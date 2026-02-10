Goal.com
Thomas Frank - c'est fini ! Tottenham risque la relégation sous la direction de son entraîneur danois et doit procéder à des changements radicaux dans tout le club avant qu'il ne soit trop tard.

Tottenham Hotspur occupe la 15e place du classement de la Premier League. Le club n'a que six points d'avance sur la zone de relégation. Il n'a remporté aucune victoire en huit matchs nationaux en 2026. Ses deux prochains matchs l'opposeront à Newcastle et Arsenal, deux équipes contre lesquelles il n'a pas obtenu de bons résultats récemment. Pourtant, le club ne semble pas s'inquiéter outre mesure du fait que cette saison pourrait très bien se terminer par un désastre.

Pour la deuxième année consécutive, les Spurs risquent de terminer dans la deuxième moitié du classement. Ils ont échappé à la relégation en 2024-2025, car les trois équipes reléguées n'avaient clairement pas le niveau pour se battre pour leur survie, mais la Premier League est désormais une tout autre affaire.

Tant de choses ont mal tourné à Tottenham pour que cela se produise. Cela fait sept ans qu'ils ont atteint leur toute première finale de Ligue des champions et un peu plus de six mois qu'ils ont remporté la Ligue Europa, mais le club a perdu sa stabilité et sombre dans le chaos.

De nombreux changements et corrections sont nécessaires dans la moitié nord de Londres, à commencer par le banc de touche avec l'entraîneur Thomas Frank.

  • FBL-ENG-PR-BRENTFORD-MAN UTDAFP

    Le pire manager de l'histoire des « six grands »

    Commençons par les faits et les chiffres bruts. Depuis 2010, aucun entraîneur d'une équipe du « Big Six » (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ou Tottenham) ayant pris les rênes pendant au moins 10 matchs n'a enregistré un pourcentage de victoires ou un total de points par match inférieur à celui de Frank.

    Avec 1,16 point par match (29 points en 25 matchs, soit 44 points sur une saison de 38 matchs), la moyenne de Frank est inférieure à celle de Ruben Amorim à Manchester United (1,23), de Roy Hodgson à Liverpool (1,25) et de Graham Potter à Chelsea (1,27). Même Nuno Espirito Santo, avec ses 10 matchs de Premier League à Tottenham, affiche un score relativement honorable de 1,5.

    Lorsque Frank a été nommé, le PDG Vinai Venkatesham et le président de l'époque, Daniel Levy, ont affirmé que le Danois avait obtenu un score élevé par rapport aux autres candidats pressentis pour remplacer Ange Postecoglou. Venkatesham a déclaré : « Nous avons mené un processus très approfondi et très rapide. Nous avons défini 10 caractéristiques qui, selon nous, sont importantes pour être un bon manager à Tottenham Hotspur. Nous avons analysé en détail, avec l'aide de notre équipe technique dirigée par Johan [Lange, directeur sportif], plus de 30 candidats.

    Nous avons établi une liste restreinte, nous avons passé beaucoup de temps à l'étudier, et Thomas était sans conteste le candidat numéro un. Je suis ravi qu'il rejoigne le club. Je suis d'accord avec tout ce que Daniel a dit au sujet de ses qualités. Personnellement, l'une des choses qui m'enthousiasme le plus, c'est qu'il est un excellent formateur de jeunes joueurs. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il peut faire avec l'équipe que nous avons ici. »

    Certes, l'arrivée de Frank en provenance de Brentford était largement considérée comme un choix judicieux, même si peu enthousiasmant, à l'époque. Cependant, le temps a fait son œuvre et le club semble toujours s'accrocher à des sentiments datant de l'été dernier, alors qu'ils ne semblent plus pertinents.

    • Publicité
  • Tottenham Hotspur v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Aucune connexion

    Frank, à Brentford, avait une réputation qui vous interpelle aujourd'hui de manière paradoxale, dans une sorte de double pensée. Il était extrêmement populaire auprès des supporters des Bees et cherchait à établir un lien personnel avec eux ainsi qu'avec ses joueurs, mais il était encore plus connu pour la manière dont lui et le club utilisaient les données pour prendre leurs décisions. En général, Frank prônait une politique ni trop optimiste ni trop pessimiste, qu'il appliquait au mieux grâce à sa conviction que lui et son équipe ne devaient ressentir l'émotion d'un résultat donné que pendant 24 heures maximum.

    Ces dernières années, les autres clubs du Big Six ont regardé Frank avec admiration, Chelsea et Manchester United l'ayant même interviewé. Tôt ou tard, nous allions découvrir comment Frank allait s'adapter à un club plus exposé aux projecteurs. Il a en fait craqué lors de son premier test : une conférence de presse d'ouverture devant une salle de presse bondée en juillet dernier.

    « Comme je l'ai dit au personnel le premier jour, je vous promets une chose, une chose est sûre à 100 % : nous allons perdre des matchs de football », a déclaré Frank, essayant de tempérer les attentes. « Je n'ai jamais vu une équipe qui ne perdait aucun match de football. Il y a Arsenal, que nous ne pouvons pas mentionner... J'ai donc commis ma première erreur de débutant ! Il y a aussi Preston [en 1889], et ce sont les deux seules équipes. »

    Non seulement Frank était arrivé avec un sentiment opposé à celui des rêveurs qui l'avaient précédé, tels que Postecoglou et Mauricio Pochettino, mais il a également commis une « erreur de débutant », comme il l'a lui-même reconnu, en faisant l'éloge de son rival Arsenal. C'est devenu un thème récurrent au cours de la saison et cela a même pénétré la base de supporters des Gunners, qui chantent désormais que Frank est un « membre argent », l'un des différents niveaux d'adhésion officielle à Arsenal. Il est depuis longtemps un admirateur de Mikel Arteta, qui, ironiquement, a trompé de nombreux clubs d'élite en leur faisant croire que tous les entraîneurs méritent une ou deux saisons pour mettre en place leur « processus ». Nous n'avons même pas besoin de nous plonger dans les détails du « cup-gate ».

    Frank bénéficiait d'une cote de popularité universelle à Brentford et la bonne presse dont jouissait constamment le club lui permettait de ne jamais se mettre dans le pétrin comme il l'a fait en tant que manager des Spurs. Qu'il s'agisse de dire « qui est Eberechi Eze ? » à propos de leur tentative infructueuse de le recruter cet été avant qu'il ne marque un triplé contre eux pour Arsenal, d'essayer de faire passer leur incapacité à signer Antoine Semenyo, qui a rejoint Manchester City, pour un signe d'ambition, ou de dire que si les Spurs jouaient comme ils le font lorsqu'ils sont menés 2-0, ils gagneraient plus de matchs, Frank a été un cauchemar en matière de relations publiques.

    Le mécontentement des supporters des Spurs à l'égard de Frank s'est rapidement accru depuis novembre, lorsqu'ils ont été battus haut la main par Arsenal et leur rival londonien Chelsea. Il est désormais régulièrement hué lors des matchs à l'extérieur, alors que les joueurs sont applaudis. Lorsque Frank a déclaré que ceux qui avaient hué le gardien Guglielmo Vicario après son erreur lors d'une autre défaite contre Fulham n'étaient pas de « vrais fans de Tottenham », il était difficile d'imaginer un retour en arrière pour lui. C'est déjà assez difficile pour les supporters des Spurs de devoir payer les prix les plus élevés du football pour voir leur équipe jouer.

    Pendant et après la défaite du mois dernier à domicile contre West Ham, en difficulté, les supporters de Tottenham ont scandé « tu seras viré demain matin » à l'adresse du Danois. Aucun entraîneur des Spurs n'a jamais été aussi impopulaire. Même la légende d'Arsenal, George Graham, a au moins remporté la Coupe de la Ligue.

  • FBL-ENG-PR-BURNLEY-TOTTENHAMAFP

    Ni style ni substance

    Les principales questions tactiques concernant l'adéquation de Frank à Tottenham étaient liées à son style de jeu préféré. À l'époque où Brentford évoluait en Championship, l'équipe jouait effectivement de manière offensive et avec style, mais cela remonte à plus de cinq ans et il n'était pas certain que ces tactiques fonctionnent à un niveau supérieur, ce qui explique peut-être en partie pourquoi Frank a opté pour une approche plus conservatrice lors de la promotion en 2021.

    Son équipe de Brentford était toujours à son meilleur niveau lorsqu'elle jouait en transition et en contre-attaque, ce qui explique pourquoi elle a si souvent réussi à battre l'élite de la Premier League. Mais Tottenham n'a jamais semblé constituer une menace offensive constante sous la direction de Frank, quels que soient l'adversaire ou le plan de jeu.

    Le seul point positif que Frank peut retenir à cet égard est que Brentford était excellent en matière de recrutement et travaillait dans un environnement qui permettait aux joueurs de se développer et de s'épanouir. Tottenham, quant à lui, est soumis à une pression incessante et a complètement raté sa tentative de reconstruire son attaque sans Harry Kane et Son Heung-min. Une partie du problème vient de l'entraîneur, une autre partie vient du personnel. Les blessures de longue durée de Dejan Kulusevski et James Maddison ont également privé Frank des deux meilleurs meneurs de jeu et créateurs de l'équipe pendant toute la saison.

    Mais les problèmes vont de toute façon au-delà de l'attaque. Les Spurs restent faciles à battre malgré l'abandon de la ligne haute de Postecoglou. Ils ne parviennent pas à contrôler les matchs car tous leurs milieux de terrain, ceux qui étaient en forme au début de la saison, sont des joueurs polyvalents. Les joueurs ne semblent pas vouloir prendre les risques qu'ils auraient pris il y a 12 mois. Alors que Brentford avait une tactique claire consistant à attaquer depuis les ailes vers l'intérieur à mesure qu'ils remontaient le terrain, les joueurs de Tottenham semblent généralement confus à tout moment.

  • Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le problème Romero

    Cristian Romero a fait la une des journaux la semaine dernière pour avoir critiqué ouvertement la direction de Tottenham pour un mercato hivernal relativement calme. Après avoir quitté le terrain à la mi-temps du match nul 2-2 contre Manchester City pour cause de maladie, l'Argentin a écrit sur Instagram : « Tous mes coéquipiers ont fourni un effort formidable hier, ils ont été incroyables.

    Je voulais être disponible pour les aider même si je ne me sentais pas bien, d'autant plus que nous n'avions que 11 joueurs disponibles - incroyable mais vrai et honteux. Nous continuerons à nous présenter et à prendre nos responsabilités pour renverser la situation, en travaillant dur et en restant soudés. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous d'être là et de toujours nous soutenir, les fans, @spursofficial. »

    C'était la deuxième fois en quelques semaines que Romero semblait s'en prendre à la direction des Spurs. Après leur défaite 3-2 à Bournemouth, Romero avait déclaré sur les réseaux sociaux : « Dans des moments comme celui-ci, ce sont les autres qui devraient prendre la parole, mais ils ne le font pas, comme c'est le cas depuis plusieurs années maintenant. Ils ne se manifestent que lorsque tout va bien, pour raconter quelques mensonges. » Le message a ensuite été modifié pour supprimer la partie « raconter quelques mensonges ».

    Frank a continuellement défendu Romero en public malgré ces transgressions, et ce n'était qu'une question de temps avant que ce refus de condamner publiquement le manque de discipline de son capitaine ne finisse par atteindre son paroxysme. Certains considèrent que le carton rouge reçu par l'Argentin lors de la défaite 2-0 samedi à Manchester United était sévère, incompatible avec l'arbitrage de la Premier League cette saison et basé sur la réputation du défenseur, mais il s'agissait tout de même d'une faute méritant un renvoi. Tottenham devra désormais se passer de son capitaine pour quatre matchs cruciaux.

    Les fans n'ont pas tardé à prendre le parti de Romero dans ses critiques à l'égard de la direction. Après tout, les Spurs ont un énorme problème de responsabilité et il est rafraîchissant de voir quelqu'un occupant une position de pouvoir s'exprimer ainsi. Cela dit, les mauvaises performances de Romero tout au long de la saison ont été masquées par les six buts qu'il a marqués, et il a une fois de plus laissé tomber l'équipe en s'emportant. Les avantages de sa qualité ont été à peine perceptibles au cours des deux dernières campagnes nationales.

    Il n'a pas l'étoffe d'un capitaine, et si le club reçoit une offre suffisamment intéressante pour lui cet été, il devrait envisager de le vendre. Romero ne vaut tout simplement pas la peine, malgré son talent, et il pourrait même partir en martyr en adressant un dernier coup de griffe à ses supérieurs.

  • Bournemouth v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Problèmes au niveau du conseil d'administration

    Venkatesham a passé 14 ans chez Arsenal, le rival le plus détesté de Tottenham, et lorsqu'il a été nommé nouveau PDG des Spurs en avril 2025, cette nomination au sein du conseil d'administration d'un club de football a suscité un choc sans précédent. Moins d'un an plus tard, de nombreux fans des Spurs ont déjà décidé que Venkatesham avait échoué et qu'il n'aurait jamais dû être recruté en raison de son passé à l'Emirates Stadium.

    Le tristement célèbre Levy est devenu la cible de toutes les critiques pendant la dernière partie de son mandat de 24 ans en tant que président de Tottenham. Il supervisait tout, s'immisçait peut-être même dans des domaines qui ne le concernaient pas, mais il acceptait et assumait toutes les responsabilités et toutes les critiques qui en découlaient. « Daniel Levy, quitte notre club » était un chant régulier de 2023 jusqu'à son départ final en septembre 2025, et il ne faudra certainement pas longtemps avant que Venkatesham ne fasse face à un tollé similaire.

    De son côté, le directeur sportif Lange, nommé en novembre 2023, s'est rarement attiré la sympathie des fans en raison de ses résultats pour le moins mitigés sur le marché. Voici la liste complète des joueurs seniors recrutés sous sa direction : Timo Werner, Radu Dragusin, Lucas Bergvall, Archie Gray, Dominic Solanke, Wilson Odobert, Yang Min-Hyeok, Antonin Kinsky, Kevin Danso, Mathys Tel, Kota Takai, Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Mason Melia, Xavi Simons, Randal Kolo Muani, Conor Gallagher et Souza.

    La mission de Lange était de faire en sorte que Tottenham soit une destination de choix pour les jeunes talents, mais il a souvent négligé les besoins de l'équipe première. Il a également été critiqué récemment pour avoir déclaré qu'il ne voulait pas faire de recrutements précipités en janvier, alors que la moitié de l'effectif de Frank était sur la touche en raison de blessures à moyen ou long terme et que les résultats étaient en chute libre.

    « Il est important, en tant que club, de rester discipliné et de faire de notre mieux pour ne recruter que des joueurs qui aideront l'équipe maintenant ou à l'avenir », a déclaré Lange aux chaînes du club après la clôture du mercato. « Il est important de ne pas se forcer à faire des achats sous pression, car cela ne se termine généralement pas bien pour personne. »

    Eh bien, les fans s'inquiètent désormais que la saison ne se termine pas bien, car le manque de recrutements pourrait entraîner la relégation.

    Frank a profité de sa conférence de presse mardi pour déclarer que la responsabilité au sein des Spurs devait être répartie équitablement, plutôt que d'être attribuée à une seule personne, alors qu'il avait été suggéré que Lange soit mis sous les feux des projecteurs.

    « Je pense que, comme pour moi, ce n'est jamais la faute d'une seule personne. Je comprends que c'est l'entraîneur principal qui est le plus critiqué lorsque les résultats ne sont pas bons et qui reçoit peut-être quelques éloges lorsque les résultats sont bons. Cela fait partie du métier, je le savais », a déclaré Frank.

    « À mon avis, d'après ce que j'ai déjà vu, je ne peux pas parler de ce qui s'est passé avant, bien sûr j'ai hérité d'un effectif et de certains joueurs. Mais d'après ce que je vois et la façon dont nous fonctionnons actuellement, nous faisons les choses ensemble. Ainsi, lors du mercato de septembre [été], il y avait Fabio [Paratici] en tant que consultant, Johan, Vinai, Daniel et moi-même. Lors de ce mercato, il y avait la famille Lewis, Vinai, Johan, Fabio et moi-même. Cela a toujours été ainsi, c'est donc nous qui faisons cela. »

    Le fait de s'en tenir à Frank, et ce sentiment qui fonctionne également dans l'autre sens, vise à donner l'impression que le club est en quelque sorte aligné, que cette saison est une saison de transition et que de mauvais résultats sont donc à prévoir. En réalité, ce n'est pas aussi intelligent que le club le laisse entendre.

    Jamie Carragher s'est un jour interrogé sur la signification du mot « liberté » sur un terrain de football. « Est-ce que c'est faire un geste stupide et perdre le ballon ? », s'est-il demandé. De la même manière, qu'est-ce qu'une « saison de transition » ? Est-ce que c'est perdre la grande majorité de ses matchs sans broncher et insister sur le fait que tout va bien parce que ça ne peut pas être pire que ça ?

  • Tottenham Hotspur v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le « mot en R »

    Tottenham n'est pas trop grand pour descendre. Il ne faut pas se leurrer. Son calendrier ne va faire que s'alourdir à nouveau lorsqu'il reprendra la Ligue des champions, après avoir réussi à terminer quatrième de la phase de poules et à s'assurer l'avantage du terrain pour les huitièmes de finale au moins.

    Au moment où nous écrivons ces lignes, les Spurs sont à égalité avec Leeds United avec 29 points. Ils ont trois points d'avance sur Nottingham Forest, 17e, et trois autres sur West Ham, 18e. À ce stade, il n'est pas impossible que Tottenham soit relégué en Championship, et le fait qu'il en soit arrivé là est une condamnation sans appel de tous ceux qui ont détenu le pouvoir sur l'un des clubs les plus riches du monde.

    Interrogé mardi sur la possibilité d'une relégation, Frank s'est montré diplomate, comme à son habitude : « Il ne fait aucun doute que nous voulons désespérément gagner des matchs. Désespérément. Je me concentre sur Newcastle demain. C'est une grande opportunité qui s'offre à nous contre une bonne équipe. C'est le plus important. »

  • United States Coach Mauricio Pochettino Press Conference After 2026 World Cup DrawGetty Images Sport

    L'ombre de Pochettino

    Une autre complication est venue s'ajouter cette semaine avec l'apparition de Pochettino dans le podcast High Performance de Jake Humphrey. Il n'est pas rare que l'Argentin évoque l'idée d'un retour dans le nord de Londres, mais compte tenu de la situation actuelle du club, le moment semble plus opportun que jamais pour faire des avances aux Spurs.

    Lorsque Humphrey lui a demandé quel club comptait le plus pour lui et son assistant de longue date, Jesus Perez, Pochettino a répondu : « C'est très simple : Tottenham. Les gens dans la rue, les fans de Tottenham, nous témoignent vraiment leur amour et leur reconnaissance, et je pense que c'est ce qui rend ce club si spécial. »

    Il a ajouté : « Gagner l'Europa League, comme l'équipe l'a fait, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour prétendre à la Carabao Cup, à la FA Cup, à l'Europa League ou à la Conference League. C'est un club qui devrait, ou qui doit, parce que c'est ce qu'attendent les fans, être en Ligue des champions, se battre pour la Ligue des champions, essayer de croire qu'il peut gagner la Ligue des champions et aussi se battre pour la Premier League et croire qu'il peut gagner la Premier League. »

    Une grande partie des supporters de Tottenham serait favorable à un retour de Pochettino, même ceux qui étaient auparavant réticents à l'idée de revenir à une ancienne flamme se réchauffant désormais à cette idée compte tenu de la situation actuelle. GOAL comprend que l'Argentin souhaite revenir, mais seulement après sa campagne en Coupe du monde en tant que sélectionneur des États-Unis.

    Lorsque Levy et ENIC ont pris le contrôle des Spurs en 2001, ils ont procédé à un changement de direction très apprécié des supporters, remplaçant la légende d'Arsenal Graham par l'un des plus grands joueurs de l'histoire de Tottenham, Glenn Hoddle. Si le nouveau régime souhaite au moins ramener l'harmonie au sein du club, Pochettino, qui est loin d'avoir terminé au plus haut niveau, apporterait un regain d'énergie immédiat. La question principale à cet égard est peut-être de savoir s'il considérerait ce poste de manière aussi favorable si le club évoluait en Championship.

    Quoi qu'il en soit, il est extrêmement improbable que Frank devienne un jour l'entraîneur dont Tottenham a besoin. Les Spurs ne peuvent pas continuer à miser sur un projet à long terme si les résultats à court terme sont historiquement médiocres. Même le recrutement d'un intérimaire, peut-être le nouvel entraîneur adjoint John Heitinga, pourrait aider l'équipe à améliorer ses performances et ses résultats.

    Frank n'est pas le seul problème à Tottenham. Il n'est peut-être même pas le plus gros problème. Mais c'est lui qui peut être remplacé le plus facilement pour trouver une solution. Il ne s'agit pas de se contenter d'une place en milieu de tableau, mais plutôt d'une question de vie ou de mort pour la survie en Premier League. Ce n'est pas alarmiste de dire cela.

    Traduit automatiquement par GOAL-e

