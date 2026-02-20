Tottenham nomme l'ancien entraîneur intérimaire de Chelsea et ancien assistant de Mauricio Pochettino au sein du staff technique d'Igor Tudor

Les Spurs ont confirmé la nomination de Saltor au sein du staff technique de Tudor, le manager intérimaire ayant pour mission de maintenir le club en Premier League. Ils occupent actuellement la 16e place, avec seulement cinq points d'avance sur la zone de relégation, avant le choc de ce week-end contre Arsenal, dans un derby crucial du nord de Londres.

Le club a déclaré dans un communiqué : « Suite à l'arrivée d'Igor Tudor en tant qu'entraîneur principal jusqu'à la fin de la saison, nous pouvons désormais confirmer la nomination de trois entraîneurs supplémentaires au sein du staff technique de notre équipe masculine première.

Nous souhaitons la bienvenue à Bruno Saltor en tant qu'entraîneur adjoint d'Igor. Né à El Masnou, en Espagne, Bruno a passé les premières années de sa carrière de joueur dans son pays natal avant de rejoindre Brighton & Hove Albion en 2012, où il a disputé 235 matchs en sept saisons. Il est passé à un rôle d'entraîneur chez les Seagulls après avoir pris sa retraite en 2019, et a depuis occupé des postes d'entraîneur à Chelsea et West Ham United.

Tomislav Rogic rejoint l'équipe en tant qu'entraîneur des gardiens. Il possède une grande expérience dans ce rôle, acquise dans des clubs tels que Hajduk Split, Shakhtar Donetsk, Zenit et Club Brugge, avant de rejoindre l'équipe d'Igor à la Lazio, puis à la Juventus.

Riccardo Ragnacci arrive en tant que préparateur physique, là encore avec une grande expérience acquise en Italie dans des clubs tels que Cagliari, Bologne, Hellas Vérone, Lecce, Empoli et, plus récemment, aux côtés d'Igor à la Juventus.

Bruno, Tomislav et Riccardo rejoignent Andreas Georgson (entraîneur adjoint), Cameron Campbell (entraîneur individuel) et Fabian Otte (entraîneur des gardiens) au sein du staff technique. Ils continueront à être épaulés par Stuart Lewis et Dean Brill, qui ont été promus l'été dernier après avoir occupé des postes au sein de notre académie.

Nous pouvons également confirmer les départs de Justin Cochrane (entraîneur adjoint de l'équipe première), John Heitinga (entraîneur adjoint de l'équipe première) et Chris Haslam (responsable de la performance et entraîneur adjoint de l'équipe première). Nous les remercions tous pour leurs services et leur souhaitons bonne chance pour l'avenir. »