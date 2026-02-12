Tottenham envisage l'ancien entraîneur de Liverpool comme solution à court terme après le licenciement de Thomas Frank

L'ancien international néerlandais connaît tout de la première division anglaise, sur le terrain comme en dehors. Il a joué à Everton et Fulham avant de devenir entraîneur à l'Ajax.

Après avoir occupé le poste d'entraîneur intérimaire à Amsterdam, Heitinga a rejoint son ancien entraîneur des Toffees, David Moyes, à West Ham en septembre 2023. Suite au départ de l'Écossais du London Stadium, il a rejoint Liverpool en 2024, où il a retrouvé son compatriote néerlandais Arne Slot.

Heitinga a quitté ce poste pour prendre les rênes de l'Ajax à l'été 2025, mais n'y est resté que quelques mois, étant démis de ses fonctions en novembre après avoir remporté cinq victoires en 15 matchs. Il est revenu en Angleterre en janvier 2026 pour rejoindre l'équipe technique de Frank à Tottenham.