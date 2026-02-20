Getty/GOAL
Tottenham brutalement raillé par un politicien suédois qui demande de rendre l'économie moins « Spursy »
Tottenham à nouveau en difficulté après avoir mis fin à sa disette de trophées
Tottenham a investi massivement sur et en dehors du terrain, avec la construction d'un impressionnant stade de 62 000 places. Des sommes considérables ont été dépensées lors de plusieurs périodes de transfert, mais les résultats concrets se font attendre.
Une attente de 17 ans pour remporter un titre majeur a pris fin en 2025 avec la victoire en Ligue Europa sous la houlette d'Ange Postecoglou, mais le club a connu davantage de difficultés au niveau national lors de la saison actuelle, ce qui a conduit Thomas Frank à devenir le dernier entraîneur des Spurs à perdre son poste.
Un homme politique suédois lance une pique brutale à Tottenham
Les Spurs sont cités par certains comme un exemple à ne pas suivre en matière de gestion d'entreprise, leurs décisions contestables empêchant toute avancée positive. Le politicien suédois Mikael Damberg a lancé une pique quelque peu surprenante à l'encontre de cette institution du football anglais.
Lors d'un discours au Parlement, alors que les questions financières de la Suède étaient à l'ordre du jour, il a déclaré : « Je pense naturellement à Tottenham Hotspur, également connu sous le nom de Spurs, l'un des clubs les plus prestigieux et les plus riches d'Angleterre, avec un stade immense, des supporters dévoués et nombreux, tout ce qu'il faut pour être considéré comme une « équipe de haut niveau ».
Malgré cela, Tottenham se trouve en crise. Le club se bat en bas du classement, à quelques points seulement de la zone de relégation. Non pas parce qu'il manque de ressources ou d'avantages, mais parce qu'il a gaspillé ses opportunités.
En raison de mauvaises décisions, d'une attitude générale erratique et d'une vision à court terme, il a perdu son orientation et sa stabilité.
Le club a été surnommé « Spursy », [ce qui signifie] avoir des opportunités mais ne pas obtenir de résultats. Madame la Présidente, c'est exactement ainsi que le ministre des Finances gère l'économie suédoise. La Suède a le pouvoir, les capacités et les ressources nécessaires. Nous avons les entreprises, la main-d'œuvre et les capacités d'innovation pour que l'économie suédoise prospère. »
Il a poursuivi en disant : « Le gouvernement risque de faire de la Suède un « Spursy ». Cela ne va pas. La Suède ne peut pas fonctionner comme Tottenham. »
Postecoglou affirme que Tottenham n'est pas un « grand club »
Postecoglou, qui a été démis de ses fonctions d'entraîneur après avoir remporté un trophée tant attendu, a laissé entendre que Tottenham n'était pas aussi fort qu'il aimait le croire.
Il a déclaré à The Overlap: « C'est un club vraiment curieux en termes de compréhension de ce qu'il essaie de construire. Vous savez, qui sont-ils ? Évidemment, ils ont construit un stade incroyable, des installations d'entraînement incroyables. Mais quand on regarde les dépenses, en particulier leur structure salariale, ce n'est pas un grand club.
Je pense qu'ils n'ont pas compris que pour gagner, il faut prendre des risques à un moment donné. Et c'est l'ADN du club. Vous savez, quand vous entrez à Tottenham, ce que vous voyez partout, c'est « oser, c'est agir ». C'est partout. Et pourtant, leurs actions sont presque l'antithèse de cela.
« Que vous l'aimiez ou non, il faut rendre hommage à Daniel [Levy] car cette voie a permis d'obtenir un nouveau stade, de nouvelles installations, mais en choisissant la sécurité, je pense qu'ils n'ont pas compris que pour gagner, il faut prendre des risques à un moment donné. Et c'est l'ADN du club.
J'avais toujours l'impression que Tottenham, en tant que club, disait « nous faisons partie des grands », mais en réalité, d'après mon expérience des deux dernières années et la façon dont ils agissent, je ne pense pas qu'ils le soient. »
Tudor, entraîneur par intérim, aux commandes pour le derby du nord de Londres
Frank a été limogé sans ménagement par les Spurs après avoir remporté seulement deux de ses 17 derniers matchs à la tête de l'équipe. Il n'avait pris les rênes du club du nord de Londres qu'à l'été 2025, mais c'est désormais Igor Tudor qui le remplace à titre intérimaire.
Le tacticien croate va connaître un baptême du feu après avoir accepté de prendre les rênes jusqu'à la fin de la saison, son premier match étant un derby contre son grand rival Arsenal dimanche.
