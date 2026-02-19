(C)Getty images
Traduit par
Thibaut Courtois a un nouveau club ! Le gardien du Real Madrid devient actionnaire d'un club français
Courtois rejoint le projet Le Mans en tant que nouvel actionnaire
Selon une information publiée jeudi par RMC Sport à la suite d'un communiqué officiel du Le Mans FC, Courtois a rejoint le club en tant que nouvel actionnaire et mettra à profit son expertise de gardien de but de classe mondiale, vainqueur de la Ligue des champions et de la Liga, pour aider le club de Ligue 2 à obtenir sa promotion et à consolider son objectif de devenir l'un des plus grands clubs de France.
Le joueur de 33 ans a rejoint Le Mans par l'intermédiaire de sa société d'investissement NxtPlay Capital. Le groupe brésilien Outfield a finalisé le rachat du club et est devenu l'actionnaire majoritaire du Mans. Courtois rejoint d'autres actionnaires minoritaires tels que Djokovic, Massa et Magnussen, mais le gardien du Real Madrid est le premier du quatuor à venir du monde du football.
- Getty Images
Le Mans publie un communiqué après l'investissement de Courtois
Le Mans a déclaré dans un communiqué du club : « Double vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA et gardien de but emblématique, Thibaut Courtois apporte son expertise de haut niveau, tant sur le terrain qu'en dehors. »
Il poursuit : « Après avoir acquis une participation dans le Le Mans FC cet été, le groupe brésilien OutField franchit aujourd'hui une nouvelle étape en finalisant l'acquisition du club aux côtés d'un groupe renforcé d'athlètes de renommée mondiale et d'investisseurs européens.
Cet engagement accru vise à accélérer et à consolider le développement structurel du Le Mans FC. En collaboration avec Thierry Gomez, président du club, OutField fournira les ressources nécessaires pour soutenir et amplifier la croissance du projet.
L'un des piliers du projet est déjà en cours : la construction d'un centre d'entraînement dédié au développement des talents locaux. À moyen terme, l'objectif est de faire du Le Mans FC une référence nationale en matière de formation des jeunes, ce qui en fera un moteur stratégique de croissance et un vivier de talents durable pour l'équipe première. »
Le club français dévoile ses ambitieux projets pour l'avenir
Le communiqué du club ajoute : « À l'approche de sa dixième année en tant que président, Thierry Gomez restera au cœur du projet qu'il a initié en 2016 : construire un club structuré et résilient sur le long terme.
« Depuis neuf ans, un travail considérable a été accompli pour renforcer l'organisation du club, développer la formation des jeunes, soutenir la croissance de la section féminine et unir toutes les parties prenantes du Le Mans FC : joueurs, staff, employés, bénévoles, partenaires et supporters.
L'ambition est de construire un club de football ambitieux et durable, ancré dans l'héritage emblématique de la ville en matière de sport automobile et dans une identité de marque reconnue mondialement. Les priorités sont de renforcer les performances sportives et de développer la marque du club, tant au niveau local qu'international, afin de libérer pleinement le potentiel sportif et commercial du Mans FC. »
- Getty Images Sport
L'avenir s'annonce radieux pour le « Wrexham français »
Le Mans a été surnommé le « Wrexham français » en raison de son effectif prestigieux composé de propriétaires célèbres, tandis que Courtois suit les traces de ses coéquipiers du Real Madrid Kylian Mbappé et Vinicius Jr, qui ont tous deux investi dans des clubs par le passé. Mbappé a investi 12,6 millions de livres sterling (16,9 millions de dollars) dans le club français de troisième division SM Caen en juillet 2024, tandis que Vinicius est l'investisseur majoritaire du club portugais de première division FC Alverca, qui a été promu en Primeira Liga la saison dernière.
L'arrivée de Courtois au Mans reflète l'ambition du club français de se faire connaître en Europe et au-delà, grâce à l'investissement et au soutien d'athlètes de classe mondiale tels que le Belge et Djokovic.
Le Mans occupe actuellement la cinquième place de la Ligue 2, à seulement trois points du leader Troyes, après 23 matchs disputés. Le club a été promu du Championnat National, la troisième division du football français, en 2024/25 et n'a plus évolué en Ligue 1 depuis 2009/10, n'ayant passé que cinq saisons dans l'élite au cours de son histoire. Grâce à l'investissement et au soutien de Courtois, qui vient s'ajouter à ses propriétaires déjà très en vue, il espère que cela changera bientôt.
