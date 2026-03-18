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FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP
Francesco Guerrieri

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Tottenham - Atlético Madrid EN DIRECT 0-0

Retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions : l'équipe de Simeone repart avec un avantage de 5-2

Une semaine plus tard, les équipes encore en lice en Ligue des champions s'affrontent à nouveau, cette fois à domicile et à l'extérieur. Après les matchs d'hier, quatre nouvelles rencontres sont auprogramme aujourd'hui : Barcelone-Newcastle a ouvert ce mercredi européen, et parmi les matchs prévus à 21 h figure celui de Londres entre Tottenham et l'Atlético Madrid. L'équipe de Simeone a déjà un pied en quarts de finale, après s'être imposée 5-2 à l'aller – Kinsky ayant joué un rôle négatif – et devra désormais gérer son avantage. De l'autre côté, on retrouve le Tottenham d'Igor Tudor, qui a fait match nul contre Liverpool lors de la dernière journée de Premier League, mais dont la position reste précaire.


  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

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  • LE RÉSUMÉ DU MATCH

    Tottenham-Atlético Madrid 0-0 (match aller 2-5)


    BUTEURS : -

    TOTTENHAM (5-4-1) : Vicario ; Pedro Porro, Romero, Dragusin, van de Ven, Spence ; Xavi Simons, Sarr, Gray, Tel ; Kolo Muani. Entraîneur : Tudor.

    ATLÉTICO MADRID (4-4-2) : Musso ; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri ; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman ; Alvarez, Griezmann. Entraîneur : Simeone.

    ARBITRE : Siebert.

    AVERTISSEMENTS : -

    EXCLUSIONS : -

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