Tout le monde craint Lamine Yamal, le jeune prodige du FC Barcelone, qui fait à nouveau l'objet de comparaisons avec Lionel Messi, le plus grand joueur argentin de tous les temps

Yamal a fait une entrée fracassante sur la scène footballistique lorsqu'il a fait ses débuts en compétition avec le Barça à seulement 15 ans. Son jeu recelait clairement un énorme potentiel, mais peu de gens savaient à quoi s'attendre à ce stade. Il n'aurait pas été le premier jeune joueur à rencontrer des difficultés au niveau senior.

Il a cependant pris d'assaut le football mondial. Un contrat lucratif a été signé à l'occasion de son 18e anniversaire, et il a également hérité du maillot emblématique n° 10 du Camp Nou, que la légende blaugrana Messi portait autrefois avec tant de distinction.

Il a su assumer la pression que ce maillot implique, tout en maintenant un niveau individuel remarquable. Il semble qu'il battra encore ses records personnels lors de la saison 2025-26.

Yamal a inscrit 18 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, mais en a déjà marqué 15 cette saison. Il compte également 12 passes décisives en 31 apparitions, Barcelone se tournant souvent vers lui pour trouver l'inspiration.