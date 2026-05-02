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Tottenham risque une double relégation et pourrait même atterrir en League One d’ici 2028
Les pronostics effrayants pour la League One
La saison cauchemar de Tottenham prend un nouveau tournant sombre. Sherwood estime que les défaillances structurelles du club pourraient le précipiter en League One. Actuellement à deux points de la zone de maintien et face à un calendrier final redoutable, le club se rapproche d’une relégation en Championship que beaucoup redoutent comme le début d’un effondrement plus profond.
Interrogé sur cette crise, Sherwood a confié à Boyle Sports : « C’est préoccupant, tout repose sur les responsables du recrutement et de la gestion du club. Quant à savoir s’ils remonteront, je ne peux pas me prononcer avec certitude ; pour les dirigeants actuels, il n’y a aucune garantie. »
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Crise de direction dans le nord de Londres
L’ancien milieu de terrain, qui a porté les couleurs du club en tant que joueur puis entraîneur, est convaincu que le mal vient du sommet de la hiérarchie. Sherwood affirme que la direction actuelle manque d’expertise footballistique pour affronter les turbulences de l’EFL si le pire devait se produire en mai prochain.
« Si un professionnel du football prenait les rênes du club, alors oui, il disposerait des ressources nécessaires et mériterait d’être aux commandes pour rebondir immédiatement », a ajouté Sherwood. « Mais si l’on ne rebondit pas tout de suite, cela devient très difficile. Il y a des clubs géants qui se sont retrouvés là-bas et y sont restés pendant de très nombreuses années. »
Dans une situation miroir de celle de Leicester City
Les Spurs n’ont qu’à observer les récentes difficultés rencontrées par d’autres équipes bien établies de l’élite pour comprendre le danger. Sherwood a mis en avant la chute de l’ancien champion Leicester City comme un exemple édifiant de la rapidité avec laquelle un club disposant de moyens importants peut sombrer lorsque le recrutement et la stratégie font défaut.
L’histoire rappelle d’ailleurs les cas de Sunderland, des Wolves et de Swindon Town, tous victimes d’une double relégation. Sherwood a ainsi commenté : « Leicester montre bien ce qui peut arriver si votre club est mal géré. Même en tenant compte des erreurs de gestion, quand je regarde leur effectif actuel, ils ne devraient jamais se battre pour le maintien en Championship. C’est vraiment une honte. »
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La lutte pour le maintien en Premier League
Tottenham, qui doit encore affronter Leeds, Everton, Chelsea et Aston Villa, détient toujours son destin entre ses mains. Toutefois, la pression psychologique liée à sa situation actuelle se fait de plus en plus pesante. En cas d’échecs lors des quatre dernières journées, le club londonien, habitué des cimes de la Premier League, pourrait connaître une relégation aussi retentissante qu’inattendue.
Sherwood conclut toutefois sur une note d’espoir, à condition que le club agisse sans tarder : « Tottenham reviendra. Ils ne sont pas encore relégués. S’ils descendent, ils remonteront. Et cela doit se faire dès la première tentative, à mon avis. C’est un club capable de le faire. Mais pour y parvenir, il faut changer les décideurs. »