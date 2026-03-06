« Tout simplement un grand talent » - La cible de Manchester City et Brighton prospère alors que l'entraîneur de Cologne salue les progrès de la jeune sensation depuis ses débuts en Bundesliga

Kwasniok reste convaincu qu'une approche patiente avec le talent germano-libanais est la meilleure façon d'assurer un succès à long terme. L'entraîneur a souligné que le bien-être et la progression tactique du joueur restent les objectifs principaux du staff technique alors qu'ils l'intègrent dans l'équipe senior.

« En fin de compte, tout tourne toujours autour du joueur, de la manière dont nous pouvons intégrer Said El Mala dans la structure globale tout en l'encourageant et en le mettant au défi, car il est tout simplement très talentueux. Je pense que nous avons fait du bon travail dans ce domaine par le passé », a déclaré Kwaskiok dans son interview avec RTL/ntv et sport.

« C'est ce que je constate sur le terrain d'entraînement : ce garçon est totalement disposé à s'améliorer dans de nombreux domaines. Ce serait fatal s'il ne le voulait pas, car à 19 ans, on n'est logiquement pas parfait. »