Tottenham explique sans détour pourquoi Harry Kane refusera un retour émouvant au Bayern Munich, alors que l'attaquant « ultime » devrait rejoindre le Real Madrid ou Barcelone

Une autre ancienne star des Spurs, Danny Murphy, a récemment déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé si le retour de Kane aux Spurs pouvait être considéré comme une décision à 50/50 : « Je pense que c'est beaucoup moins probable. Harry Kane réussit là où il est actuellement - plus que réussir, il vole et marque beaucoup de buts. Il fait partie d'une équipe où il pense pouvoir rivaliser pour la Ligue des champions. Il a remporté son premier titre de champion, son premier trophée.

Il y a toujours le facteur familial. Nous ne pouvons jamais savoir comment cela se passe. Je me souviens que Michael Owen était en Espagne et qu'au bout d'un an, il voulait juste rentrer chez lui avec sa famille. Nous ne connaissons pas cet aspect de la vie de Kane. Mais d'un point de vue footballistique, s'il devait retourner à Tottenham, il n'y aurait qu'une seule raison pour cela : le fait que les fans l'adorent. En termes de football, ce serait pour essayer de battre le record d'Alan Shearer.

Vu la façon dont il joue, s'il voulait quitter Munich, je pense qu'il aurait d'autres options, qu'il pourrait rejoindre un autre club et disputer les plus grandes compétitions de la planète, les titres nationaux et la Ligue des champions. Revenir à Tottenham, ça a l'air romantique, mais en réalité, il y irait pour gagner une Coupe de la Ligue ou une Coupe d'Angleterre. Ce serait un recul. Il rétrograderait. Au vu de son niveau de performance actuel, il n'en a pas besoin. »