Tottenham va être relégué ! Les Spurs, mal gérés, montrent qu'ils ne sont pas trop grands pour descendre

Tudor affichait une grande confiance avant la défaite de dimanche. « C'est toujours un bon moment pour affronter Arsenal à domicile », avait-il déclaré, comme un cri de guerre. « C'est bien si vous n'êtes pas dans une bonne passe, bien sûr. Si vous n'êtes pas dans une bonne passe, bien sûr. Alors allons-y. Nous les respectons, mais nous jouons à domicile. Voyons ce qui va se passer. Nous devons avoir du courage, de la confiance. Nous avons de bons joueurs, ils ont de bons joueurs. Voyons donc ce qui va se passer. Soyez humbles mais courageux, intelligents. Faites ce qu'il faut sur le terrain. Nous jouons à domicile, n'est-ce pas ? »

Il n'a fallu que 90 minutes de football pour que le Croate perde complètement confiance en lui, se laissant influencer par les sentiments exprimés pour la première fois par l'ancien entraîneur et ancien coéquipier de Tudor à la Juventus, Antonio Conte.

« Je suis très triste et très en colère, mais d'une certaine manière, c'est aussi une bonne chose de comprendre où se trouve notre objectif », s'est-il lamenté. « Quel est l'objectif de ce club ? Quel est l'objectif de cette équipe ? Quel est l'objectif de cet entraîneur, de ces joueurs, de ce staff ? De devenir sérieux. Sérieux, pas seulement un groupe de 20 joueurs, et le remède, c'est de se regarder dans le miroir. Chacun d'entre nous doit se regarder dans le miroir et vraiment essayer, vraiment commencer à changer ses habitudes - travailler dur est la seule solution. »

Tudor a déclaré qu'Arsenal était actuellement la meilleure équipe au monde, et c'est vrai, mais même une équipe des Wolves qui n'a pas encore battu le record du Derby County pour le moins de points accumulés en une saison de Premier League a réussi à remonter deux buts pour obtenir un match nul 2-2 seulement quatre jours avant cette rencontre.