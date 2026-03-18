52' - LES SPURS MENTENENT L'AVANTAGE : Xavi Simons

47' - ÉGALISATION DE L'ATLÉTICO DE MADRID grâce à une frappe en pivot de Julian Alvarez, sur une passe décisive de l'ancien joueur de l'Atalanta Lookman.

30' - AVANTAGE POUR TOTTENHAM : Kolo Muani ouvre le score en reprenant de la tête un centre de Tel, seul dans la surface.

6' - But refusé à Lookman, qui marque sur un centre de Simeone, mais l'arbitre annule le but pour hors-jeu du Nigérian après confirmation du VAR.



