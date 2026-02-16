GOAL
Tottenham mis en garde contre le coût « potentiellement catastrophique » d'une relégation hors de la Premier League
La tâche de Tudor
Les Spurs sont actuellement confrontés à la réalité presque inimaginable d'une relégation potentielle, et ont nommé Tudor dans une tentative désespérée de se sortir de cette situation. Ils occupent la 16e place du classement de la Premier League avec seulement 29 points en 26 matchs. Les Spurs ont cinq points d'avance sur West Ham United, 18e, mais les Hammers sont en bien meilleure forme : ils ont remporté trois de leurs cinq derniers matchs, tandis que leurs rivaux acharnés n'en ont remporté aucun, ce qui a conduit au licenciement de Thomas Frank.
Aujourd'hui, le Telegraph rapporte que les Spurs risquent de subir une perte financière de « plusieurs dizaines de millions de livres », qu'ils soient relégués ou non, car ils sont presque certains de ne pas participer aux compétitions européennes, ce qui signifie qu'ils ne toucheront pas les primes prévues dans leurs contrats de sponsoring. Bon nombre de ces sponsors auraient des clauses de relégation qui permettent soit de renégocier, soit de résilier les contrats.
Un expert cité dans l'article déclare : « Les pénalités pour ne pas participer aux compétitions européennes s'élèvent à plusieurs dizaines de millions. Elles seraient encore plus importantes et potentiellement catastrophiques si le club était relégué. »
Tottenham pourrait-il être relégué ?
Le premier match de Tudor sera contre Arsenal, et les Spurs semblent avoir un calendrier particulièrement difficile, avec notamment des déplacements à Anfield pour affronter Liverpool, au Stadium of Light pour affronter une équipe de Sunderland qui réalise une saison exceptionnelle, et à Stamford Bridge pour affronter Chelsea lors de l'avant-dernière journée du championnat. Les Spurs affronteront également Nottingham Forest, les Wolves et Leeds United dans des matchs à six points. Reste à voir si Tudor parviendra à mettre le club sur les rails avant ces rencontres.
Le Telegraph cite une source qui déclare : « Certaines entreprises considèrent la relégation comme une possibilité réaliste et sont déjà en train de revoir leurs contrats. Il semble déjà clair que certains objectifs, tels que la qualification européenne, ne seront pas réalisables, mais la plus grande crainte est la relégation. »
Tudor, pour sa part, a insisté sur le fait qu'il n'avait qu'une seule mission : sortir les Spurs de la zone de relégation.
La promesse de Tudor
À son arrivée en tant que pompier, Tudor a déclaré : « C'est un honneur de rejoindre ce club à un moment aussi important.
Je comprends la responsabilité qui m'a été confiée et mon objectif est clair. Apporter plus de régularité à nos performances et jouer avec conviction à chaque match.
Cette équipe possède de solides qualités, et mon travail consiste à l'organiser, à la dynamiser et à améliorer rapidement nos résultats. »
Le directeur sportif Johan Lange a ajouté : « Igor apporte de la clarté, de l'intensité et son expérience pour relever les défis et avoir un impact.
Notre objectif est simple : stabiliser les performances, maximiser la qualité de l'équipe et être compétitifs en Premier League et en Ligue des champions. »
Et ensuite ?
Le premier match des Spurs les opposera aux Gunners dans ce qui pourrait être le derby du nord de Londres le plus important depuis une génération, Arsenal étant en quête du titre et les Spurs luttant désespérément pour éviter la relégation en Championship.
Dans leur communiqué annonçant la nomination de Tudor, les Spurs ont déclaré qu'ils ne pouvaient tout simplement pas envisager la relégation.
Ils ont déclaré : « Nous sommes heureux de confirmer la nomination d'Igor Tudor au poste d'entraîneur principal de l'équipe masculine jusqu'à la fin de la saison, sous réserve de l'obtention d'un permis de travail.
Igor nous rejoint avec un objectif clair : améliorer les performances, obtenir des résultats et nous faire remonter au classement de la Premier League. Sa mission est simple : apporter de l'organisation, de l'intensité et un esprit de compétition à l'équipe à un moment décisif de la saison. »
