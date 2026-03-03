Getty Images Sport
Tottenham « très déçu » par un nouveau recruteur supporter d'Arsenal après ses publications sur les réseaux sociaux
« Changer de camp » pour le projet
La controverse a éclaté lorsque Coachman, titulaire d'une licence B de l'UEFA, a partagé une photo de lui vêtu d'une tenue d'entraînement de Tottenham, accompagnée de la devise emblématique du club « To Dare Is To Do » (Oser, c'est agir). Dans son message, il exprimait son enthousiasme pour son nouveau rôle, déclarant qu'il était « impatient d'accueillir les nouvelles superstars au sein du club ». Cependant, c'est son aveu de loyauté personnelle envers un club de football qui a vraiment fait des vagues. Dans le même message, Coachman a écrit : « Vous savez que le projet est bon quand vous êtes un fan d'Arsenal depuis votre enfance et que vous changez de camp. » Cette reconnaissance flagrante de ses racines chez les Gunners a immédiatement attiré l'attention des deux groupes de supporters, entraînant une série de réponses qui n'ont fait que creuser le fossé.
La blague sur la « couche de base » se retourne contre son auteur
Au fur et à mesure que le fil de discussion se développait, le ton de la conversation est devenu de plus en plus ironique, même si l'humour n'a clairement pas été compris par la direction des Spurs. Comme le rapporte le Daily Mail, lorsqu'un utilisateur lui a conseillé de « ne pas laisser cet écusson toucher sa peau », Coachman a répondu en jouant sur la rivalité : « J'ai déjà la couche de base ».
Les interactions ne se sont pas arrêtées là ; lorsqu'un autre abonné a suggéré « Nous avons besoin de quelqu'un à l'intérieur », le recruteur a répondu par un énigmatique « chut ». Le feu a été attisé lorsqu'une photo d'un serpent a été publiée dans les commentaires, ce qui a incité Coachman à répondre : « Je sais, je sais, c'est mérité haha. »
Les fans réagissent à ce qu'ils perçoivent comme un manque de respect
Alors que certains supporters d'Arsenal ont tenté de défendre le recruteur en suggérant que ces commentaires étaient clairement destinés à être pris à la légère, les fidèles de Tottenham se sont montrés moins indulgents. De nombreux fans ont souligné un manque de respect apparent envers l'institution que Coachman représente désormais, remettant en question le professionnalisme d'un membre du personnel qui plaisante sur la difficulté de porter les couleurs du club.
Lorsqu'un commentateur lui a demandé « Comment avez-vous réussi à vous habiller avec ça ? » en référence à son survêtement des Spurs, la réponse de Coachman « Ça a été difficile » a été considérée par beaucoup comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans une affaire qui est rapidement devenue un casse-tête en termes de relations publiques pour le club.
Mesures disciplinaires internes imminentes
Bien que Tottenham se soit officiellement abstenu de tout commentaire, le Mail rapporte que les dirigeants du club ont exprimé leur désapprobation quant à l'activité de Coachman sur les réseaux sociaux. Ils seraient « profondément déçus » et envisageraient de prendre des mesures supplémentaires à l'encontre du recruteur. Il semblerait que l'affaire soit actuellement traitée en interne par le biais des mécanismes disciplinaires du club afin de déterminer les mesures les plus appropriées.
