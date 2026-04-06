Au-delà des deux buts marqués par Cristiano Ronaldo, il a volé la vedette en tant que star phare de la Ligue saoudienne Roshen lors de la 27e journée, grâce à ses déplacements intelligents dans la surface de réparation, à sa grande capacité à lire le jeu et à exploiter les espaces, ainsi qu'à son rôle évident dans le démantèlement des défenses adverses et la création d'occasions pour ses coéquipiers, confirmant une fois de plus sa valeur technique et son influence décisive sur le terrain.

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La brillante performance de la star portugaise ne s’est pas limitée aux buts, mais s’est étendue à son leadership offensif au sein de l’équipe. Il a constitué une menace constante pour les cages adverses tout au long de la rencontre, tant par son placement idéal que par ses déplacements sans ballon, ce qui a fait de lui un élément déterminant dans le déroulement du match.

Cette performance exceptionnelle a coïncidé avec la 100e participation de Ronaldo au championnat Roshen, un chiffre qui reflète sa constance et son immense influence depuis son arrivée. Au cours de cette carrière, il a réussi à marquer 97 buts, continuant ainsi à asseoir sa place parmi les plus grandes stars de l'histoire de la compétition en très peu de temps.