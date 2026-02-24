Tottenham se qualifie pour les quarts de finale de la FA Cup féminine après avoir battu Chelsea aux tirs au but grâce à un penalty inscrit à la dernière minute

Les Spurs ont rapidement affirmé leur domination lorsque Matilda Vinberg a ouvert le score après sept minutes, glissant le ballon avec sang-froid devant Elene Lete après une passe précise d'Olivia Holdt. Les visiteuses ont contrôlé la majeure partie de la première mi-temps, mais la gardienne Lize Kop a dû réaliser un arrêt spectaculaire à bout portant face à Nikita Parris pour maintenir l'avance à la pause. Cependant, le match a basculé en deux minutes après la reprise.

Les ajustements tactiques d'Eder Maestre se sont avérés inspirés, puisque les remplaçantes Luca Corrales et Danielle van de Donk ont combiné leurs efforts pour égaliser à la 58e minute, avant que Jana Fernandez ne décoque une frappe spectaculaire de 30 mètres à peine 60 secondes plus tard pour donner l'avantage aux locales. Les Spurs semblaient sous le choc et se dirigeaient vers une élimination décevante alors que le temps additionnel touchait à sa fin, peinant à trouver leur rythme face à une défense compacte et énergique des Lionesses.

Avec leurs espoirs de coupe suspendus à un fil à la cinquième minute du temps additionnel, Tottenham a tout misé sur l'attaque, y compris la gardienne Kop. La pression a finalement porté ses fruits lorsque la tête de Bethany England, qui semblait se diriger vers le but, a été bloquée par le bras de Teyah Goldie sur la ligne. L'arbitre Ryan Atkin n'a pas hésité à désigner le point de penalty, et England, la joueuse par excellence des grands matchs, a fait preuve d'un sang-froid à toute épreuve pour envoyer le ballon au fond des filets et forcer 30 minutes supplémentaires.