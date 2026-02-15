Getty
Tout le monde craint Lamine Yamal, le jeune prodige du FC Barcelone, qui fait à nouveau l'objet de comparaisons avec Lionel Messi, le plus grand joueur argentin de tous les temps
L'ascension fulgurante de Yamal vers les sommets
Yamal a fait une entrée fracassante sur la scène footballistique lorsqu'il a fait ses débuts en compétition avec le Barça à seulement 15 ans. Son jeu recelait clairement un énorme potentiel, mais peu de gens savaient à quoi s'attendre à ce stade. Il n'aurait pas été le premier jeune joueur à rencontrer des difficultés au niveau senior.
Il a cependant pris d'assaut le football mondial. Un contrat lucratif a été signé à l'occasion de son 18e anniversaire, et il a également hérité du maillot emblématique n° 10 du Camp Nou, que la légende blaugrana Messi portait autrefois avec tant de distinction.
Il a su assumer la pression que ce maillot implique, tout en maintenant un niveau individuel remarquable. Il semble qu'il battra encore ses records personnels lors de la saison 2025-26.
Yamal a inscrit 18 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, mais en a déjà marqué 15 cette saison. Il compte également 12 passes décisives en 31 apparitions, Barcelone se tournant souvent vers lui pour trouver l'inspiration.
Yamal présenté comme le futur vainqueur du Ballon d'Or
Après avoir déjà remporté la Liga et le Championnat d'Europe avec son club et son pays, Yamal a ajouté la Supercoupe d'Espagne à son palmarès. Il reste en lice pour remporter la Ligue des champions en 2026.
Il a terminé deuxième du Ballon d'Or 2025 et devrait remporter plusieurs Ballons d'Or dans les années à venir, à l'instar de Messi qui a battu tous les records. Laporte est impatient de voir ce que Yamal a encore à offrir.
Le jeune joueur est déjà devenu l'un des attaquants les plus passionnants de la planète, grâce à sa capacité à dépasser ses adversaires et à marquer des buts spectaculaires, ce qui signifie que chaque défense qu'il affronte est laissée dans un état de nervosité extrême.
Laporte explique pourquoi les adversaires craignent Yamal
Laporte le reconnaît, ayant été témoin des talents de Yamal avec l'Espagne, et il a déclaré à RMC Sport: « Avec le ballon à ses pieds, c'est quelque chose d'extraordinaire. Aucun arrière gauche au monde ne peut dire « allez, dribble-moi, voyons si tu en es capable ». Tout le monde a peur, tout le monde défend en reculant, et c'est ce qui en résulte. »
« C'est un peu comme ce qu'ils pensaient de Messi lorsqu'il était en face à face : voyons où il va aller, ce qu'il va faire, s'il va couper, s'il va accélérer, s'il va s'arrêter, s'il va reculer, s'il va tirer de loin, s'il va faire une passe précise à son coéquipier. »
Yamal a régulièrement cherché à se distancier du débat sur Messi, ayant été comparé à la superstar sud-américaine depuis qu'il est sorti du même système académique de La Masia. Il estime qu'il sera « impossible » d'imiter le joueur qui a remporté huit Ballons d'Or.
Yamal a déclaré : « Je pense que Lionel Messi est le meilleur footballeur de tous les temps, mais il sait aussi que je suis un bon joueur. Il y aura un respect mutuel si nous jouons l'un contre l'autre. Il sait que je n'essaie pas d'être lui, de jouer comme lui ou de porter le numéro 10 comme lui. Je veux suivre ma propre voie. »
Trophées remportés avec Barcelone et l'Espagne
Des progrès impressionnants ont été réalisés dans cette voie, et d'autres sont à venir. Barcelone et l'Espagne espèrent que l'adolescent évitera toute blessure inopportune dans les semaines à venir.
S'il termine la saison nationale en pleine forme, Yamal fera partie de l'équipe espagnole qui tentera de remporter la Coupe du monde cet été. Laporte, qui est revenu à l'Athletic Club après avoir passé deux ans aux côtés de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr dans la Ligue professionnelle saoudienne, espère également faire partie de l'équipe de Luis de la Fuente.
