qu'il recevra de nombreuses offres, alors qu'aucune négociation n'a été entamée pour le renouveler. S'il décide de rester, il occupera le poste de gardien remplaçant, tandis que Vicario, le gardien de Tottenham, est considéré comme le principal candidat à sa succession.

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    • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

      Une défense composée de grands noms

      Le nom de Zeki Çelik est peut-être moins connu, mais le défenseur latéral turc pourrait quitter la Roma, tandis que la Juventus suit la situation de près. D'autre part, l'avenir d'Andy Robertson reste incertain, le joueur écossais n'ayant pas encore pris de décision, se contentant de déclarer : « Si c'est ma dernière année, alors ce sera ainsi ».

      Au cœur de la défense, Konaté figure en tête de liste parmi les noms les plus en vue, Real Madrid, le Paris Saint-Germain et Chelsea suivant de près son avenir, tandis que le joueur français n’a pas encore répondu aux offres de prolongation proposées par Liverpool, dans un contexte où l’on craint une répétition de l’expérience Alexander-Arnold.

      Aux côtés de Konaté, on retrouve Antonio Rüdiger, qui semble sur le point de prolonger son contrat avec le Real Madrid, après que l'idée ait été évoquée il y a plusieurs mois et qu'il semble que la décision finale penchera en faveur de son maintien. C'est ce qu'a rapporté le journal espagnol « Marca ».

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    • Al Shabab v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

      Au cœur d'un terrain de jeu, sur le point de partir

      Casemiro rejoint la liste des joueurs sur le départ, après avoir annoncé son départ de Manchester United, alors que les supporters tentent de le faire revenir sur sa décision. Leon Goretzka quittera également le Bayern Munich à l'aube de ses trente ans, tandis que son avenir reste incertain, malgré les rumeurs le liant à l'Atlético de Madrid.

      Quant à Bernardo Silva, il a annoncé son départ de Manchester City, alors que les rumeurs concernant son éventuel transfert à Barcelone refont surface. De son côté, Franck Kessié n'a pas encore tranché quant à son avenir entre la Ligue saoudienne et la Ligue italienne.

    • FBL-EUR-C1-BARCELONA-NEWCASTLEAFP

      Une attaque oscillant entre ambiguïté et renouveau

      Robert Lewandowski fait la une de l'actualité après ses déclarations ambiguës concernant son avenir au FC Barcelone, attisant ainsi les spéculations sur son transfert, selon le journal espagnol « Marca ».

      De son côté, l'attaquant de la Juventus, Vlahovic, semble sur le point de renouveler son contrat pour environ sept millions d'euros, ce qui le maintient parmi les joueurs libres les plus convoités d'Europe au cœur des grands transferts de l'été.

      Cette sélection ne se limite pas aux seules stars connues, mais comprend des noms capables de faire basculer la balance dans n'importe quelle équipe. Le marché des joueurs libres s'annonce bouillonnant dans les mois à venir, et les grands clubs se préparent à des mouvements importants, que ce soit pour conclure des transferts gratuits ou pour renforcer leurs effectifs sans dépenser beaucoup d'argent.