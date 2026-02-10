Thomas Frank admet que Tottenham se trouve dans une situation « désespérée » alors qu'il fait le point sur les blessures de Dejan Kulusevski et Destiny Udogie.

S'adressant aux médias, Frank a été interrogé sur la question de savoir si son équipe était désormais officiellement engagée dans une lutte contre la relégation. Il a répondu par une évaluation remarquablement franche de l'état d'esprit du club.

« Il ne fait aucun doute que nous sommes désespérés de gagner des matchs. Désespérés », a-t-il déclaré. « Et je me concentre sur Newcastle demain. C'est une excellente occasion qui s'offre à nous contre une bonne équipe. C'est l'essentiel. Pouvons-nous aller là-bas et remporter trois points demain ? Ce serait très bien. Et ensuite, remonter au classement et aller de l'avant. C'est ce que nous devons faire. Et c'est notre objectif principal. »

Pressé de questions sur son utilisation du mot « désespérés », Frank a ajouté : « J'aurais peut-être pu m'exprimer différemment. Mais je pense qu'il y a quelque chose, ça devrait être ce sentiment. Ça devrait être ce sentiment quand on n'a pas assez gagné. Donc, dans ma façon de travailler, nous sommes tous différents, si vous n'avez pas assez gagné, alors vous faites tout ce que vous pouvez, et vous en faites même un peu plus, vous travaillez un peu plus dur, vous savez simplement que c'est le moyen de sortir d'un moment difficile. C'est ce que j'attends des joueurs, et je pense que c'est ce que je vois chez eux. Je pense qu'ils courent très vite, et c'est pourquoi je suis si contrarié que nous n'ayons rien pu tirer du match contre United, car il y aurait eu cinq matchs, et je suis convaincu qu'à 11 contre 11, nous aurions pu en tirer quelque chose. »