Goal.com
En direct
Tottenham getting relegatedGOAL

Traduit par

Tottenham va être relégué ! Les Spurs, mal gérés, montrent qu'ils ne sont pas trop grands pour descendre

C'était le derby du nord de Londres le plus attendu depuis leur confrontation en Ligue des champions en 2022. Arsenal, après deux matchs nuls très décevants à Brentford et à Wolverhampton, avait soudainement des raisons de craindre de se rendre dans l'antre de son rival Tottenham. Les Spurs, en théorie, étaient sur le point d'être boostés par l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Igor Tudor, qui remplaçait Thomas Frank, très impopulaire.

Hélas, cela n'a fonctionné qu'en théorie. Il y a eu un bref répit lors de la défaite 4-1 de Tottenham dimanche, après que Randal Kolo Muani ait volé le ballon à Declan Rice et égalisé le score à la mi-temps, tandis que l'attaquant français a vu un autre but égalisateur cruellement refusé pour une poussée sur Gabriel Magalhaes, mais ces deux rivaux se trouvent à des extrémités complètement opposées du spectre footballistique : l'un pourrait devenir champion de Premier League, tandis que l'autre se dirige vers la Championship.

Jusqu'à présent, la crainte des supporters des Spurs de voir leur équipe reléguée était considérée comme de l'alarmisme. Malgré ses lacunes, l'équipe a certainement les moyens de se classer en dehors des trois dernières places après 38 matchs. Le match de dimanche a montré au monde entier que cette équipe n' est pas trop bonne pour être reléguée.

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le revirement de Tudor

    Tudor affichait une grande confiance avant la défaite de dimanche. « C'est toujours un bon moment pour affronter Arsenal à domicile », avait-il déclaré, comme un cri de guerre. « C'est bien si vous n'êtes pas dans une bonne passe, bien sûr. Si vous n'êtes pas dans une bonne passe, bien sûr. Alors allons-y. Nous les respectons, mais nous jouons à domicile. Voyons ce qui va se passer. Nous devons avoir du courage, de la confiance. Nous avons de bons joueurs, ils ont de bons joueurs. Voyons donc ce qui va se passer. Soyez humbles mais courageux, intelligents. Faites ce qu'il faut sur le terrain. Nous jouons à domicile, n'est-ce pas ? »

    Il n'a fallu que 90 minutes de football pour que le Croate perde complètement confiance en lui, se laissant influencer par les sentiments exprimés pour la première fois par l'ancien entraîneur et ancien coéquipier de Tudor à la Juventus, Antonio Conte.

    « Je suis très triste et très en colère, mais d'une certaine manière, c'est aussi une bonne chose de comprendre où se trouve notre objectif », s'est-il lamenté. « Quel est l'objectif de ce club ? Quel est l'objectif de cette équipe ? Quel est l'objectif de cet entraîneur, de ces joueurs, de ce staff ? De devenir sérieux. Sérieux, pas seulement un groupe de 20 joueurs, et le remède, c'est de se regarder dans le miroir. Chacun d'entre nous doit se regarder dans le miroir et vraiment essayer, vraiment commencer à changer ses habitudes - travailler dur est la seule solution. »

    Tudor a déclaré qu'Arsenal était actuellement la meilleure équipe au monde, et c'est vrai, mais même une équipe des Wolves qui n'a pas encore battu le record du Derby County pour le moins de points accumulés en une saison de Premier League a réussi à remonter deux buts pour obtenir un match nul 2-2 seulement quatre jours avant cette rencontre.

    • Publicité
  • Tottenham Hotspur v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Trois années de blessures

    Pour la troisième saison consécutive, les Spurs ont dû faire face à une crise de blessures qui a paralysé au moins la moitié de l'équipe au moment crucial. Si les joueurs qui ont manqué le derby avaient été en forme ou n'avaient pas été suspendus et avaient formé un XI, ils auraient battu l'équipe qui a débuté le match : Antonin Kinsky ; Pedro Porro, Cristian Romero, Kevin Danso, Destiny Udogie ; Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvall, James Maddison ; Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Wilson Odobert.

    Les années précédentes, on a d'abord blâmé le style intense imposé par l'entraîneur Ange Postecoglou, dont la philosophie très dynamique avait provoqué des crises similaires dans d'autres clubs. Bien qu'il y ait probablement une part de vérité dans cela, il doit y avoir une autre raison pour expliquer pourquoi cette tendance s'est poursuivie même sous la direction d'un entraîneur moins exigeant, Frank. Comment un club doté des infrastructures et des technologies les plus avancées et les plus modernes peut-il voir ses athlètes au sommet de leur forme physique tomber comme des mouches pendant une période aussi longue ?

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Manque de qualité

    La principale raison derrière la chute de Tottenham est tout simplement qu'ils ont très mal recruté. Ils ont gaspillé une génération dorée de superstars telles que Harry Kane, Son Heung-min, Christian Eriksen et Dele Alli, sans parvenir à les remplacer de manière adéquate. Aujourd'hui, même les meilleurs joueurs de l'équipe sont loin d'être au meilleur de leur forme depuis une ou deux saisons.

    Le capitaine du club et vainqueur de la Coupe du monde, Romero, est un véritable handicap ; Micky van de Ven est un défenseur très ordinaire, à l'exception de sa vitesse fulgurante et de ses récupérations en transition ; Porro a été médiocre aux deux extrémités du terrain cette année ; Richarlison peut marquer quelques buts, mais n'apporte pas grand-chose d'autre et est rarement en forme ; le gardien Guglielmo Vicario a considérablement régressé depuis sa première saison. Les recrues estivales Mohammed Kudus et Xavi Simons, qui ont coûté plus de 100 millions de livres sterling au total, ont marqué à eux deux trois buts en Premier League.

    Au-delà des vedettes, le reste de l'équipe souffre d'un manque criant de talent. La différence de niveau technique entre Tottenham et Arsenal était stupéfiante, les hôtes payant le prix d'avoir constitué une équipe de duellistes plutôt que d'avoir réussi à recruter des joueurs capables de faire progresser le ballon.

    Comme l'a déclaré l'ancien entraîneur Mauricio Pochettino, cela ne sert à rien aux Spurs d'avoir une maison somptueuse s'ils ne peuvent pas la meubler en conséquence. C'est un appel qui est resté lettre morte et qui revient aujourd'hui hanter le club.

  • Leicester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Des similitudes effrayantes

    Jamie Carragher a écrit vendredi dans sa chronique pour le Daily Telegraph que la relégation de Tottenham serait la plus grande relégation dans l'histoire du football anglais depuis celle de Manchester United, six ans après avoir remporté sa première Coupe d'Europe, en 1974. La dernière relégation des Spurs a eu lieu peu après, en 1977, cinq ans après avoir remporté la première Coupe UEFA.

    Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y ait pas eu d'autres relégations choquantes depuis. Leeds United, pourtant paralysé par une série de problèmes financiers, a été relégué en 2003-2004. Newcastle a suivi cinq ans plus tard. Plus récemment, Leicester City a chuté dans l'abîme en 2022-2023, sept ans après son conte de fées en remportant la Premier League et deux saisons après avoir failli se qualifier pour la Ligue des champions.

    L'histoire de Leicester devrait être la plus édifiante pour Tottenham. Le club avait terminé deux fois cinquième, puis huitième au cours des trois années précédant sa relégation. Son équipe comptait dans ses rangs des joueurs tels que Youri Tielemans, Harvey Barnes, Kiernan Dewsbury-Hall et l'actuel vice-capitaine des Spurs, Maddison, dont l'éclat en fin de saison à l'encontre d'un journaliste qui avait suggéré dans un article que les Foxes semblaient destinés à terminer parmi les trois derniers n'a pas fait bonne impression.

    « C'est n'importe quoi. Regardez et analysez correctement le match et arrêtez d'écrire des titres comme celui-là, qui, vous le savez, incitent les fans à se montrer négatifs. Jouez comme ça et tout ira bien. Nous avons créé de nombreuses occasions brillantes et nous gagnerons facilement un autre jour », a écrit Maddison sur les réseaux sociaux en mars 2023, deux mois avant que la relégation ne soit confirmée.

    Si l'on retire le nom, le stade et l'histoire des Spurs avant la vente de Kane de l'équation, il n'est pas surprenant que l'équipe qui a terminé 17e la saison dernière se retrouve dans une situation similaire cette fois-ci.

  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    La résurgence des rivaux

    Ce qui n'a pas aidé les Spurs ces deux derniers mois, c'est que les équipes qui les entourent ont retrouvé leur forme. West Ham, qui a été enlisé dans les trois dernières places du classement pendant toute la saison sauf trois semaines, comptait 13 points de retard sur Tottenham avant leur rencontre du 17 janvier. Depuis leur victoire dans le nord de Londres, les Hammers ont réduit cet écart à quatre points, ne concédant qu'une seule défaite depuis.

    Nottingham Forest, 17e, n'avait en fait perdu qu'un seul match de championnat sur six, dont un match nul contre Arsenal, avant de limoger Sean Dyche. Les hommes de Vitor Pereira ont ensuite eu la malchance de s'incliner contre Liverpool dimanche après avoir dominé la majeure partie du match au City Ground.

    Plus haut dans le classement, Leeds n'a perdu que deux matchs de Premier League depuis la fin novembre, tandis que Crystal Palace, qui risquait d'être entraîné dans cette lutte en raison d'une guerre civile entre l'entraîneur Oliver Glasner et les supporters, occupe une 13e place relativement confortable avec 35 points.

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Où sera la prochaine victoire ?

    La forme des équipes qui les entourent n'aurait pas autant d'importance si Tottenham remettait simplement de l'ordre dans ses affaires et enchaînait quelques victoires. Le problème, c'est qu'ils n'ont encore remporté aucun match national en 2026 et seulement deux depuis novembre. Wrexham, Mansfield Town et Macclesfield ont tous battu des adversaires de Premier League plus récemment que les Spurs.

    Tottenham a 11 matchs pour conserver sa place dans l'élite. Lors de leurs rencontres contre les mêmes adversaires que la saison dernière, à l'exception de Leeds et Sunderland qui évoluaient en Championship, ils n'ont remporté qu'un seul de ces matchs. C'était contre Everton à domicile, les hommes de Tudor n'affrontant les Toffees qu'à la dernière journée de la saison. L'équipe de Postecoglou a perdu les huit autres matchs.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Qui est responsable ?

    La chute des Spurs ne peut être attribuée à un seul facteur. La responsabilité doit être partagée à des degrés divers entre différents niveaux.

    Commençons par Daniel Levy, président de longue date du club avant d'être surprenant évincé en septembre 2025. Son erreur fatale a été de s'immiscer constamment dans des affaires, généralement des transferts, qui ne nécessitaient pas nécessairement son implication, ce qui a coïncidé avec le sérieux déclin de l'équipe au cours des six années qui ont suivi le licenciement de Pochettino. En s'immisçant dans les affaires du club, Levy n'a fait que nuire à sa réputation auprès des supporters, devenant la cible de toutes les critiques jusqu'à son départ final.

    Les principales responsabilités quotidiennes de Levy ont été reprises par le PDG Vinai Venkatesham, dont l'arrivée l'année dernière a été une surprise totale compte tenu de ses 14 années passées au sein d'Arsenal. Un article récent du Daily Mail affirmait que les coulisses de l'Emirates Stadium avaient été choquées par l'importance des responsabilités qu'il avait immédiatement acquises chez les Spurs, étant donné qu'il était considéré comme un « cadre d'entreprise ».

    Le poste de président a été pourvu à titre non exécutif par Peter Charrington, directeur de l'ENIC, actionnaire majoritaire dirigé par la famille Lewis. C'est finalement à eux qu'incombe la majeure partie de la responsabilité d'avoir laissé le club sombrer dans cette situation sous leur surveillance. Même s'ils considèrent Tottenham comme une entreprise plutôt que comme un club de football, leur actif est sur le point de perdre considérablement de sa valeur.

    En termes de recrutement (au-delà des interventions de Levy), Johan Lange s'est vu confier les rênes pendant cinq périodes de transfert complètes. Depuis qu'il a officiellement rejoint le club en tant que directeur technique, puis promu directeur sportif, le 1er novembre 2023, les Spurs n'ont remporté que 30 de leurs 93 matchs de Premier League. Ils ont une moyenne de 1,15 point par match, ce qui correspond à 43,7 points sur une saison de 38 matchs.

    Ensuite, il faut regarder ceux qui ont assumé le rôle d'entraîneur principal. Postecoglou a tenté de minimiser sa responsabilité dans la normalisation des défaites semaine après semaine lors de deux récentes apparitions dans le podcast Stick To Football , mais c'est une tendance qui a commencé sous son œil vigilant, malgré la victoire en Ligue Europa. Frank a été engagé pour changer cette culture, mais il ne l'a fait qu'empirer avec son attitude conservatrice.

    Les joueurs actuels ne sont peut-être pas au niveau requis pour prétendre à une qualification en Ligue des champions et devraient en théorie se stabiliser au pire dans le milieu du classement, mais compte tenu de la 17e place obtenue la saison dernière et de la 16e place actuelle, on peut se demander si cette équipe n'a pas été sérieusement surestimée jusqu'à présent.

    Tottenham se dirige tout droit vers la relégation. Le retour de joueurs clés après une blessure ou une suspension arrivera probablement trop tard. Nous assistons en temps réel à un événement historique.

Premier League
Fulham crest
Fulham
FUL
Tottenham crest
Tottenham
TOT
0