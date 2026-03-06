Getty Images Sport
« Tellement mauvais » - Alan Shearer critique sévèrement Manchester United et n'arrive pas à croire que les « mauvais » Red Devils soient sur le point de se qualifier pour la Ligue des champions
Shearer critique le manque de qualité de Manchester United
S'adressant à Betfair, Shearer s'est montré cinglant à propos des récentes performances des Red Devils, déclarant : « La performance de Man United mercredi [lors de la défaite 2-1 contre Newcastle] ressemblait un peu à celle que nous avons vue sous Ruben Amorim. À part Bruno Fernandes, ils étaient très apathiques. Je trouvais qu'il n'y avait rien dans les positions offensives. Je sais qu'Aaron Ramsdale a réalisé quelques bons arrêts, dont un superbe coup de tête, mais même là, les changements que Michael Carrick a tenté d'apporter n'ont pas fonctionné. J'ai été agréablement surpris par la mauvaise performance de Man Utd. J'attendais mieux de leur part. Ils sont troisièmes et je ne pense vraiment pas que ce soit une bonne équipe. Ils ont de bonnes chances de terminer dans les places qualificatives pour la Ligue des champions, ce qui est incroyable quand on pense à la médiocrité de leur football cette saison. »
Friction entre Carrick et Scholes
Les critiques ne se sont pas limitées à la stratégie tactique de l'équipe, Shearer ayant également évoqué la surprenante désapprobation publique de Paul Scholes, icône de Manchester United, à l'égard de son ancien coéquipier Carrick. La tension entre les deux légendaires milieux de terrain a ajouté une touche supplémentaire d'intrigue au drame qui se déroule à Old Trafford en cette fin de saison.
Shearer a souligné cette friction en déclarant : « Paul Scholes a dit en substance que Manchester United avait été très mauvais dans certains matchs sous la direction de Michael Carrick. Ils ont peut-être été mauvais, mais ils ont obtenu des résultats. Je suppose que quand on joue comme ça, comme l'autre soir, et qu'on ne joue pas bien, on s'expose à la critique. Je ne sais pas s'il existe une amitié entre Scholes et Carrick, mais je suppose que lorsqu'il s'agit d'anciens coéquipiers qui ont combattu ensemble sur le terrain, cela peut paraître un peu surprenant. Mais nous savons comment fonctionne le monde aujourd'hui et je ne pense pas que cela dérange beaucoup Michael. »
Slot sous pression à Anfield
Alors que United occupe la troisième place, l'avenir d'Arne Slot à Liverpool est sous le feu des projecteurs après une campagne nationale décevante. Shearer estime que le Néerlandais doit terminer parmi les cinq premiers pour s'assurer de rester sur le banc d'Anfield la saison prochaine, d'autant plus que les Reds n'ont pas réussi à se maintenir dans la course au titre de Premier League après leurs succès précédents.
Shearer a déclaré : « La clé pour qu'Arne Slot reste à Liverpool la saison prochaine est de se qualifier pour la Ligue des champions. Compte tenu des dépenses engagées par Liverpool cet été, leur plus grande déception est de ne pas être à nouveau en lice pour le titre de champion. Ce train est parti il y a trois ou quatre mois. S'ils ne terminent pas dans le top 5, on se demandera sans aucun doute si Slot sera toujours en poste la saison prochaine. Pour un club de cette envergure, compte tenu des sommes dépensées après avoir remporté le championnat, ne pas terminer dans le top 5 le mettrait sous pression. »
Quelle est la prochaine étape pour Manchester United ?
Manchester United cherchera à rebondir et à consolider sa troisième place au classement de la Premier League alors que la course à la qualification pour la Ligue des champions s'intensifie. Les Red Devils auront fort à faire lorsqu'ils accueilleront Aston Villa à Old Trafford le 15 mars, l'équipe d'Unai Emery se trouvant juste derrière eux au classement. Alors que la saison entre dans sa phase décisive, United sait qu'une victoire pourrait jouer un rôle important pour conserver son avantage dans la course au top 4 et maintenir ses ambitions en Ligue des champions.
