Tottenham-Atlético Madrid 0-0 (match aller 2-5)





BUTEURS : -

TOTTENHAM (5-4-1) : Vicario ; Pedro Porro, Romero, Dragusin, van de Ven, Spence ; Xavi Simons, Sarr, Gray, Tel ; Kolo Muani. Entraîneur : Tudor.

ATLÉTICO MADRID (4-4-2) : Musso ; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri ; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman ; Alvarez, Griezmann. Entraîneur : Simeone.

ARBITRE : Siebert.

AVERTISSEMENTS : -

EXCLUSIONS : -