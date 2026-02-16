Tottenham mis en garde contre le coût « potentiellement catastrophique » d'une relégation hors de la Premier League

Les Spurs sont actuellement confrontés à la réalité presque inimaginable d'une relégation potentielle, et ont nommé Tudor dans une tentative désespérée de se sortir de cette situation. Ils occupent la 16e place du classement de la Premier League avec seulement 29 points en 26 matchs. Les Spurs ont cinq points d'avance sur West Ham United, 18e, mais les Hammers sont en bien meilleure forme : ils ont remporté trois de leurs cinq derniers matchs, tandis que leurs rivaux acharnés n'en ont remporté aucun, ce qui a conduit au licenciement de Thomas Frank.

Aujourd'hui, le Telegraph rapporte que les Spurs risquent de subir une perte financière de « plusieurs dizaines de millions de livres », qu'ils soient relégués ou non, car ils sont presque certains de ne pas participer aux compétitions européennes, ce qui signifie qu'ils ne toucheront pas les primes prévues dans leurs contrats de sponsoring. Bon nombre de ces sponsors auraient des clauses de relégation qui permettent soit de renégocier, soit de résilier les contrats.

Un expert cité dans l'article déclare : « Les pénalités pour ne pas participer aux compétitions européennes s'élèvent à plusieurs dizaines de millions. Elles seraient encore plus importantes et potentiellement catastrophiques si le club était relégué. »