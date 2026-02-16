Tottenham a envoyé un avertissement à Mauricio Pochettino concernant son retour, alors que l'équipe nationale américaine perturbe les plans visant à ramener l'entraîneur argentin en Premier League

Compte tenu de ces engagements internationaux, Zamora n'est pas convaincu que le tacticien argentin soit le bon choix pour Tottenham. S'exprimant sur les meilleurs sites de paris, l'ancien attaquant des Spurs a déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé si les appels d'une base de fans mécontente devaient être pris en compte : « Il ne peut pas commencer avant la fin de la Coupe du monde. Si vous êtes son pays, vous lui dites : « Je ne veux pas que vous détourniez votre attention du ballon ». Je sais que vous n'êtes pas à plein temps, tous les jours au bureau, mais je vous dirais que je ne veux pas que vous détourniez votre attention du ballon.

Même s'il est le favori des fans et qu'ils veulent qu'il soit là, ça va être compliqué. Je pense que des gens comme Poch voudraient avoir du temps, une bonne pré-saison. Quiconque prendra cette fonction voudra une pré-saison complète. C'est difficile à cause de la Coupe du monde. Tous ces joueurs ne reviendront pas avant la fin du mois de juillet, si certains d'entre eux vont assez loin. Ils voudront faire une pause, ils voudront au moins deux semaines de congé. C'est une tâche délicate pour n'importe qui. Poch a manifestement passé un très bon moment là-bas. Ça ne s'est pas terminé de la meilleure façon, mais je peux comprendre pourquoi les fans veulent qu'il revienne. »