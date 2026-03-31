Tottenham nomme Roberto De Zerbi dans une tentative désespérée d'éviter la relégation

Tottenham a confirmé que l'ancien entraîneur de Marseille et de Brighton avait accepté de prendre les rênes du club, signant ainsi un contrat à long terme, suite au départ de l'entraîneur par intérim Igor Tudor. De Zerbi était depuis longtemps dans le viseur du club.

De Zerbi a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre ce fantastique club de football, qui est l’un des plus grands et des plus prestigieux au monde.

« Lors de toutes mes discussions avec les dirigeants du club, leur ambition pour l’avenir a été claire : construire une équipe capable de réaliser de grandes choses, et ce en pratiquant un style de football qui enthousiasme et inspire nos supporters. Je suis ici parce que je crois en cette ambition et j’ai signé un contrat à long terme pour tout donner afin de la concrétiser.

« Notre priorité à court terme est de remonter au classement de la Premier League, ce qui sera notre seule préoccupation jusqu’au coup de sifflet final du dernier match de la saison. J’ai hâte de me rendre sur le terrain d’entraînement et de travailler avec ces joueurs pour y parvenir. »