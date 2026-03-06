« Tellement mauvais » - Alan Shearer critique sévèrement Manchester United et n'arrive pas à croire que les « mauvais » Red Devils soient sur le point de se qualifier pour la Ligue des champions

Les critiques ne se sont pas limitées à la stratégie tactique de l'équipe, Shearer ayant également évoqué la surprenante désapprobation publique de Paul Scholes, icône de Manchester United, à l'égard de son ancien coéquipier Carrick. La tension entre les deux légendaires milieux de terrain a ajouté une touche supplémentaire d'intrigue au drame qui se déroule à Old Trafford en cette fin de saison.

Shearer a souligné cette friction en déclarant : « Paul Scholes a dit en substance que Manchester United avait été très mauvais dans certains matchs sous la direction de Michael Carrick. Ils ont peut-être été mauvais, mais ils ont obtenu des résultats. Je suppose que quand on joue comme ça, comme l'autre soir, et qu'on ne joue pas bien, on s'expose à la critique. Je ne sais pas s'il existe une amitié entre Scholes et Carrick, mais je suppose que lorsqu'il s'agit d'anciens coéquipiers qui ont combattu ensemble sur le terrain, cela peut paraître un peu surprenant. Mais nous savons comment fonctionne le monde aujourd'hui et je ne pense pas que cela dérange beaucoup Michael. »