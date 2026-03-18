Une semaine plus tard, les équipes encore en lice en Ligue des champions s'affrontent à nouveau, cette fois à domicile et à l'extérieur. Après les matchs d'hier, quatre autres rencontres sont auprogramme aujourd'hui : Barcelone-Newcastle a ouvert ce mercredi européen, et parmi les matchs prévus à 21 h figure celui de Londres entre Tottenham et l'Atlético Madrid. L'équipe de Simeone a déjà un pied en quarts de finale, après s'être imposée 5-2 à l'aller – Kinsky s'étant illustré négativement – et devra désormais gérer son avantage. De l'autre côté, on retrouve le Tottenham d'Igor Tudor, qui a fait match nul contre Liverpool lors de la dernière journée de Premier League, mais dont la situation reste précaire.
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Tottenham-Atlético Madrid EN DIRECT 2-1 : Kolo Muani ouvre le score, Alvarez égalise et Xavi Simons redonne l'avantage aux Spurs
BUTS ET FAITS MARQUANTS
52' - LES SPURS MENTENENT L'AVANTAGE : Xavi Simons
47' - ÉGALISATION DE L'ATLÉTICO DE MADRID grâce à une frappe en pivot de Julian Alvarez, sur une passe décisive de l'ancien joueur de l'Atalanta Lookman.
30' - AVANTAGE POUR TOTTENHAM : Kolo Muani ouvre le score en reprenant de la tête un centre de Tel, seul dans la surface.
6' - But refusé à Lookman, qui marque sur un centre de Simeone, mais l'arbitre annule le but pour hors-jeu du Nigérian après confirmation du VAR.
LE RÉSUMÉ DU MATCH
Tottenham-Atlético Madrid 2-1 (match aller 2-5)
BUTEURS : 30' Kolo Muani (T), 47' Alvarez (A), 52' Xavi Simons (T).
TOTTENHAM (5-4-1) : Vicario ; Pedro Porro, Romero, Dragusin, van de Ven, Spence ; Xavi Simons, Sarr, Gray, Tel ; Kolo Muani. Entraîneur : Tudor.
ATLÉTICO DE MADRID (4-4-2) : Musso ; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri ; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman ; Alvarez, Griezmann. Entraîneur : Simeone.
ARBITRE : Siebert.
AVERTISSEMENTS : Ruggeri (A).
EXCLUSIONS : -