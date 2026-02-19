Thibaut Courtois a un nouveau club ! Le gardien du Real Madrid devient actionnaire d'un club français

Le Mans a déclaré dans un communiqué du club : « Double vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA et gardien de but emblématique, Thibaut Courtois apporte son expertise de haut niveau, tant sur le terrain qu'en dehors. »

Il poursuit : « Après avoir acquis une participation dans le Le Mans FC cet été, le groupe brésilien OutField franchit aujourd'hui une nouvelle étape en finalisant l'acquisition du club aux côtés d'un groupe renforcé d'athlètes de renommée mondiale et d'investisseurs européens.

Cet engagement accru vise à accélérer et à consolider le développement structurel du Le Mans FC. En collaboration avec Thierry Gomez, président du club, OutField fournira les ressources nécessaires pour soutenir et amplifier la croissance du projet.

L'un des piliers du projet est déjà en cours : la construction d'un centre d'entraînement dédié au développement des talents locaux. À moyen terme, l'objectif est de faire du Le Mans FC une référence nationale en matière de formation des jeunes, ce qui en fera un moteur stratégique de croissance et un vivier de talents durable pour l'équipe première. »