Getty
Traduit par
Tottenham apprend quand il ne fera plus partie des « Big Six » alors qu'une ancienne star des Spurs avoue que ses amis « s'arrachent les cheveux » face à la lutte contre la relégation
Le trophée est cassé, mais les Spurs ont connu des difficultés en Premier League.
Tottenham a terminé cinquième en 2023-24, sous la houlette du tacticien australien Ange Postecoglou. Il s'était engagé à obtenir des résultats concrets lors de sa deuxième saison à la tête de l'équipe, et il a tenu parole en remportant un titre continental qui a mis fin à 17 ans d'attente pour célébrer un trophée.
Postecoglou a néanmoins été démis de ses fonctions, après avoir vu les Spurs chuter à la 17e place du championnat anglais, et les rênes ont été confiées à l'ancien entraîneur de Brentford, Thomas Frank. Le Danois n'est resté que huit mois à la tête de l'équipe, après s'être retrouvé impliqué dans une nouvelle lutte contre la relégation, Tottenham regardant anxieusement par-dessus son épaule.
Igor Tudor a pris la relève à titre intérimaire, et l'actuel entraîneur de l'USMNT, Mauricio Pochettino, pourrait faire un retour émouvant dans un environnement familier, mais celui qui dirigera le club aura un important projet de reconstruction à mener à bien.
- Getty
Quand les Spurs pourraient sortir du « Big Six »
Interrogé sur la date à laquelle Tottenham pourrait sortir du légendaire « Big Six », alors que des clubs comme Newcastle et Aston Villa revendiquent leur place dans ce groupe, Zamora, s'exprimant en association avec Gambling.com, qui classe et compare les meilleurs casinos britanniques, a déclaré à GOAL: « Pour une équipe comme les Spurs, je pense qu'on ne peut probablement passer inaperçu que pendant deux ans. La troisième année, qui sera la saison prochaine, il faudra obtenir des résultats. Il faudra figurer dans le top six et donner l'impression d'y être de manière constante.
J'ai beaucoup d'amis qui sont fans des Spurs et ils s'arrachent les cheveux depuis un an. Ils n'arrivent pas à croire ce qui se passe. Quel que soit le joueur qui arrive, ils donnent deux ou trois matchs au manager et s'il n'a pas été performant, bonne chance à lui ! C'est un club énorme avec un potentiel énorme. »
Postecoglou affirme que Tottenham n'est pas un « grand club »
Postecoglou a déclaré que les Spurs surestimaient peut-être déjà leur statut dans le football anglais. En effet, cet homme énigmatique de 60 ans a vu suffisamment de choses au cours de son passage au Tottenham Hotspur Stadium pour suggérer que le club ne mérite pas sa place parmi l'élite.
Il a déclaré au podcast Stick to Football de The Overlap: « C'est un club vraiment curieux en termes de compréhension de ce qu'il essaie de construire. Vous savez, qui sont-ils ? Évidemment, ils ont construit un stade incroyable, des installations d'entraînement incroyables. Mais quand on regarde les dépenses, en particulier leur structure salariale, ce n'est pas un grand club.
« Je m'en suis rendu compte parce que lorsque nous essayions de recruter des joueurs, nous n'étions pas sur le marché pour ces joueurs. Il y a certains joueurs que nous... Je veux dire, à la fin de ma première année, lorsque nous avons terminé cinquièmes, pour moi, comment passer de la cinquième place à un véritable défi ? Eh bien, nous devions recruter des joueurs prêts pour la Premier League.
« Vous savez, je regardais Pedro Neto, [Bryan] Mbeumo et [Antoine] Semenyo à l'époque, Marc Guehi, parce que je me disais que si nous voulions passer de la cinquième place à la première, c'est ce que les autres grands clubs feraient à ce moment-là. Ces trois adolescents sont des jeunes joueurs exceptionnels et je pense qu'ils seront de grands joueurs pour Tottenham, mais ils ne vous feront pas passer de la cinquième à la quatrième ou à la troisième place.
Mais ce qui ressortait du club, c'était : « Non, nous sommes un club qui peut rivaliser sur tous les fronts ». Donc, quand vous dites que vous avez évidemment une grande expérience en tant que manager, vous avez dirigé des clubs partout dans le monde. Tottenham est-il différent de ces autres clubs en termes d'obtenir ce que vous voulez sur le terrain ou de chercher à faire progresser le club ? Eh bien, ils sont tous uniques, ils sont tous différents. Mais, vous savez, quand vous entrez à Tottenham, ce que vous voyez partout, c'est « oser, c'est faire ». C'est partout. Et pourtant, leurs actions sont presque l'antithèse de cela.
« Que vous l'aimiez ou non, il faut rendre hommage à Daniel [Levy] car cette voie a permis d'obtenir un nouveau stade, de nouvelles installations, mais en empruntant une voie sûre, je pense qu'ils n'ont pas réalisé que pour gagner, il faut prendre des risques à un moment donné. Et c'est l'ADN du club.
J'avais toujours l'impression que Tottenham, en tant que club, disait « nous faisons partie des grands », mais en réalité, d'après mon expérience des deux dernières années et la façon dont ils agissent, je ne pense pas qu'ils le soient. »
- GOAL
Rendez-vous à Londres avec Arsenal : débuts difficiles pour l'entraîneur intérimaire Tudor
Les choses ne vont pas être faciles pour les Spurs, qui se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions cette saison. Pour son premier match à la tête de l'équipe, Tudor affrontera dimanche son grand rival Arsenal lors du derby du nord de Londres.
Publicité