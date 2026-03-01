Todd Boehly révèle pourquoi il a recruté Marc Cucurella pour Chelsea alors qu'il « n'avait aucune idée de ce qui faisait un bon footballeur »

Lors d'une table ronde organisée dans le cadre de la conférence iConnections, Boehly s'est montré remarquablement franc au sujet de son manque de connaissances techniques en matière de football pendant cette première période estivale chaotique. Il a expliqué qu'en raison du départ de l'équipe de direction en place à la suite du changement de propriétaire, il avait été contraint d'apprendre les subtilités du marché des transferts sur le tas. L'absence de directeur sportif permanent a obligé le copropriétaire à s'appuyer sur un autre type de logique pour s'assurer que l'équipe soit renforcée avant le début de la saison.

Boehly a détaillé les circonstances difficiles de son arrivée, déclarant, comme le rapporte Sports Illustrated : « Après avoir pris les rênes dans ces circonstances, toute l'équipe de direction est partie. Je me suis retrouvé coincé dans le rôle de directeur sportif par intérim pendant un été, sans avoir la moindre idée de ce qui faisait un bon joueur de football. Mais je savais que si Man City voulait Marc Cucurella, je le voulais aussi. C'était aussi simple que ça. »