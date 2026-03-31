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Tottenham nomme Roberto De Zerbi dans une tentative désespérée d'éviter la relégation
Les Spurs engagent De Zerbi
Tottenham a confirmé que l'ancien entraîneur de Marseille et de Brighton avait accepté de prendre les rênes du club, signant ainsi un contrat à long terme, suite au départ de l'entraîneur par intérim Igor Tudor. De Zerbi était depuis longtemps dans le viseur du club.
De Zerbi a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre ce fantastique club de football, qui est l’un des plus grands et des plus prestigieux au monde.
« Lors de toutes mes discussions avec les dirigeants du club, leur ambition pour l’avenir a été claire : construire une équipe capable de réaliser de grandes choses, et ce en pratiquant un style de football qui enthousiasme et inspire nos supporters. Je suis ici parce que je crois en cette ambition et j’ai signé un contrat à long terme pour tout donner afin de la concrétiser.
« Notre priorité à court terme est de remonter au classement de la Premier League, ce qui sera notre seule préoccupation jusqu’au coup de sifflet final du dernier match de la saison. J’ai hâte de me rendre sur le terrain d’entraînement et de travailler avec ces joueurs pour y parvenir. »
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Les énormes difficultés des Spurs
Les Spurs risquent une relégation potentiellement catastrophique de la Premier League et De Zerbi dispose de peu de temps pour se mettre immédiatement au travail.
Le directeur sportif Johan Lange s'est toutefois réjoui de sa nomination, déclarant : « Roberto était notre priorité numéro un pour cet été et nous sommes très heureux de pouvoir le recruter dès maintenant.
« C'est l'un des entraîneurs les plus créatifs et les plus avant-gardistes du football mondial, et il apporte avec lui une grande expérience au plus haut niveau, notamment en Premier League. »
Rio Ferdinand est l’un des commentateurs qui estime qu’il s’agit d’une nomination risquée, déclarant : « Écoutez, pour l’instant, je m’inquiéterais davantage de la hiérarchie, je me pencherais là-dessus. Pourquoi ça a-t-il si mal tourné pour tant de gens ? Des grands noms, des nouveaux… pourquoi ce club n’a-t-il pas réussi à décoller ? Je ne comprends pas, car ils ont tout ce qu’il faut… Est-ce qu’ils [la direction] vont être un frein pour moi [le prochain entraîneur de Tottenham] en coulisses ? Est-ce qu’ils vont ruiner encore plus ma réputation maintenant ? Quelle est la situation ici ? »
Critiques des fans
Selon BBC Sport, le Tottenham Hotspur Supporters' Trust a clairement indiqué qu'il ne pouvait pas approuver la nomination de De Zerbi en raison des propos qu'il avait tenus à propos de Mason Greenwood lorsqu'il était à Marseille.
Il avait déclaré à l'époque : « Tout ce que je vois, c'est que Mason semble être un bon garçon, il a payé le prix fort pour ce qui s'est passé.
Il a probablement trouvé ici l'environnement qui lui convenait, qui lui a témoigné de l'affection et lui a tendu la main.
Quand je le regarde en tant que personne, je suis attristé par ce qui s'est passé dans sa vie, sans entrer dans les détails.
Car la personne que je connais ici est très différente de celle qui a été décrite, surtout en Angleterre. »
De Zerbi a été accusé de minimiser les actes de Greenwood et de le présenter comme une victime.
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Et maintenant ?
Les Spurs affronteront Sunderland au Stadium of Light le week-end prochain, pour le premier match de De Zerbi à la tête de l'équipe. Il ne dirigera pas le club à domicile avant le 18 avril, date à laquelle les Spurs affronteront son ancien club, Brighton.