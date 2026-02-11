Thomas Frank - c'est fini ! Tottenham est menacé de relégation malgré le licenciement de son entraîneur, et d'autres changements sont nécessaires au sein du club.

Venkatesham a passé 14 ans chez Arsenal, le rival le plus détesté de Tottenham, et lorsqu'il a été nommé nouveau PDG des Spurs en avril 2025, cette nomination au sein du conseil d'administration d'un club de football a suscité un choc sans précédent. Moins d'un an plus tard, de nombreux fans des Spurs ont déjà décidé que Venkatesham avait échoué et qu'il n'aurait jamais dû être recruté en raison de son passé à l'Emirates Stadium.

Le tristement célèbre Levy est devenu la cible de toutes les critiques pendant la dernière partie de son mandat de 24 ans en tant que président de Tottenham. Il supervisait tout, s'immisçait peut-être même dans des domaines qui ne le concernaient pas, mais il acceptait et assumait toutes les responsabilités et toutes les critiques qui en découlaient. « Daniel Levy, quitte notre club » était un chant régulier de 2023 jusqu'à son départ final en septembre 2025, et il ne faudra certainement pas longtemps avant que Venkatesham ne fasse face à un tollé similaire.

De son côté, le directeur sportif Lange, nommé en novembre 2023, s'est rarement attiré la sympathie des fans en raison de ses résultats pour le moins mitigés sur le marché. Voici la liste complète des joueurs seniors recrutés sous sa direction : Timo Werner, Radu Dragusin, Lucas Bergvall, Archie Gray, Dominic Solanke, Wilson Odobert, Yang Min-Hyeok, Antonin Kinsky, Kevin Danso, Mathys Tel, Kota Takai, Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Mason Melia, Xavi Simons, Randal Kolo Muani, Conor Gallagher et Souza.

La mission de Lange était de faire en sorte que Tottenham soit une destination de choix pour les jeunes talents, mais il a souvent négligé les besoins de l'équipe première. Il a également été critiqué récemment pour avoir déclaré qu'il ne voulait pas faire de recrutements précipités en janvier, alors que la moitié de l'effectif de Frank était sur la touche en raison de blessures à moyen ou long terme et que les résultats étaient en chute libre.

« Il est important, en tant que club, de rester discipliné et de faire de notre mieux pour ne recruter que des joueurs qui aideront l'équipe maintenant ou à l'avenir », a déclaré Lange aux chaînes du club après la clôture du mercato. « Il est important de ne pas se forcer à faire des achats sous pression, car cela ne se termine généralement pas bien pour personne. »

Eh bien, les fans s'inquiètent désormais que la saison ne se termine pas bien, car le manque de recrutements pourrait entraîner la relégation.

Frank a profité de ce qui s'est avéré être sa dernière conférence de presse d'avant-match mardi pour déclarer que la responsabilité au sein des Spurs devait être répartie équitablement, plutôt que d'être attribuée à une seule personne, alors qu'il avait été suggéré que Lange soit mis sous les feux des projecteurs.

« Je pense que, comme pour moi, ce n'est jamais la faute d'une seule personne. Je comprends que c'est l'entraîneur principal qui est le plus critiqué lorsque les choses ne vont pas bien et qui reçoit peut-être quelques éloges lorsque tout va bien. Cela fait partie du métier, je le savais », a déclaré Frank.

« À mon avis, d'après ce que j'ai déjà vu, je ne peux pas parler de ce qui s'est passé avant, bien sûr j'ai hérité d'un effectif et de certains joueurs. Mais d'après ce que je vois et la façon dont nous fonctionnons actuellement, nous faisons les choses ensemble. Ainsi, lors du mercato de septembre [été], il y avait Fabio [Paratici] en tant que consultant, Johan, Vinai, Daniel et moi-même. Lors de ce mercato, il y avait la famille Lewis, Vinai, Johan, Fabio et moi-même. Cela a toujours été ainsi, c'est donc nous qui faisons cela. »

Le fait de rester fidèle à Frank, et ce sentiment fonctionnant également dans l'autre sens, devait donner l'impression que le club était en quelque sorte aligné, que cette saison était une saison de transition et que de mauvais résultats étaient donc à prévoir. En réalité, ce n'est pas aussi intelligent que le club le laisse entendre.

Jamie Carragher s'est un jour interrogé sur la signification du mot « liberté » sur un terrain de football. « Est-ce que c'est faire un geste stupide et perdre le ballon ? », s'est-il demandé. De la même manière, qu'est-ce qu'une « saison de transition » ? Est-ce que c'est perdre la grande majorité de ses matchs sans broncher et insister sur le fait que tout va bien parce que ça ne peut pas être pire que ça ?