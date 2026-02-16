Getty/GOAL
Traduit par
Tottenham a envoyé un avertissement à Mauricio Pochettino concernant son retour, alors que l'équipe nationale américaine perturbe les plans visant à ramener l'entraîneur argentin en Premier League
Frank limogé, les rênes sont confiées au manager intérimaire Tudor
Le tacticien danois Frank a été démis de ses fonctions le 11 février après avoir dirigé seulement 38 matchs. Les rênes ont été confiées à l'ancien entraîneur de la Juventus et de Marseille, Igor Tudor, à titre intérimaire jusqu'à la fin de la saison. Une nomination permanente sera faite à ce moment-là.
Il a été suggéré que Pochettino pourrait être attiré par un retour dans un environnement familier, après avoir connu cinq années fructueuses avec les Spurs, qui ont notamment atteint la finale de la Ligue des champions, avant de mettre fin à leur collaboration en 2019. Il est désormais à la tête de l'équipe des États-Unis, qui s'apprête à disputer la Coupe du monde à domicile.
- Getty Images Sport
Le sélectionneur de l'équipe nationale américaine Pochettino serait-il le bon choix pour les Spurs ?
Compte tenu de ces engagements internationaux, Zamora n'est pas convaincu que le tacticien argentin soit le bon choix pour Tottenham. S'exprimant sur les meilleurs sites de paris, l'ancien attaquant des Spurs a déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé si les appels d'une base de fans mécontente devaient être pris en compte : « Il ne peut pas commencer avant la fin de la Coupe du monde. Si vous êtes son pays, vous lui dites : « Je ne veux pas que vous détourniez votre attention du ballon ». Je sais que vous n'êtes pas à plein temps, tous les jours au bureau, mais je vous dirais que je ne veux pas que vous détourniez votre attention du ballon.
Même s'il est le favori des fans et qu'ils veulent qu'il soit là, ça va être compliqué. Je pense que des gens comme Poch voudraient avoir du temps, une bonne pré-saison. Quiconque prendra cette fonction voudra une pré-saison complète. C'est difficile à cause de la Coupe du monde. Tous ces joueurs ne reviendront pas avant la fin du mois de juillet, si certains d'entre eux vont assez loin. Ils voudront faire une pause, ils voudront au moins deux semaines de congé. C'est une tâche délicate pour n'importe qui. Poch a manifestement passé un très bon moment là-bas. Ça ne s'est pas terminé de la meilleure façon, mais je peux comprendre pourquoi les fans veulent qu'il revienne. »
Autres options : les Spurs ne sont pas le seul club à intéresser Pochettino
Tottenham ne sera pas le seul club à avoir un poste vacant très en vue cet été, puisque Manchester United et le Real Madrid ont également des postes à pourvoir, tandis que des changements sont envisagés à Manchester City et au Paris Saint-Germain.
Interrogé sur la possibilité que Pochettino ait d'autres options à envisager, son contrat avec l'USMNT arrivant à expiration, Zamora a ajouté, alors que les Spurs font appel à la nostalgie : « Oui, c'est possible. C'est un grand club, un club énorme. Il en garde également de bons souvenirs.
C'est un club énorme, vraiment. L'infrastructure est incomparable. C'est juste la dernière pièce du puzzle qu'ils n'ont pas réussi à assembler au cours des six ou sept dernières années. Le déclic n'a pas eu lieu et ils n'ont pas trouvé cette compréhension. Je ne comprends pas ce qui va permettre d'y parvenir. »
- Getty
Pochettino souhaite faire son retour en Premier League alors que Tudor entame son règne
L'ancien joueur et entraîneur des Spurs, Tim Sherwood, pense que Pochettino sera approché cet été quoi qu'il arrive. Il a déclaré à Sky Sports: « Nous savons qui va arriver : ce sera Pochettino, à 100 %. Je ne pense pas que le club aura le courage de se tourner vers quelqu'un d'autre. Il existe d'autres options, mais la pression qui pèserait sur un autre entraîneur s'il perdait deux matchs et que les supporters lui reprochaient de ne pas avoir fait revenir Poch est telle qu'il leur est impossible de chercher ailleurs. »
L'intéressé a déjà déclaré à BBC Sport qu'il comptait revenir dans le football anglais, où il a également occupé le poste d'entraîneur de Southampton : « La Premier League est la meilleure ligue au monde. Bien sûr, elle me manque. Je suis très heureux aux États-Unis, mais je pense aussi à revenir un jour en Premier League. C'est la ligue la plus compétitive. »
Les Spurs, qui sont en huitièmes de finale de la Ligue des champions après avoir vu Ange Postecoglou remporter l'Europa League la saison dernière, occupent la 16e place du classement de la Premier League, avec cinq points d'avance sur la zone de relégation.
Tudor sera confronté à une épreuve difficile pour son premier match à la tête de l'équipe, Tottenham s'apprêtant à accueillir son grand rival Arsenal, qui occupe la première place du classement, dimanche lors d'un derby du nord de Londres.
Publicité