Getty Images
Traduit par
Transfert imminent à Arsenal ! La star des Lionesses, Georgia Stanway, révèle qu'elle est « très proche » de signer dans un nouveau club après avoir annoncé son départ du Bayern Munich
Explication : pourquoi Stanway quitte le Bayern Munich
Stanway avait annoncé en janvier dernier qu'elle quitterait le Bayern Munich cet été, mettant ainsi fin à quatre années très fructueuses et agréables passées en Allemagne. L'internationale anglaise a remporté trois titres de championne, deux Supercoupes et une Coupe d'Allemagne pendant son séjour à Munich, un palmarès qu'elle pourrait encore enrichir puisqu'elle est toujours en lice en Coupe, en Ligue des champions et en tête de la Bundesliga.
Quitter le club a été une décision qu'elle a qualifiée d'« incroyablement difficile » à prendre, et elle l'a réitéré lorsqu'elle s'est présentée devant les médias anglais pour la première fois depuis l'annonce de la nouvelle. Lors de la conférence de presse d'avant-match des Lionesses lundi, aux côtés de l'entraîneuse Sarina Wiegman avant le match de qualification pour la Coupe du monde contre l'Ukraine, Stanway a déclaré : « Cela a été vraiment difficile. J'ai vraiment adoré mon séjour au Bayern. C'est probablement l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Dès mon arrivée, je me suis sentie chez moi. Cela a été très difficile de leur annoncer que je ne renouvellerais pas mon contrat, car j'aime toujours cet endroit et j'ai en quelque sorte décidé que je voulais garder de bons souvenirs du Bayern.
Je ne veux jamais en arriver au point où je n'apprécie plus quelque chose ou où j'en ai un peu marre. Je veux continuer à donner le meilleur de moi-même jusqu'à la fin de la saison. Évidemment, nous sommes en très bonne position en championnat et en Ligue des champions, et je veux essayer de créer autant de souvenirs que possible, afin que mes souvenirs au Bayern restent toujours positifs. »
- Getty Images Sport
Quelle est la prochaine étape pour Stanway ? La Lionne « très proche » de son retour en Angleterre
On a toujours pensé que Stanway pourrait revenir en Angleterre si elle décidait de quitter le Bayern et, compte tenu de son talent, il n'est pas surprenant que les meilleurs clubs de la Super League féminine aient toujours manifesté leur intérêt pour elle, si elle venait à être disponible. Cependant, depuis que la joueuse de 27 ans a annoncé qu'elle quitterait officiellement le Bayern, un club est souvent cité comme favori, et c'est celui avec lequel elle semble désormais sur le point de signer : Arsenal.
Interrogée lundi sur l'état d'avancement de ses négociations, alors qu'elle entre dans les derniers mois de son contrat avec le Bayern, Stanway a répondu : « J'y suis presque. J'ai eu de nombreuses discussions avec différentes personnes, notamment avec Sarina, et vous le saurez tôt ou tard. »
Le mariage parfait ? Pourquoi Stanway et Arsenal sont faits l'un pour l'autre
C'est une décision qui semble tout à fait logique, tant pour Stanway que pour Arsenal. Les Gunners comptent plusieurs joueuses en fin de contrat cet été, notamment les milieux de terrain Kim Little, Victoria Pelova et Kyra Cooney-Cross. On peut s'attendre à ce que cette dernière reste, car la jeune internationale australienne commence à prendre de l'importance dans le nord de Londres après s'être acclimatée, tandis que le départ de la capitaine Little serait un véritable choc. Cette dernière a toutefois 35 ans et ne jouera pas éternellement. Pelova semble également susceptible de partir, afin d'avoir plus de temps de jeu après avoir peiné à trouver sa place cette saison. Le milieu de terrain aura donc besoin de renforts, et Stanway est l'une des meilleures options, d'autant plus qu'elle est libre de tout transfert.
- Getty Images
Une clarté idéale alors que Stanway envisage une fin de saison en beauté avec le Bayern et l'Angleterre
Stanway aura à cœur de conclure cet accord dès que possible afin de pouvoir se concentrer sur les derniers mois de la saison. À Munich, trois trophées sont encore en jeu. La Bundesliga semble déjà jouée, le Bayern étant invaincu et comptant une avance considérable de 14 points sur Wolfsburg. En coupe, le Bayern sera grand favori lors de son quart de finale contre le Hamburger SV à la fin du mois, avant d'affronter Manchester United dans un match alléchant de Ligue des champions.
L'enjeu est également important pour l'Angleterre. Les Lionesses débuteront mardi leur campagne de qualification pour la Coupe du monde contre l'Ukraine, avant d'accueillir l'Islande samedi. Seul le vainqueur du groupe se qualifiera automatiquement pour le tournoi au Brésil et l'Angleterre devra lutter contre nul autre que l'Espagne, championne du monde, pour obtenir cette place. Elle affrontera la Roja en avril, puis à nouveau en juin.
Publicité