Tottenham se qualifie pour les quarts de finale de la FA Cup féminine après avoir battu Chelsea aux tirs au but grâce à un penalty inscrit à la dernière minute
Les Lionesses reviennent en force avant que l'Angleterre ne marque sur penalty
Les Spurs ont rapidement affirmé leur domination lorsque Matilda Vinberg a ouvert le score après sept minutes, glissant le ballon avec sang-froid devant Elene Lete après une passe précise d'Olivia Holdt. Les visiteuses ont contrôlé la majeure partie de la première mi-temps, mais la gardienne Lize Kop a dû réaliser un arrêt spectaculaire à bout portant face à Nikita Parris pour maintenir l'avance à la pause. Cependant, le match a basculé en deux minutes après la reprise.
Les ajustements tactiques d'Eder Maestre se sont avérés inspirés, puisque les remplaçantes Luca Corrales et Danielle van de Donk ont combiné leurs efforts pour égaliser à la 58e minute, avant que Jana Fernandez ne décoque une frappe spectaculaire de 30 mètres à peine 60 secondes plus tard pour donner l'avantage aux locales. Les Spurs semblaient sous le choc et se dirigeaient vers une élimination décevante alors que le temps additionnel touchait à sa fin, peinant à trouver leur rythme face à une défense compacte et énergique des Lionesses.
Avec leurs espoirs de coupe suspendus à un fil à la cinquième minute du temps additionnel, Tottenham a tout misé sur l'attaque, y compris la gardienne Kop. La pression a finalement porté ses fruits lorsque la tête de Bethany England, qui semblait se diriger vers le but, a été bloquée par le bras de Teyah Goldie sur la ligne. L'arbitre Ryan Atkin n'a pas hésité à désigner le point de penalty, et England, la joueuse par excellence des grands matchs, a fait preuve d'un sang-froid à toute épreuve pour envoyer le ballon au fond des filets et forcer 30 minutes supplémentaires.
Kop devient le héros d'une séance de tirs au but marathonienne
La séance de tirs au but a atteint son paroxysme lorsque les joueuses se sont succédé pour tirer depuis les 11 mètres. Fait remarquable, tous les tirs ont été réussis jusqu'à la 18e tentative, la gardienne Kop s'étant même avancée pour tirer le sixième penalty des Spurs. Après neuf penalties parfaits des visiteuses, Kop a changé de rôle pour devenir la héroïne du match, plongeant sur sa droite pour repousser le tir de Wassa Sangare et assurer la victoire 9-8 des visiteuses lors de la séance de tirs au but.
Ho fait l'éloge des Spurs malgré une performance « loin d'être optimale »
Le manager des Spurs, Martin Ho, a admis que son équipe n'était pas au meilleur de sa forme, mais a salué la résilience de ses joueuses qui ont su éviter un piège potentiel face à la nouvelle équipe promue en WSL.
S'adressant au site officiel des Spurs, Ho a déclaré : « Je sais de quoi nous sommes capables et nous étions loin d'être au meilleur de notre forme aujourd'hui, mais nous avons eu beaucoup d'occasions avec le ballon. En défense, je pense que nous avons été brillants, nous avons dû compter sur la chance à certains moments, tout comme eux. Mais j'aurais aimé que nous puissions capitaliser sur quelques occasions supplémentaires au cours du match. Cependant, un match de FA Cup sous les projecteurs qui vous qualifie pour les quarts de finale et, pour les neutres, c'était probablement génial de voir le match se terminer aux tirs au but. »
Il est ensuite revenu sur la tension des tirs au but, déclarant : « Quand on en arrive aux tirs au but, je ne les regarde jamais, je pense que c'est une loterie, c'est probablement la partie la plus cruelle du football. Mais les joueurs ont fait preuve d'un courage exceptionnel en se présentant pour tirer les penalties, car dans les moments importants, la pression est énorme. »
Un derby londonien en quarts de finale
Cette victoire ouvre la voie à un quart de finale alléchant contre le tenant du titre, Chelsea, prévu le 5 avril. Le manager des Spurs se concentre désormais sur sa mission de revanche contre les Blues, ajoutant : « Nous avons récemment disputé un bon match contre eux, mais nous ne sommes pas sortis vainqueurs. Nous voulons donc nous assurer de rectifier le tir. »
La tâche reste extrêmement difficile pour l'équipe du nord de Londres, car Tottenham n'a jamais battu Chelsea en 18 tentatives. Leur dernière rencontre, au début du mois, dans le cadre de la FA WSL, s'est soldée par une victoire 2-0 des Blues, un résultat que Ho aura à cœur de renverser en coupe.
