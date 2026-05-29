Le FC Barcelone serait sur le point de finaliser l’arrivée d’un troisième joueur vedette. Dès janvier, des sources bien informées indiquaient que Bernardo Silva brûlait d’envie de rejoindre le club catalan. Le contrat du milieu portugais de 31 ans avec Manchester City expire le 30 juin. En avril, après neuf saisons, 460 matchs, 76 buts et 77 passes décisives, il a officialisé son départ.

Selon le journal portugais A Bola, le Barça aurait fait de grands progrès dans les négociations avec le joueur, lequel serait prêt à consentir à une baisse significative de son salaire pour rejoindre les Blaugranas.

Dès l’hiver dernier, son agent Jorge Mendes aurait activement approché le Barça pour lui faire part de son souhait de transfert. Silva entretient une profonde affection pour le club blaugrana et des liens personnels avec la métropole catalane.