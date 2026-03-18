Une semaine plus tard, les équipes encore en lice en Ligue des champions s'affrontent à nouveau, cette fois à domicile et à l'extérieur. Après les matchs d'hier, quatre nouvelles rencontres sont auprogramme aujourd'hui : Barcelone-Newcastle a ouvert ce mercredi européen, et parmi les matchs prévus à 21 h figure celui de Londres entre Tottenham et l'Atlético Madrid. L'équipe de Simeone a déjà un pied en quarts de finale, après s'être imposée 5-2 à l'aller – Kinsky ayant joué un rôle négatif – et devra désormais gérer son avantage. De l'autre côté, on retrouve le Tottenham d'Igor Tudor, qui a fait match nul contre Liverpool lors de la dernière journée de Premier League, mais dont la position reste précaire.
AFP
Traduit par
Tottenham - Atlético Madrid EN DIRECT 0-0
BUTS ET FAITS MARQUANTS
LE RÉSUMÉ DU MATCH
Tottenham-Atlético Madrid 0-0 (match aller 2-5)
BUTEURS : -
TOTTENHAM (5-4-1) : Vicario ; Pedro Porro, Romero, Dragusin, van de Ven, Spence ; Xavi Simons, Sarr, Gray, Tel ; Kolo Muani. Entraîneur : Tudor.
ATLÉTICO MADRID (4-4-2) : Musso ; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri ; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman ; Alvarez, Griezmann. Entraîneur : Simeone.
ARBITRE : Siebert.
AVERTISSEMENTS : -
EXCLUSIONS : -
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