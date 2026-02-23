Tottenham va être relégué ! Les Spurs, mal gérés, montrent qu'ils ne sont pas trop grands pour descendre

La chute des Spurs ne peut être attribuée à un seul facteur. La responsabilité doit être partagée à des degrés divers entre différents niveaux.
Commençons par Daniel Levy, président de longue date du club avant d'être surprenant évincé en septembre 2025. Son erreur fatale a été de s'immiscer constamment dans des affaires, généralement des transferts, qui ne nécessitaient pas nécessairement son implication, ce qui a coïncidé avec le sérieux déclin de l'équipe au cours des six années qui ont suivi le licenciement de Pochettino. En s'immisçant dans les affaires du club, Levy n'a fait que nuire à sa réputation auprès des supporters, devenant la cible de toutes les critiques jusqu'à son départ final.
Les principales responsabilités quotidiennes de Levy ont été reprises par le PDG Vinai Venkatesham, dont l'arrivée l'année dernière a été une surprise totale compte tenu de ses 14 années passées au sein d'Arsenal. Un article récent du Daily Mail affirmait que les coulisses de l'Emirates Stadium avaient été choquées par l'importance des responsabilités qu'il avait immédiatement acquises chez les Spurs, étant donné qu'il était considéré comme un « cadre d'entreprise ».
Le poste de président a été pourvu à titre non exécutif par Peter Charrington, directeur de l'ENIC, actionnaire majoritaire dirigé par la famille Lewis. C'est finalement à eux qu'incombe la majeure partie de la responsabilité d'avoir laissé le club sombrer dans cette situation sous leur surveillance. Même s'ils considèrent Tottenham comme une entreprise plutôt que comme un club de football, leur actif est sur le point de perdre considérablement de sa valeur.
En termes de recrutement (au-delà des interventions de Levy), Johan Lange s'est vu confier les rênes pendant cinq périodes de transfert complètes. Depuis qu'il a officiellement rejoint le club en tant que directeur technique, puis promu directeur sportif, le 1er novembre 2023, les Spurs n'ont remporté que 30 de leurs 93 matchs de Premier League. Ils ont une moyenne de 1,15 point par match, ce qui correspond à 43,7 points sur une saison de 38 matchs.
Ensuite, il faut regarder ceux qui ont assumé le rôle d'entraîneur principal. Postecoglou a tenté de minimiser sa responsabilité dans la normalisation des défaites semaine après semaine lors de deux récentes apparitions dans le podcast Stick To Football , mais c'est une tendance qui a commencé sous son œil vigilant, malgré la victoire en Ligue Europa. Frank a été engagé pour changer cette culture, mais il ne l'a fait qu'empirer avec son attitude conservatrice.
Les joueurs actuels ne sont peut-être pas au niveau requis pour prétendre à une qualification en Ligue des champions et devraient en théorie se stabiliser au pire dans le milieu du classement, mais compte tenu de la 17e place obtenue la saison dernière et de la 16e place actuelle, on peut se demander si cette équipe n'a pas été sérieusement surestimée jusqu'à présent.
Tottenham se dirige tout droit vers la relégation. Le retour de joueurs clés après une blessure ou une suspension arrivera probablement trop tard. Nous assistons en temps réel à un événement historique.