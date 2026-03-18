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FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP
Francesco Guerrieri

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Tottenham-Atlético Madrid EN DIRECT 2-1 : Kolo Muani ouvre le score, Alvarez égalise et Xavi Simons redonne l'avantage aux Spurs

Retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions : l'équipe de Simeone repart avec un avantage de 5-2

Une semaine plus tard, les équipes encore en lice en Ligue des champions s'affrontent à nouveau, cette fois à domicile et à l'extérieur. Après les matchs d'hier, quatre autres rencontres sont auprogramme aujourd'hui : Barcelone-Newcastle a ouvert ce mercredi européen, et parmi les matchs prévus à 21 h figure celui de Londres entre Tottenham et l'Atlético Madrid. L'équipe de Simeone a déjà un pied en quarts de finale, après s'être imposée 5-2 à l'aller – Kinsky s'étant illustré négativement – et devra désormais gérer son avantage. De l'autre côté, on retrouve le Tottenham d'Igor Tudor, qui a fait match nul contre Liverpool lors de la dernière journée de Premier League, mais dont la situation reste précaire.


  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

    52' - LES SPURS MENTENENT L'AVANTAGE : Xavi Simons

    47' - ÉGALISATION DE L'ATLÉTICO DE MADRID grâce à une frappe en pivot de Julian Alvarez, sur une passe décisive de l'ancien joueur de l'Atalanta Lookman.

    30' - AVANTAGE POUR TOTTENHAM : Kolo Muani ouvre le score en reprenant de la tête un centre de Tel, seul dans la surface.

    6' - But refusé à Lookman, qui marque sur un centre de Simeone, mais l'arbitre annule le but pour hors-jeu du Nigérian après confirmation du VAR.


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  • LE RÉSUMÉ DU MATCH

    Tottenham-Atlético Madrid 2-1 (match aller 2-5)


    BUTEURS : 30' Kolo Muani (T), 47' Alvarez (A), 52' Xavi Simons (T).

    TOTTENHAM (5-4-1) : Vicario ; Pedro Porro, Romero, Dragusin, van de Ven, Spence ; Xavi Simons, Sarr, Gray, Tel ; Kolo Muani. Entraîneur : Tudor.

    ATLÉTICO DE MADRID (4-4-2) : Musso ; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri ; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman ; Alvarez, Griezmann. Entraîneur : Simeone.

    ARBITRE : Siebert.

    AVERTISSEMENTS : Ruggeri (A).

    EXCLUSIONS : -

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