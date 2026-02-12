Thomas Tuchel prolonge son séjour en Angleterre et signe un nouveau contrat jusqu'en 2028

Tuchel a fait part de sa joie d'avoir signé un nouveau contrat. Il a déclaré : « Je suis très heureux et fier de prolonger mon contrat avec l'Angleterre. Ce n'est un secret pour personne que j'ai adoré chaque minute passée jusqu'à présent avec mes joueurs et mes entraîneurs, et j'ai hâte de les mener à la Coupe du monde. C'est une opportunité incroyable et nous allons faire de notre mieux pour rendre notre pays fier.

J'ai reçu tellement de soutien de la part de Mark, de tous mes collègues de la FA et des fans partout où je vais que je n'ai pas hésité lorsqu'on m'a demandé de continuer à exercer ce métier de rêve. L'EURO 2028 sera un tournoi très spécial et, en tant qu'entraîneur, il n'y a rien de plus gratifiant que de se mesurer aux meilleurs sur la plus grande scène possible. »

Mark Bullingham, PDG de la Fédération anglaise de football, a ajouté : « Je suis ravi que Thomas se soit engagé à rester avec nous jusqu'à l'Euro 2028. Il était la personne idéale pour ce poste lorsqu'il nous a rejoints pour la campagne de la Coupe du monde, et il n'a fait que renforcer sa réputation tout au long des qualifications. Nous savons que les joueurs le soutiennent pleinement et que la cohésion au sein du groupe est évidente pour tous.

Il n'y a tout simplement pas de meilleur candidat dans le monde du football. Grâce à son expérience des grands matchs, ses connaissances et sa passion, il offre à l'équipe les meilleures chances de succès, cet été et lors de l'Euro, qui se tiendra dans deux ans sur nos côtes et qui n'a lieu qu'une fois par génération.

Avec Thomas, Anthony et l'ensemble de l'équipe, nous disposons d'un mélange parfait entre coaching anglais et expertise internationale. Ils restent pleinement concentrés sur l'objectif d'obtenir les meilleurs résultats possibles cet été, et en les engageant dès maintenant pour 2028, nous avons éliminé la distraction potentielle que pourraient représenter les renégociations de contrat autour du tournoi. »