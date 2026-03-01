Getty Images Sport
Todd Boehly révèle pourquoi il a recruté Marc Cucurella pour Chelsea alors qu'il « n'avait aucune idée de ce qui faisait un bon footballeur »
Les honoraires de Cucurella qui ont fait sourciller
Le transfert de Cucurella a finalement été conclu pour un montant supérieur à 60 millions de livres sterling, une somme qui a fait sourciller le monde du football à l'époque. Malgré les performances impressionnantes du défenseur avec les Seagulls, ce prix a été considéré comme une déclaration d'intention significative. Le transfert n'a pas été simple, car Brighton était réputé pour être un négociateur difficile et plusieurs autres clubs européens de premier plan suivaient la situation de près. Cependant, la détermination de Chelsea à recruter son joueur lui a permis de remporter la course, et le joueur de 27 ans a depuis lors joué régulièrement pour les Blues, remportant à la fois la Ligue Europa Conférence et la Coupe du monde des clubs pendant son séjour dans l'ouest de Londres.
L'honnête aveu de Boehly sur le recrutement
Lors d'une table ronde organisée dans le cadre de la conférence iConnections, Boehly s'est montré remarquablement franc au sujet de son manque de connaissances techniques en matière de football pendant cette première période estivale chaotique. Il a expliqué qu'en raison du départ de l'équipe de direction en place à la suite du changement de propriétaire, il avait été contraint d'apprendre les subtilités du marché des transferts sur le tas. L'absence de directeur sportif permanent a obligé le copropriétaire à s'appuyer sur un autre type de logique pour s'assurer que l'équipe soit renforcée avant le début de la saison.
Boehly a détaillé les circonstances difficiles de son arrivée, déclarant, comme le rapporte Sports Illustrated : « Après avoir pris les rênes dans ces circonstances, toute l'équipe de direction est partie. Je me suis retrouvé coincé dans le rôle de directeur sportif par intérim pendant un été, sans avoir la moindre idée de ce qui faisait un bon joueur de football. Mais je savais que si Man City voulait Marc Cucurella, je le voulais aussi. C'était aussi simple que ça. »
Suivre le modèle de Manchester City
L'intérêt de Manchester City pour Cucurella a été largement médiatisé tout au long de l'été 2022, Pep Guardiola considérant l'Espagnol comme le joueur idéal pour son système à l'Etihad. City était fortement intéressé par le transfert du latéral gauche, mais n'était apparemment pas disposé à payer le prix élevé demandé par Brighton. Boehly, considérant l'intérêt d'un rival de premier plan comme une preuve de la qualité du joueur, a décidé de combler l'écart financier et de faire venir le joueur dans la capitale. Cette décision a contourné les rapports de recrutement traditionnels au profit des « informations sur le marché » recueillies à partir des activités des concurrents de Chelsea.
Depuis cet été mouvementé, la structure de Chelsea a considérablement évolué. Le club s'est finalement éloigné du modèle de recrutement dirigé par le propriétaire en nommant Paul Winstanley et Laurence Stewart co-directeurs sportifs. Ce changement est intervenu après une première tentative infructueuse pour attirer Michael Edwards au club. La structure actuelle est conçue pour éviter le type de transactions « improvisées » décrites par Boehly, en garantissant que les futures acquisitions soient basées sur des données à long terme et une adéquation tactique plutôt que sur les seuls mouvements des rivaux.
Leçons tirées de la période intérimaire
Les commentaires de Boehly suggèrent que, même s'il manquait peut-être de connaissances techniques à l'époque, il comprenait que s'inspirer des meilleures équipes mondiales était un raccourci vers le succès potentiel. Aujourd'hui, Chelsea continue de construire un projet centré sur les jeunes talents, mais l'époque où le président jouait le rôle de recruteur en chef semble révolue. L'affaire Marc Cucurella reste un cas d'étude fascinant sur le fonctionnement du club pendant ses débuts post-Abramovich.
En suivant l'exemple de Manchester City, Boehly s'est assuré de ne pas passer à côté des meilleurs talents, même s'il ne comprenait pas encore tout à fait le profil d'un « bon footballeur » à l'époque. Ce pari a marqué le début d'une nouvelle ère à Chelsea, prouvant que dans le monde du football à haut risque, il est parfois aussi important de savoir ce que veulent vos rivaux que de connaître le jeu lui-même.
