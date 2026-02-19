AC Milan Instagram
Tom Brady rejoint Zlatan Ibrahimovic en tant que GOAT de la NFL et actionnaire de Birmingham City reçoit un maillot personnalisé de l'AC Milan
Brady interagit avec la foule lors de sa visite à San Siro
Brady a également lancé l'un des ballons de football qui le caractérisent le mieux dans la foule, tout en criant « Forza Milan » dans un micro peu avant le coup d'envoi d'un match de Serie A à San Siro.
L'ancien quarterback des New England Patriots et des Tampa Bay Buccaneers n'est pas étranger au football, puisqu'il est devenu actionnaire du club anglais ambitieux de Birmingham City, dont les propriétaires américains sont installés à St Andrew's.
Il se rend régulièrement dans les West Midlands, où il occupe une place importante dans une série documentaire produite par Amazon Prime, et espère voir les Blues atteindre la Premier League dans un avenir proche, prenant ainsi le dessus sur les coprésidents hollywoodiens de Wrexham, Ryan Reynolds et Rob Mac.
Brady soutenu pour attirer de grands noms à Birmingham
Brady est soutenu pour aider à attirer davantage de grands noms à Birmingham. L'ancien défenseur des Blues Stephen Carr a récemment déclaré à GOAL: « Je pense que c'est leur objectif. Le stade qu'ils viennent d'inaugurer montre clairement ce qu'ils sont en train de construire : c'est pour la Premier League, pas pour la Football League. Ce doit être un stade de Premier League.
Je sais qu'il y a tout le reste, la NFL et tout ça, mais ils se préparent maintenant pour atteindre leur objectif. C'est très ambitieux. Mais il y a une limite à ce que vous pouvez dépenser, c'est aussi simple que ça. On le voit aussi à Newcastle : c'est le club le plus riche du monde, mais ils ne peuvent pas acheter qui ils veulent. C'est là qu'ils ont besoin de plans.
« Ils ont besoin de quelques bons joueurs. S'ils restent en Championship, ils doivent se consolider, puis se renforcer. Ils ont besoin de nouveaux joueurs. Tout dépend de ce qu'ils peuvent recruter, des restrictions auxquelles ils sont soumis et de ce qu'ils peuvent dépenser. Ils ont toujours eu un bon centre de formation, qui produit de bons jeunes joueurs. Mais vous voyez, avec le stade et tout le reste, ils sont très ambitieux.
Le stade montre combien d'argent ils vont dépenser. Ce stade n'a de valeur que si vous êtes en Premier League, il n'est pas adapté à la Championship, vu les coûts et tout le reste. Regardez le stade de Tottenham et ce qu'ils ont dépensé, ils ont dépensé une fortune, mais ils sont en Premier League. C'est un stade de Premier League, alors j'espère qu'ils y arriveront et qu'ils monteront. Je pense qu'il y aura des dépenses. Je pense qu'elles seront contrôlées, qu'elles ne seront pas stupides, mais vous verrez de plus grands noms revenir à Birmingham. »
Ibrahimovic a remis à Brady le maillot n° 12.
Pour l'instant, Brady profite des spectacles sportifs en Italie. Il s'est vu remettre un maillot du Milan arborant son emblématique numéro 12 lorsqu'il a côtoyé l'énigmatique ancien attaquant des Rossoneri, Ibrahimovic, qui occupe désormais un poste de supervision au sein du club phare de la Serie A.
Brady, qui a participé au tirage au sort de la Coupe du monde 2026 en décembre, alors que l'événement phare de la FIFA s'apprête à se dérouler en Amérique du Nord cet été, a vu Milan faire match nul 1-1 contre Côme, Rafael Leao annulant l'ouverture du score de Nico Paz en première mi-temps. Il a vu son compatriote Christian Pulisic faire une apparition de huit minutes après être entré en jeu, la star de l'USMNT voyant sa charge de travail soigneusement gérée après avoir soigné des blessures malheureuses cette saison.
Shopping et ski pour Brady lors d'un séjour en Italie sur le thème des Jeux olympiques
Brady a également été aperçu dans certains des magasins les plus exclusifs de Milan, alors qu'il se trouvait dans la ville italienne pour les Jeux olympiques d'hiver. Il était accompagné de son plus jeune fils Benjamin et de sa fille Vivian lors de cette virée shopping. En dehors des compétitions sportives auxquelles assistait Brady, il a lui-même dévalé les pistes, profitant de l'occasion pour s'adonner à son passe-temps favori, le ski.
