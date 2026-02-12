Getty
Tottenham envisage l'ancien entraîneur de Liverpool comme solution à court terme après le licenciement de Thomas Frank
Expérience de Heitinga en tant que joueur et entraîneur
L'ancien international néerlandais connaît tout de la première division anglaise, sur le terrain comme en dehors. Il a joué à Everton et Fulham avant de devenir entraîneur à l'Ajax.
Après avoir occupé le poste d'entraîneur intérimaire à Amsterdam, Heitinga a rejoint son ancien entraîneur des Toffees, David Moyes, à West Ham en septembre 2023. Suite au départ de l'Écossais du London Stadium, il a rejoint Liverpool en 2024, où il a retrouvé son compatriote néerlandais Arne Slot.
Heitinga a quitté ce poste pour prendre les rênes de l'Ajax à l'été 2025, mais n'y est resté que quelques mois, étant démis de ses fonctions en novembre après avoir remporté cinq victoires en 15 matchs. Il est revenu en Angleterre en janvier 2026 pour rejoindre l'équipe technique de Frank à Tottenham.
Pause avant le derby du nord de Londres contre Arsenal
Le tacticien danois Frank est désormais sans emploi, après huit mois à la tête de Tottenham, alors que le club, qui risque la relégation cette saison, doit prendre des décisions importantes. Le Daily Mail affirme que Heitinga fait « partie des principaux candidats pour une solution à court terme ».
Le journal ajoute qu'une décision sera prise dans les « prochains jours ». Si Heitinga se voit confier la tâche de superviser les événements jusqu'à la fin de la saison, les Spurs « devront reconstituer l'équipe d'entraîneurs autour de lui, car certains membres du staff de Frank, dont plusieurs l'ont suivi depuis Brentford, partiront également ».
Les Spurs ont la chance d'avoir le temps de mettre de l'ordre dans leur équipe d'entraîneurs. Ils ne reprendront pas le chemin des terrains avant d'affronter leur grand rival Arsenal lors du derby du nord de Londres, le 22 février. Les joueurs ne retourneront au centre d'entraînement du club que lundi, après avoir bénéficié d'un congé de cinq jours accordé par Frank.
Keane de retour chez les Spurs ? D'autres noms dans la course
Le Mail indique que « Robbie Keane est un autre nom qui a été envisagé », l'ancien attaquant de Tottenham étant actuellement à la tête du club hongrois Ferencvaros, qu'il a mené en tête du championnat national et en phase finale de l'Europa League.
Les Spurs estiment que Keane, « grâce à ses relations avec le club et à sa personnalité énergique, pourrait galvaniser les supporters et les joueurs, même si l'on ignore s'il envisagerait d'occuper un poste intérimaire ». Le nom de Roberto De Zerbi a également été mentionné après son départ du club de Marseille, qui évolue en Ligue 1. L'Italien possède une expérience de la Premier League acquise lors de son passage à la tête de Brighton.
Pochettino laisse la porte ouverte à un retour en Premier League
C'est toutefois Pochettino que la direction et les supporters de Tottenham souhaitent vraiment voir revenir. Ces derniers ont scandé le nom de l'Argentin lors de la défaite 2-1 à domicile contre Newcastle, qui s'est avérée être le dernier match de Frank.
Il avait précédemment mené les Spurs en finale de la Ligue des champions en 2019 et a laissé la porte ouverte à un retour dans le football anglais, déclarant à BBC Sport en décembre 2025 : « Oui, je regarde beaucoup. La Premier League est la meilleure au monde. Bien sûr, elle me manque. Je suis très heureux aux États-Unis, mais je pense toujours à revenir un jour. C'est le championnat le plus compétitif, et bien sûr, j'aimerais beaucoup revenir. »
Pochettino n'est sous contrat avec les États-Unis que jusqu'à l'été, mais il se concentre pour l'instant sur la Coupe du monde à domicile. Si les Spurs décident de reporter la nomination définitive d'un entraîneur jusqu'à la fin de la saison, car ils font immédiatement confiance à des joueurs comme Heitinga, le Mail rapporte que d'autres entraîneurs arrivant au terme de leur contrat, comme le patron de Bournemouth, Andoni Iraola, entreront également en ligne de compte.
