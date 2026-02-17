Tottenham apprend quand il ne fera plus partie des « Big Six » alors qu'une ancienne star des Spurs avoue que ses amis « s'arrachent les cheveux » face à la lutte contre la relégation

Postecoglou a déclaré que les Spurs surestimaient peut-être déjà leur statut dans le football anglais. En effet, cet homme énigmatique de 60 ans a vu suffisamment de choses au cours de son passage au Tottenham Hotspur Stadium pour suggérer que le club ne mérite pas sa place parmi l'élite.

Il a déclaré au podcast Stick to Football de The Overlap: « C'est un club vraiment curieux en termes de compréhension de ce qu'il essaie de construire. Vous savez, qui sont-ils ? Évidemment, ils ont construit un stade incroyable, des installations d'entraînement incroyables. Mais quand on regarde les dépenses, en particulier leur structure salariale, ce n'est pas un grand club.

« Je m'en suis rendu compte parce que lorsque nous essayions de recruter des joueurs, nous n'étions pas sur le marché pour ces joueurs. Il y a certains joueurs que nous... Je veux dire, à la fin de ma première année, lorsque nous avons terminé cinquièmes, pour moi, comment passer de la cinquième place à un véritable défi ? Eh bien, nous devions recruter des joueurs prêts pour la Premier League.

« Vous savez, je regardais Pedro Neto, [Bryan] Mbeumo et [Antoine] Semenyo à l'époque, Marc Guehi, parce que je me disais que si nous voulions passer de la cinquième place à la première, c'est ce que les autres grands clubs feraient à ce moment-là. Ces trois adolescents sont des jeunes joueurs exceptionnels et je pense qu'ils seront de grands joueurs pour Tottenham, mais ils ne vous feront pas passer de la cinquième à la quatrième ou à la troisième place.

Mais ce qui ressortait du club, c'était : « Non, nous sommes un club qui peut rivaliser sur tous les fronts ». Donc, quand vous dites que vous avez évidemment une grande expérience en tant que manager, vous avez dirigé des clubs partout dans le monde. Tottenham est-il différent de ces autres clubs en termes d'obtenir ce que vous voulez sur le terrain ou de chercher à faire progresser le club ? Eh bien, ils sont tous uniques, ils sont tous différents. Mais, vous savez, quand vous entrez à Tottenham, ce que vous voyez partout, c'est « oser, c'est faire ». C'est partout. Et pourtant, leurs actions sont presque l'antithèse de cela.

« Que vous l'aimiez ou non, il faut rendre hommage à Daniel [Levy] car cette voie a permis d'obtenir un nouveau stade, de nouvelles installations, mais en empruntant une voie sûre, je pense qu'ils n'ont pas réalisé que pour gagner, il faut prendre des risques à un moment donné. Et c'est l'ADN du club.

J'avais toujours l'impression que Tottenham, en tant que club, disait « nous faisons partie des grands », mais en réalité, d'après mon expérience des deux dernières années et la façon dont ils agissent, je ne pense pas qu'ils le soient. »