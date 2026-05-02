Tottenham risque une double relégation et pourrait même atterrir en League One d’ici 2028

La saison cauchemar de Tottenham prend un nouveau tournant sombre. Sherwood estime que les défaillances structurelles du club pourraient le précipiter en League One. Actuellement à deux points de la zone de maintien et face à un calendrier final redoutable, le club se rapproche d’une relégation en Championship que beaucoup redoutent comme le début d’un effondrement plus profond.

Interrogé sur cette crise, Sherwood a confié à Boyle Sports : « C’est préoccupant, tout repose sur les responsables du recrutement et de la gestion du club. Quant à savoir s’ils remonteront, je ne peux pas me prononcer avec certitude ; pour les dirigeants actuels, il n’y a aucune garantie. »