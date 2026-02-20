Les Spurs sont cités par certains comme un exemple à ne pas suivre en matière de gestion d'entreprise, leurs décisions contestables empêchant toute avancée positive. Le politicien suédois Mikael Damberg a lancé une pique quelque peu surprenante à l'encontre de cette institution du football anglais.

Lors d'un discours au Parlement, alors que les questions financières de la Suède étaient à l'ordre du jour, il a déclaré : « Je pense naturellement à Tottenham Hotspur, également connu sous le nom de Spurs, l'un des clubs les plus prestigieux et les plus riches d'Angleterre, avec un stade immense, des supporters dévoués et nombreux, tout ce qu'il faut pour être considéré comme une « équipe de haut niveau ».

Malgré cela, Tottenham se trouve en crise. Le club se bat en bas du classement, à quelques points seulement de la zone de relégation. Non pas parce qu'il manque de ressources ou d'avantages, mais parce qu'il a gaspillé ses opportunités.

En raison de mauvaises décisions, d'une attitude générale erratique et d'une vision à court terme, il a perdu son orientation et sa stabilité.

Le club a été surnommé « Spursy », [ce qui signifie] avoir des opportunités mais ne pas obtenir de résultats. Madame la Présidente, c'est exactement ainsi que le ministre des Finances gère l'économie suédoise. La Suède a le pouvoir, les capacités et les ressources nécessaires. Nous avons les entreprises, la main-d'œuvre et les capacités d'innovation pour que l'économie suédoise prospère. »

Il a poursuivi en disant : « Le gouvernement risque de faire de la Suède un « Spursy ». Cela ne va pas. La Suède ne peut pas fonctionner comme Tottenham. »