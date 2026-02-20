Getty Images Sport
Tottenham nomme l'ancien entraîneur intérimaire de Chelsea et ancien assistant de Mauricio Pochettino au sein du staff technique d'Igor Tudor
Une nomination d'un ancien joueur de Chelsea
Les Spurs ont confirmé la nomination de Saltor au sein du staff technique de Tudor, le manager intérimaire ayant pour mission de maintenir le club en Premier League. Ils occupent actuellement la 16e place, avec seulement cinq points d'avance sur la zone de relégation, avant le choc de ce week-end contre Arsenal, dans un derby crucial du nord de Londres.
Le club a déclaré dans un communiqué : « Suite à l'arrivée d'Igor Tudor en tant qu'entraîneur principal jusqu'à la fin de la saison, nous pouvons désormais confirmer la nomination de trois entraîneurs supplémentaires au sein du staff technique de notre équipe masculine première.
Nous souhaitons la bienvenue à Bruno Saltor en tant qu'entraîneur adjoint d'Igor. Né à El Masnou, en Espagne, Bruno a passé les premières années de sa carrière de joueur dans son pays natal avant de rejoindre Brighton & Hove Albion en 2012, où il a disputé 235 matchs en sept saisons. Il est passé à un rôle d'entraîneur chez les Seagulls après avoir pris sa retraite en 2019, et a depuis occupé des postes d'entraîneur à Chelsea et West Ham United.
Tomislav Rogic rejoint l'équipe en tant qu'entraîneur des gardiens. Il possède une grande expérience dans ce rôle, acquise dans des clubs tels que Hajduk Split, Shakhtar Donetsk, Zenit et Club Brugge, avant de rejoindre l'équipe d'Igor à la Lazio, puis à la Juventus.
Riccardo Ragnacci arrive en tant que préparateur physique, là encore avec une grande expérience acquise en Italie dans des clubs tels que Cagliari, Bologne, Hellas Vérone, Lecce, Empoli et, plus récemment, aux côtés d'Igor à la Juventus.
Bruno, Tomislav et Riccardo rejoignent Andreas Georgson (entraîneur adjoint), Cameron Campbell (entraîneur individuel) et Fabian Otte (entraîneur des gardiens) au sein du staff technique. Ils continueront à être épaulés par Stuart Lewis et Dean Brill, qui ont été promus l'été dernier après avoir occupé des postes au sein de notre académie.
Nous pouvons également confirmer les départs de Justin Cochrane (entraîneur adjoint de l'équipe première), John Heitinga (entraîneur adjoint de l'équipe première) et Chris Haslam (responsable de la performance et entraîneur adjoint de l'équipe première). Nous les remercions tous pour leurs services et leur souhaitons bonne chance pour l'avenir. »
Le passage de Saltor à Chelsea
Saltor a été nommé entraîneur intérimaire de Chelsea après le limogeage de Graham Potter en 2023, et il a dirigé un match : un match nul 0-0 contre Liverpool. Frank Lampard a été nommé peu après.
Après ce match, il a déclaré à Sky Sports : « C'était difficile d'apprécier ce moment.
Cela a été très difficile, triste, décevant, mais j'ai simplement essayé de me concentrer pour donner le meilleur de moi-même et aider les garçons. »
Chelsea n'a pas fixé de durée pour le mandat de Bruno et, avant le déplacement de samedi à Wolverhampton, l'Espagnol a déclaré : « Pour l'instant, je pense rentrer chez moi et me reposer.
Je me concentre jour après jour et les propriétaires savent que le personnel sera aussi professionnel que possible. Nous allons représenter ce club du mieux que nous pouvons. Nous connaissons les normes ici, nous connaissons les exigences. »
Le baptême du feu de Tudor
Tudor est bien conscient de la tâche qui l'attend à Tottenham et a déclaré qu'il n'avait pas encore pris de plaisir à travailler au sein du club.
Lors de sa conférence de presse de présentation, il a déclaré : « Je ne me suis pas amusé parce que je ne suis pas ici pour m'amuser, je suis ici pour travailler. Profiter, c'est seulement la première étape après avoir fait le travail. C'est un privilège d'être ici, comme je l'ai déjà dit, dans ce club fantastique. Je suis également très concentré et déterminé à faire ce qu'il faut pour ce club, cette équipe et ces supporters. Je me concentre là-dessus, je ne pense pas trop à ce que vous m'avez demandé de profiter. »
Tudor a également confirmé que seuls 13 joueurs étaient disponibles pour affronter les Gunners.
Il a ajouté : « C'est un moment très particulier, comme vous le savez, car c'est une situation très rare d'avoir dix joueurs blessés, avec des blessures graves. Nous nous sommes entraînés avec treize joueurs. C'est comme ça. Ce n'est pas fantastique, mais dans ce cas, c'est un défi encore plus grand de réussir et de sortir de cette situation.
Nous en aurons treize, c'est certain, et c'est largement suffisant pour atteindre notre objectif dimanche. Et bien sûr, je comprends l'importance de ce match, c'est un derby, un derby du nord de Londres. Tout le monde attend de nous que nous remportions les trois points. Nous en sommes conscients. »
Et ensuite ?
Les Spurs affrontent les Gunners dimanche dans l'un des derbies les plus importants du nord de Londres depuis une génération. Une victoire des Spurs leur permettrait non seulement de s'éloigner de la zone de relégation, mais aussi de compromettre sérieusement les ambitions des Gunners en matière de titre.
