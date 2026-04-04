Transferts gratuits… Le duo Real Madrid-Barcelone en tête de la sélection d'or

À l'approche de la fin de la saison 2025-2026, l'actualité des transferts est dominée par les joueurs dont le contrat expire en juin. De Rüdiger à Lewandowski, les fans de football attendent avec impatience de connaître la destination de ces stars capables de changer la donne dans les grands clubs sans contrepartie financière, sur le marché des joueurs libres qui est devenu ces dernières années l'un des marchés des transferts les plus passionnants et les plus prisés.

Casemiro, ancien joueur du Real Madrid et actuel joueur de Manchester United, a annoncé qu’il ne renouvellerait pas son contrat qui expire en juin, confirmant que son départ est décidé. Quant à d'autres stars telles que Rüdiger et Konaté, leur avenir reste incertain, les grands clubs, dont le Real Madrid et Barcelone, surveillant de près leur situation, prêts à les recruter gratuitement.

L'Inter Milan, vainqueur de l'avant-dernière édition de la Ligue des champions, pourrait connaître des changements au poste de gardien de but. Le contrat de Yann Sommer expire le 30 juin 2026, et il semble qu'il recevra de nombreuses offres, alors qu'aucune négociation n'a été entamée pour le renouveler. S'il décide de rester, il occupera le poste de gardien remplaçant, tandis que Vicario, le gardien de Tottenham, est considéré comme le principal candidat à sa succession.

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