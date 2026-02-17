Getty
Traduit par
Tottenham explique sans détour pourquoi Harry Kane refusera un retour émouvant au Bayern Munich, alors que l'attaquant « ultime » devrait rejoindre le Real Madrid ou Barcelone
Le prolifique attaquant Kane a atteint les 500 buts en carrière
Kane a quitté le nord de Londres en tant que meilleur buteur de tous les temps de Tottenham, avec 280 buts marqués en 435 apparitions. Les trophées majeurs lui échappant, il a été transféré pour une somme colossale à l'Allianz Arena.
Il y a connu un succès tangible, remportant le titre de champion de Bundesliga, tout en conservant un niveau individuel exceptionnel, avec désormais 500 buts à son actif, devenant ainsi le premier Anglais à atteindre ce cap.
Beaucoup pensent que Kane pourrait être tenté de retourner dans son pays natal pour battre le record de buts en Premier League détenu par Alan Shearer. Les Spurs auraient la possibilité d'égaler toute offre pour leur ancien joueur préféré des fans.
- Getty Images
Kane jouera-t-il à nouveau pour Tottenham ?
Zamora ne voit pas d'accord se conclure, l'ancien attaquant - s'exprimant en association avec William Hill - ayant déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé si nous reverrions un jour Kane jouer pour Tottenham : « Je ne pense pas. Il est heureux là-bas et se débrouille très, très bien. Ce serait intéressant. Je ne vois pas ça arriver.
S'il revient en Angleterre pour un dernier tour de piste, je pense qu'il voudra avoir une réelle opportunité de remporter l'un des trophées majeurs en Angleterre. S'il revient en Premier League pour une ou deux saisons, il voudra certainement se donner la possibilité de gagner quelque chose, car il n'y est manifestement jamais parvenu avec les Spurs. Dans l'état actuel des choses, ils ne semblent pas être les mieux placés pour le recruter, à mon avis. »
Quelles sont les chances que les Spurs concluent un accord ?
Une autre ancienne star des Spurs, Danny Murphy, a récemment déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé si le retour de Kane aux Spurs pouvait être considéré comme une décision à 50/50 : « Je pense que c'est beaucoup moins probable. Harry Kane réussit là où il est actuellement - plus que réussir, il vole et marque beaucoup de buts. Il fait partie d'une équipe où il pense pouvoir rivaliser pour la Ligue des champions. Il a remporté son premier titre de champion, son premier trophée.
Il y a toujours le facteur familial. Nous ne pouvons jamais savoir comment cela se passe. Je me souviens que Michael Owen était en Espagne et qu'au bout d'un an, il voulait juste rentrer chez lui avec sa famille. Nous ne connaissons pas cet aspect de la vie de Kane. Mais d'un point de vue footballistique, s'il devait retourner à Tottenham, il n'y aurait qu'une seule raison pour cela : le fait que les fans l'adorent. En termes de football, ce serait pour essayer de battre le record d'Alan Shearer.
Vu la façon dont il joue, s'il voulait quitter Munich, je pense qu'il aurait d'autres options, qu'il pourrait rejoindre un autre club et disputer les plus grandes compétitions de la planète, les titres nationaux et la Ligue des champions. Revenir à Tottenham, ça a l'air romantique, mais en réalité, il y irait pour gagner une Coupe de la Ligue ou une Coupe d'Angleterre. Ce serait un recul. Il rétrograderait. Au vu de son niveau de performance actuel, il n'en a pas besoin. »
- Getty
Le FC Barcelone ou le Real Madrid pourraient-ils attirer Kane en Liga ?
Le Bayern a déclaré que les clauses libératoires du contrat de Kane, qui s'élevaient à 57 millions de livres sterling (77 millions de dollars), ont désormais expiré. Il n'est toutefois lié par son contrat que jusqu'en 2027 et pourrait décider de relever un nouveau défi.
On parle de l'intérêt des géants de la Liga, Barcelone et le Real Madrid. Interrogé sur la question de savoir si un transfert en Espagne serait un choix judicieux pour sa carrière, Zamora a répondu : « Oui, je pense. Il continue à marquer des buts à tour de bras, il reste une menace absolue. Des clubs comme le Real Madrid lui conviendraient très bien, lui offriraient des occasions - Barcelone aussi - donnez-lui le ballon dans la surface et il marquera des buts.
C'est le meilleur. Toutes les équipes qui créent plusieurs occasions par match vont certainement s'intéresser à lui, car elles savent qu'il marquera des buts chaque semaine. Si vous mettez le ballon dans une certaine zone, avec Harry, il va marquer. »
Kane veut encore marquer l'histoire en 2026
Kane a trouvé le chemin des filets à 41 reprises pour le Bayern cette saison, en 35 apparitions. Il compte 26 buts en Bundesliga et talonne le record de Robert Lewandowski, qui s'élève à 41 buts en une seule saison.
Après avoir remporté un nouveau titre national et continental, et alors que ses rêves de Ligue des champions sont toujours intacts, Kane, qui est le meilleur buteur de son pays, sera le capitaine de l'Angleterre lors de la Coupe du monde 2026.
Publicité