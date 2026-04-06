Top 20 de Roshen : Ronaldo détrône Tony... et Mané talonne Kényonis

Gardien de but
Milson (Al-Taawoun) : bien qu'il ait encaissé deux buts contre Al-Hilal, il a été le gardien le plus en vue de la journée en repoussant 6 tirs, dont 3 dans la surface de réparation.
Défense
André Gerotto (Al-Taawoun) : Il a livré un match exceptionnel contre Al-Hilal et a réussi un doublé pour la première fois de sa carrière professionnelle.
Ahmed Hegazi (Neom) : Il a été l'un des meilleurs défenseurs de la journée avec 11 interventions défensives : il a bloqué 4 tirs, effectué 4 dégagements, récupéré 5 ballons et remporté 4 duels au sol et dans les airs.
Jack Hendry (Al-Ittifaq) : Il a livré un bon match contre Al-Qadsia, tant en défense qu'en attaque, et a réussi à s'imposer dans l'équipe type en marquant un but.
Milieu de terrain
Fabinho (Al-Ittihad) : Il continue ses performances exceptionnelles malgré le recul de l'équipe cette saison. Il a été un véritable rempart au milieu de terrain et a fourni un effort considérable après l'expulsion de Diaby.
Ziad Al-Juhani (Al-Ahli) : il a su tirer parti de l'absence de Valentin Atanga et a livré un match parfait à tous les niveaux, avec des passes vers l'avant et décisives d'une précision de 93 %.
Abdulrahman Al-Aboud (Al-Ittihad) : Entré en jeu en tant que remplaçant, il a permis à Al-Ittihad de remporter une victoire difficile face à Al-Hazm en inscrivant le seul but de la rencontre.
Hattan Bahbari (Al-Khaloud) : Il a poursuivi ses bonnes performances cette saison et a réussi à créer deux buts avec beaucoup d'habileté.
Attaque
Sadio Mané (Al-Nassr) : Il a inscrit deux buts et livré un match parfait contre Al-Najma, où il a joué un rôle déterminant dans la victoire d'Al-Nassr grâce à son excellent jeu tactique.
Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) : Star incontestée du match après son retour de blessure, il s'est montré impressionnant tant sur le plan physique que technique.
Kenyonis (Al-Qadsia) : il a réussi un doublé qui l'a propulsé en tête du classement des buteurs du championnat Roshen, avec 26 buts, à égalité avec Ivan Toni.