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Top 20 de Roshen : Ronaldo détrône Tony... et Mané talonne Kényonis

FEATURES
C. Ronaldo
I. Toney
Sadio Mané
J. Quinones
Al Kholood vs Al Khaleej
Al Kholood
Al Khaleej
Saudi Pro League
Al Nasr FC vs Al Najma
Al Nasr FC
Al Najma
Al Ittihad vs Al Hazem
Al Ittihad
Al Hazem
Neom SC vs Al-Fayha
Neom SC
Al-Fayha
Al Ahli vs Damac FC
Al Ahli
Damac FC
Al Ittifaq vs Al Quadisiya
Al Ittifaq
Al Quadisiya
Al Hilal vs Al-Taawoun
Al Hilal
Al-Taawoun
Al Riyadh vs Al Shabab
Al Riyadh
Al Shabab
Al Akhdoud vs Al Fath
Al Akhdoud
Al Fath
Al-Fayha vs Al Ahli
Portugal
Angleterre
Sénégal
Mexique
Arabie saoudite

La légende portugaise revient au sommet

La 27e journée du championnat professionnel Roshen a été marquée par plusieurs événements marquants, au premier rang desquels le retour de la légende portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, après s'être remis de sa blessure.

Al-Nassr s'est imposé face à Al-Najma sur le score de 5-2, tandis que Al-Hilal a concédé le match nul devant son public contre Al-Taawoun (2-2) et qu'Al-Ahli a battu Al-Damak 3-0.

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Al-Ittihad s'est imposé face à Al-Hazm sur le score de 1-0, tandis que Al-Qadisiyah s'est incliné face à Al-Ittifaq lors du derby de l'Est, sur le score de 2-3.


  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    La star du tour

    Les rédacteurs de « Koora » ont désigné Ronaldo comme joueur vedette de la 27e journée du championnat Roshen, grâce à ses performances exceptionnelles qui lui ont permis de se démarquer de tous ses concurrents.

    Ronaldo a devancé le Mexicain Julian Quiñones, attaquant de Al-Qadsia, ainsi qu'André Gerotto, joueur d'Al-Taawoun, et Abdulrahman Al-Aboud (Al-Ittihad).


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  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Pourquoi a-t-on choisi Ronaldo ?

    Au-delà des deux buts marqués par Cristiano Ronaldo, il a volé la vedette en tant que star phare de la Ligue saoudienne Roshen lors de la 27e journée, grâce à ses déplacements intelligents dans la surface de réparation, à sa grande capacité à lire le jeu et à exploiter les espaces, ainsi qu'à son rôle évident dans le démantèlement des défenses adverses et la création d'occasions pour ses coéquipiers, confirmant une fois de plus sa valeur technique et son influence décisive sur le terrain.

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    La brillante performance de la star portugaise ne s’est pas limitée aux buts, mais s’est étendue à son leadership offensif au sein de l’équipe. Il a constitué une menace constante pour les cages adverses tout au long de la rencontre, tant par son placement idéal que par ses déplacements sans ballon, ce qui a fait de lui un élément déterminant dans le déroulement du match.

    Cette performance exceptionnelle a coïncidé avec la 100e participation de Ronaldo au championnat Roshen, un chiffre qui reflète sa constance et son immense influence depuis son arrivée. Au cours de cette carrière, il a réussi à marquer 97 buts, continuant ainsi à asseoir sa place parmi les plus grandes stars de l'histoire de la compétition en très peu de temps.

  • Commander 20 unités

    « Koora » avait précédemment annoncé la sélection des 20 meilleurs joueurs de la saison, à l'issue d'une évaluation cumulative minutieuse réalisée par les rédacteurs du premier site sportif arabe.

    Il s'agit de la deuxième saison de ce concours. Lors de la première édition, Salem Al-Dossari avait remporté le prix après une compétition acharnée avec Ronaldo, mais sur la base d'un choix conjoint des rédacteurs du site et des lecteurs.

    Un point est attribué à chaque joueur sélectionné dans l'équipe type de la journée, dans le classement cumulatif, tandis que le meilleur joueur de la journée obtient 3 points.

    Après avoir remporté le titre de joueur de la semaine, Ronaldo s'est hissé à la première place avec 21 points, à égalité avec l'Anglais Ivan Toney, star de l'Al-Ahli de Djeddah.


    Cristiano Ronaldo

    21 points

    1

    Ivan Tony

    21 points

    2

    João Félix

    18 points

    3

    Karim Benzema

    15 points

    4

    Sadio Mané

    12 points

    5

    Ruben Neves

    12 points

    6

    Julian Kenyonis

    11 points

    7

    Théo Hernández

    10 points

    8

    Riyad Mahrez

    10 points

    9

    Milinković-Savić

    7 points

    10

    Salem Al-Dossari

    5 points

    11

    Rodgers Martinez

    5 points

    12

    Kalidou Koulibaly

    5 points

    13

    Mourad Batna

    4 points

    14

    Kostas Fortounis

    4 points

    15

    Yannick Carrasco

    4 points

    16

    Mohamed Simakan

    4 points

    17

    Marcelo Brozović

    3 points

    18

    Winderson Galeno

    3 points

    19

    Kingsley Coman

    3 points

    20

  • L'équipe type de la 27e journée du Top 20 Roshen

    Gardien de but

    Milson (Al-Taawoun) : bien qu'il ait encaissé deux buts contre Al-Hilal, il a été le gardien le plus en vue de la journée en repoussant 6 tirs, dont 3 dans la surface de réparation.

    Défense

    André Gerotto (Al-Taawoun) : Il a livré un match exceptionnel contre Al-Hilal et a réussi un doublé pour la première fois de sa carrière professionnelle.

    Ahmed Hegazi (Neom) : Il a été l'un des meilleurs défenseurs de la journée avec 11 interventions défensives : il a bloqué 4 tirs, effectué 4 dégagements, récupéré 5 ballons et remporté 4 duels au sol et dans les airs.

    Jack Hendry (Al-Ittifaq) : Il a livré un bon match contre Al-Qadsia, tant en défense qu'en attaque, et a réussi à s'imposer dans l'équipe type en marquant un but.

    Milieu de terrain

    Fabinho (Al-Ittihad) : Il continue ses performances exceptionnelles malgré le recul de l'équipe cette saison. Il a été un véritable rempart au milieu de terrain et a fourni un effort considérable après l'expulsion de Diaby.

    Ziad Al-Juhani (Al-Ahli) : il a su tirer parti de l'absence de Valentin Atanga et a livré un match parfait à tous les niveaux, avec des passes vers l'avant et décisives d'une précision de 93 %.

    Abdulrahman Al-Aboud (Al-Ittihad) : Entré en jeu en tant que remplaçant, il a permis à Al-Ittihad de remporter une victoire difficile face à Al-Hazm en inscrivant le seul but de la rencontre.

    Hattan Bahbari (Al-Khaloud) : Il a poursuivi ses bonnes performances cette saison et a réussi à créer deux buts avec beaucoup d'habileté.


    Attaque

    Sadio Mané (Al-Nassr) : Il a inscrit deux buts et livré un match parfait contre Al-Najma, où il a joué un rôle déterminant dans la victoire d'Al-Nassr grâce à son excellent jeu tactique.

    Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) : Star incontestée du match après son retour de blessure, il s'est montré impressionnant tant sur le plan physique que technique.

    Kenyonis (Al-Qadsia) : il a réussi un doublé qui l'a propulsé en tête du classement des buteurs du championnat Roshen, avec 26 buts, à égalité avec Ivan Toni.