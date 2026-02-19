Tom Brady rejoint Zlatan Ibrahimovic en tant que GOAT de la NFL et actionnaire de Birmingham City reçoit un maillot personnalisé de l'AC Milan

Brady est soutenu pour aider à attirer davantage de grands noms à Birmingham. L'ancien défenseur des Blues Stephen Carr a récemment déclaré à GOAL: « Je pense que c'est leur objectif. Le stade qu'ils viennent d'inaugurer montre clairement ce qu'ils sont en train de construire : c'est pour la Premier League, pas pour la Football League. Ce doit être un stade de Premier League.

Je sais qu'il y a tout le reste, la NFL et tout ça, mais ils se préparent maintenant pour atteindre leur objectif. C'est très ambitieux. Mais il y a une limite à ce que vous pouvez dépenser, c'est aussi simple que ça. On le voit aussi à Newcastle : c'est le club le plus riche du monde, mais ils ne peuvent pas acheter qui ils veulent. C'est là qu'ils ont besoin de plans.

« Ils ont besoin de quelques bons joueurs. S'ils restent en Championship, ils doivent se consolider, puis se renforcer. Ils ont besoin de nouveaux joueurs. Tout dépend de ce qu'ils peuvent recruter, des restrictions auxquelles ils sont soumis et de ce qu'ils peuvent dépenser. Ils ont toujours eu un bon centre de formation, qui produit de bons jeunes joueurs. Mais vous voyez, avec le stade et tout le reste, ils sont très ambitieux.

Le stade montre combien d'argent ils vont dépenser. Ce stade n'a de valeur que si vous êtes en Premier League, il n'est pas adapté à la Championship, vu les coûts et tout le reste. Regardez le stade de Tottenham et ce qu'ils ont dépensé, ils ont dépensé une fortune, mais ils sont en Premier League. C'est un stade de Premier League, alors j'espère qu'ils y arriveront et qu'ils monteront. Je pense qu'il y aura des dépenses. Je pense qu'elles seront contrôlées, qu'elles ne seront pas stupides, mais vous verrez de plus grands noms revenir à Birmingham. »