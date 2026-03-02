Transfert imminent à Arsenal ! La star des Lionesses, Georgia Stanway, révèle qu'elle est « très proche » de signer dans un nouveau club après avoir annoncé son départ du Bayern Munich

Stanway avait annoncé en janvier dernier qu'elle quitterait le Bayern Munich cet été, mettant ainsi fin à quatre années très fructueuses et agréables passées en Allemagne. L'internationale anglaise a remporté trois titres de championne, deux Supercoupes et une Coupe d'Allemagne pendant son séjour à Munich, un palmarès qu'elle pourrait encore enrichir puisqu'elle est toujours en lice en Coupe, en Ligue des champions et en tête de la Bundesliga.

Quitter le club a été une décision qu'elle a qualifiée d'« incroyablement difficile » à prendre, et elle l'a réitéré lorsqu'elle s'est présentée devant les médias anglais pour la première fois depuis l'annonce de la nouvelle. Lors de la conférence de presse d'avant-match des Lionesses lundi, aux côtés de l'entraîneuse Sarina Wiegman avant le match de qualification pour la Coupe du monde contre l'Ukraine, Stanway a déclaré : « Cela a été vraiment difficile. J'ai vraiment adoré mon séjour au Bayern. C'est probablement l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Dès mon arrivée, je me suis sentie chez moi. Cela a été très difficile de leur annoncer que je ne renouvellerais pas mon contrat, car j'aime toujours cet endroit et j'ai en quelque sorte décidé que je voulais garder de bons souvenirs du Bayern.

Je ne veux jamais en arriver au point où je n'apprécie plus quelque chose ou où j'en ai un peu marre. Je veux continuer à donner le meilleur de moi-même jusqu'à la fin de la saison. Évidemment, nous sommes en très bonne position en championnat et en Ligue des champions, et je veux essayer de créer autant de souvenirs que possible, afin que mes souvenirs au Bayern restent toujours positifs. »