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Jonas Rütten

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Transfert gratuit : la prochaine star serait sur le point de s’engager avec le FC Barcelone

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A. Gordon
J. Alvarez
B. Silva
FC Barcelone
Newcastle
Atletico Madrid
M. Casado

À peine la saison terminée, le FC Barcelone serait déjà prêt à passer à la vitesse supérieure sur le marché des transferts. Le club catalan va-t-il réussir un triplé spectaculaire ?

Le transfert d'Anthony Gordon du Barça vers Newcastle United, pour un montant total de 80 millions d'euros, est sur le point d'être finalisé. L'attaquant aurait déjà passé la visite médicale. 

Concernant Julian Álvarez, l’Atlético Madrid pourrait bientôt céder : selon Fabrizio Romano, l’attaquant a déjà sollicité son départ et le Barça a déposé une offre officielle de 100 millions d’euros. 

  • Le FC Barcelone serait sur le point de finaliser l’arrivée d’un troisième joueur vedette. Dès janvier, des sources bien informées indiquaient que Bernardo Silva brûlait d’envie de rejoindre le club catalan. Le contrat du milieu portugais de 31 ans avec Manchester City expire le 30 juin. En avril, après neuf saisons, 460 matchs, 76 buts et 77 passes décisives, il a officialisé son départ.

    Selon le journal portugais A Bola, le Barça aurait fait de grands progrès dans les négociations avec le joueur, lequel serait prêt à consentir à une baisse significative de son salaire pour rejoindre les Blaugranas. 

    Dès l’hiver dernier, son agent Jorge Mendes aurait activement approché le Barça pour lui faire part de son souhait de transfert. Silva entretient une profonde affection pour le club blaugrana et des liens personnels avec la métropole catalane. 

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  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Le FC Barcelone reviendrait sur sa décision concernant Bernardo Silva.

    À l’époque, le Barça estimait déjà disposer d’un effectif riche au milieu de terrain et privilégiait ses propres jeunes, comme Marc Casado ou Marc Bernal, plutôt que de miser sur Silva. Le départ éventuel de Casado pourrait toutefois servir de monnaie d’échange et devenir l’atout majeur des Blaugranas dans leur quête pour recruter Alvarez.

    Les Colchoneros s’étaient déjà manifestés en janvier pour le jeune joueur de 22 ans, qui pourrait donc servir de monnaie d’échange dans l’opération Alvarez.

    Des opérations pharaoniques alors que le club catalan est endetté à hauteur de plusieurs milliards d’euros ? Comment le Barça peut-il encore recruter des superstars ?