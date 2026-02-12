Getty
Thomas Tuchel prolonge son séjour en Angleterre et signe un nouveau contrat jusqu'en 2028
Tuchel signe un nouveau contrat avec l'Angleterre jusqu'en 2028
L'ancien entraîneur de Chelsea, du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain, Tuchel, a pris les rênes de l'équipe d'Angleterre en janvier 2025, après avoir accepté le poste quelques mois auparavant. Son contrat initial était relativement court et devait lui permettre de mener à bien un cycle de Coupe du monde.
La qualification pour la phase finale de 2026 s'est déroulée sans encombre, les Three Lions étant considérés comme l'un des favoris pour remporter le titre mondial sur le sol nord-américain. Tuchel a été chargé de mettre fin à 60 ans de souffrance internationale pour l'équipe masculine anglaise et a désormais signé avec les Three Lions jusqu'en 2028.
- Getty Images Sport
Tuchel lié à Manchester United, Tottenham et le Real Madrid
Des questions ont toutefois été soulevées quant à son avenir avant même qu'il n'ait remporté son premier trophée, et un retour à l'entraînement national a été évoqué. Âgé de 52 ans, il fait partie des candidats pressentis par Manchester United pour succéder à Ruben Amorim, Michael Carrick assurant pour l'instant l'intérim à la tête des Red Devils.
Tottenham, qui a limogé Thomas Frank, serait également intéressé, tandis que le Real Madrid est un autre club de poids qui travaille actuellement sous la direction d'un entraîneur intérimaire, Alvaro Arbeloa ayant pris la relève de Xabi Alonso. On se demande si Pep Guardiola sera toujours à Manchester City la saison prochaine et si Luis Enrique acceptera de nouvelles conditions au PSG.
La Fédération anglaise de football est au courant de ces rumeurs et a pris des mesures pour s'assurer que Tuchel reste à sa tête, avec un accord signé, scellé et livré pour un Euro « à domicile » en 2028.
Tuchel apprécie la vie dans le football international
Tuchel a fait part de sa joie d'avoir signé un nouveau contrat. Il a déclaré : « Je suis très heureux et fier de prolonger mon contrat avec l'Angleterre. Ce n'est un secret pour personne que j'ai adoré chaque minute passée jusqu'à présent avec mes joueurs et mes entraîneurs, et j'ai hâte de les mener à la Coupe du monde. C'est une opportunité incroyable et nous allons faire de notre mieux pour rendre notre pays fier.
J'ai reçu tellement de soutien de la part de Mark, de tous mes collègues de la FA et des fans partout où je vais que je n'ai pas hésité lorsqu'on m'a demandé de continuer à exercer ce métier de rêve. L'EURO 2028 sera un tournoi très spécial et, en tant qu'entraîneur, il n'y a rien de plus gratifiant que de se mesurer aux meilleurs sur la plus grande scène possible. »
Mark Bullingham, PDG de la Fédération anglaise de football, a ajouté : « Je suis ravi que Thomas se soit engagé à rester avec nous jusqu'à l'Euro 2028. Il était la personne idéale pour ce poste lorsqu'il nous a rejoints pour la campagne de la Coupe du monde, et il n'a fait que renforcer sa réputation tout au long des qualifications. Nous savons que les joueurs le soutiennent pleinement et que la cohésion au sein du groupe est évidente pour tous.
Il n'y a tout simplement pas de meilleur candidat dans le monde du football. Grâce à son expérience des grands matchs, ses connaissances et sa passion, il offre à l'équipe les meilleures chances de succès, cet été et lors de l'Euro, qui se tiendra dans deux ans sur nos côtes et qui n'a lieu qu'une fois par génération.
Avec Thomas, Anthony et l'ensemble de l'équipe, nous disposons d'un mélange parfait entre coaching anglais et expertise internationale. Ils restent pleinement concentrés sur l'objectif d'obtenir les meilleurs résultats possibles cet été, et en les engageant dès maintenant pour 2028, nous avons éliminé la distraction potentielle que pourraient représenter les renégociations de contrat autour du tournoi. »
- Getty Images Sport
Tirage au sort de la Ligue des Nations et quête de la Coupe du monde : l'Angleterre en 2026
Il sera présent jeudi à Bruxelles pour le tirage au sort de la Ligue des Nations. L'Angleterre se trouve dans le chapeau 3 et sera opposée à l'une des têtes de série : le Portugal, la France, l'Espagne ou l'Allemagne. La compétition débutera en septembre et la finale aura lieu l'été prochain.
Selon le Times, « remporter cette compétition fait partie des ambitions de l'Angleterre et le fait de vouloir que Tuchel en soit le responsable est un autre facteur pris en compte par la FA ». Il sera toutefois « jugé sur ses résultats dans les grands tournois, en particulier la Coupe du monde ». L'Angleterre disputera des matchs amicaux contre l'Uruguay et le Japon en mars.
Elle affrontera ensuite la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica lors de matchs de préparation à la Coupe du monde organisés en Floride, avant de s'installer dans un centre d'entraînement à Kansas City. Sa quête du titre mondial débutera le 17 juin à Dallas contre la Croatie, son adversaire du groupe L. Elle affrontera ensuite le Ghana à Boston le 23 juin, puis le Panama quatre jours plus tard dans le New Jersey.
Traduit automatiquement par GOAL-e
Publicité