Thomas Frank admet que Tottenham se trouve dans une situation « désespérée » alors qu'il fait le point sur les blessures de Dejan Kulusevski et Destiny Udogie.
La pression atteint son paroxysme alors que la série de défaites se poursuit
L'ambiance au Tottenham Hotspur Stadium est devenue toxique alors que la saison nationale du club atteint un point critique. Les Spurs ont connu un début d'année 2026 difficile, n'enregistrant aucune victoire en Premier League en sept tentatives et glissant à la 15e place du classement. Après une défaite démoralisante 2-0 contre Manchester United, l'équipe londonienne n'a plus que six points d'avance sur la zone de relégation, une réalité qui semblait impensable au début de la saison.
Si leurs performances européennes leur ont permis de bénéficier d'un sursis temporaire, la pression sur l'entraîneur Frank est désormais immense. Les supporters ont commencé à exprimer ouvertement leur frustration, et les appels à un changement de direction se font de plus en plus pressants après chaque week-end sans victoire. L'équipe semble manquer de confiance et de stabilité défensive, et avec un calendrier difficile à l'horizon, la perspective d'être entraînée dans une véritable lutte pour le maintien n'est plus une théorie marginale, mais un danger imminent. La visite de Newcastle mardi est considérée comme un match à gagner absolument pour un entraîneur qui se bat de plus en plus pour conserver son poste.
Frank est « désespéré » de remporter la victoire.
S'adressant aux médias, Frank a été interrogé sur la question de savoir si son équipe était désormais officiellement engagée dans une lutte contre la relégation. Il a répondu par une évaluation remarquablement franche de l'état d'esprit du club.
« Il ne fait aucun doute que nous sommes désespérés de gagner des matchs. Désespérés », a-t-il déclaré. « Et je me concentre sur Newcastle demain. C'est une excellente occasion qui s'offre à nous contre une bonne équipe. C'est l'essentiel. Pouvons-nous aller là-bas et remporter trois points demain ? Ce serait très bien. Et ensuite, remonter au classement et aller de l'avant. C'est ce que nous devons faire. Et c'est notre objectif principal. »
Pressé de questions sur son utilisation du mot « désespérés », Frank a ajouté : « J'aurais peut-être pu m'exprimer différemment. Mais je pense qu'il y a quelque chose, ça devrait être ce sentiment. Ça devrait être ce sentiment quand on n'a pas assez gagné. Donc, dans ma façon de travailler, nous sommes tous différents, si vous n'avez pas assez gagné, alors vous faites tout ce que vous pouvez, et vous en faites même un peu plus, vous travaillez un peu plus dur, vous savez simplement que c'est le moyen de sortir d'un moment difficile. C'est ce que j'attends des joueurs, et je pense que c'est ce que je vois chez eux. Je pense qu'ils courent très vite, et c'est pourquoi je suis si contrarié que nous n'ayons rien pu tirer du match contre United, car il y aurait eu cinq matchs, et je suis convaincu qu'à 11 contre 11, nous aurions pu en tirer quelque chose. »
Les blessures d'Udogie et Kulusevski portent un coup dur
Le bulletin médical fourni par Frank n'a fait qu'ajouter au sentiment de morosité qui entoure le club. Il a confirmé que le latéral gauche italien Destiny Udogie est le dernier joueur clé à rejoindre une infirmerie qui compte déjà James Maddison, Pedro Porro, Richarlison et Ben Davies, entre autres. Frank a détaillé le diagnostic et les perspectives inquiétantes pour Dejan Kulusevski, absent pour une longue durée.
« Oui, malheureusement, Destiny souffre d'une blessure aux ischio-jambiers. Il sera absent pendant quatre à cinq semaines », a-t-il ajouté. « Bien sûr, c'est un processus continu qui consiste à le rendre chaque jour plus robuste. C'est donc un processus à long terme. Il s'agit d'une combinaison de différents éléments : travail en salle, récupération, entraînement, gestion, charge de jeu, etc. »
Il a ajouté : « Kevin [Danso] a rencontré le consultant et les choses avancent. Il faudra encore attendre plusieurs semaines avant qu'il ne soit disponible. [Kulusevski] a un autre rendez-vous à la fin de cette semaine, où nous en saurons plus, mais bien sûr, son absence de l'équipe de Ligue des champions montre que ce ne sera pas pour demain. »
Frank défend Romero et confirme le retour de Spence
Dans une rare bonne nouvelle, Frank a confirmé que Djed Spence s'était remis d'un problème au mollet et qu'il était disponible pour combler le vide laissé par Udogie et Cristian Romero, suspendu. Frank a passé une grande partie de la conférence de presse à défendre son capitaine, qui commence sa suspension après son carton rouge contre United.
Il a ajouté : « Nous perdons deux joueurs pour demain [Romero et Udogie], mais Djed Spence est de retour », a-t-il déclaré. « Et je pense que [Radu] Dragusin sera en forme lorsqu'il reviendra. Je sais donc que nous alignerons une équipe très compétitive demain également. Et puis, avec un peu de chance, d'autres joueurs devraient revenir dans l'équipe après cela. »
Lorsqu'on lui a demandé si Romero pouvait encore être considéré comme un leader après son dernier renvoi et ses critiques publiques à l'encontre du club quelques jours auparavant, il a répondu : « Je pense que c'est un leader. Je l'ai déjà dit : c'est un jeune leader. Il apprend donc chaque jour. Je vais vous donner un exemple. Je me souviens que lorsque j'avais 30 ans, je pensais être au sommet du monde. J'étais loin d'avoir le niveau que j'ai aujourd'hui en termes de leadership et de compréhension des choses.
Et puis, quand vous avez un joueur qui joue avec autant de passion et d'agressivité, ce genre de choses peut parfois arriver. Cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas en tirer des leçons. Bien sûr, il doit en tirer des leçons pour aller de l'avant. »
