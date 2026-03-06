Getty Images Sport
« Tout simplement un grand talent » - La cible de Manchester City et Brighton prospère alors que l'entraîneur de Cologne salue les progrès de la jeune sensation depuis ses débuts en Bundesliga
Gérer les talents exceptionnels
Le manager de Cologne, Kwasniok, s'est confié sur le développement soigneusement géré d'El Mala, alors que le joueur de 19 ans continue de susciter un intérêt considérable de la part des grands clubs européens. L'adolescent, qui a connu une saison productive avec 11 participations à des buts, a principalement été utilisé comme remplaçant après la promotion du club en Bundesliga.
Malgré son influence croissante, les performances du jeune attaquant n'ont pas passé inaperçues sur le continent. Bayern Insidersuggère que le champion de Premier League Manchester City et le Bayern Munich suivent ses progrès, tandis que Brighton a déjà testé la détermination de Cologne en faisant une offre importante. Cependant, les Billy Goats restent déterminés à cultiver leur précieux atout au Mungersdorfer Stadion.
Une approche patiente vers la grandeur
Kwasniok reste convaincu qu'une approche patiente avec le talent germano-libanais est la meilleure façon d'assurer un succès à long terme. L'entraîneur a souligné que le bien-être et la progression tactique du joueur restent les objectifs principaux du staff technique alors qu'ils l'intègrent dans l'équipe senior.
« En fin de compte, tout tourne toujours autour du joueur, de la manière dont nous pouvons intégrer Said El Mala dans la structure globale tout en l'encourageant et en le mettant au défi, car il est tout simplement très talentueux. Je pense que nous avons fait du bon travail dans ce domaine par le passé », a déclaré Kwaskiok dans son interview avec RTL/ntv et sport.
« C'est ce que je constate sur le terrain d'entraînement : ce garçon est totalement disposé à s'améliorer dans de nombreux domaines. Ce serait fatal s'il ne le voulait pas, car à 19 ans, on n'est logiquement pas parfait. »
S'assurer les services de la jeune star jusqu'en 2030
Le patron de Cologne a souligné que le joueur faisait désormais des progrès significatifs dans des domaines de son jeu qui étaient auparavant jugés « perfectibles », laissant entendre qu'il pourrait être titularisé plus souvent à l'avenir. Le directeur sportif Thomas Kessler a également tenu à calmer l'engouement médiatique autour de la star montante après que celle-ci ait prolongé son contrat jusqu'en 2030.
« Nous avons eu une longue réunion avec lui et ses représentants cet été et avons prolongé son contrat, qui court jusqu'en 2029, d'une année supplémentaire jusqu'en 2030 », a-t-il déclaré dans son interview avec Sport1. « Nous avons ainsi clairement affiché notre intention de construire notre avenir avec lui et sommes très heureux que Said soit parmi nous. »
Il a ajouté : « Ses premières apparitions étaient très prometteuses. Cependant, il ne faut pas oublier que le match contre Dortmund ce week-end n'était que son deuxième match en tant que titulaire en Bundesliga. Les attentes à Cologne peuvent être immenses, notamment en raison de l'environnement médiatique. »
Se concentrer sur l'amélioration des performances
Avec huit buts et trois passes décisives en Bundesliga cette saison, El Mala cherchera à nouveau à contribuer à la victoire de Cologne lors du match difficile qui l'opposera au Borussia Dortmund ce week-end. Alors que le Borussia lutte pour réduire l'écart qui le sépare du leader du championnat, le Bayern Munich, Cologne se bat toujours pour rester loin du bas du classement. Le club occupe actuellement la 13e place avec 24 points, soit seulement quatre points d'avance sur Wolfsburg, qui se trouve dans la zone de relégation.
