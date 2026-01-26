Getty
« Tant de puissance » - Pourquoi le transfert de Christian Pulisic vers la MLS serait une très mauvaise idée, selon Brad Friedel, légende de l'équipe nationale américaine, qui demande à l'AC Milan de « se ressaisir » concernant son contrat
À 27 ans, Pulisic devrait être à l'apogée de sa carrière. Ses performances régulières en Italie suggèrent qu'il a libéré tout son potentiel. Il a établi des records personnels en matière de buts marqués, tout en devenant une figure emblématique des Rossoneri.
Il jouit d'un statut similaire au niveau international, étant depuis quelque temps le membre le plus en vue de l'équipe nationale américaine, et il sera à nouveau sous les feux de la rampe cet été lorsqu'il disputera la Coupe du monde à domicile.
Cet événement contribuera à développer davantage le football américain, tout comme Lionel Messi, huit fois vainqueur du Ballon d'Or, contribue à renforcer l'image de marque de la MLS. Le plus grand joueur argentin de tous les temps ne montre aucun signe de ralentissement à l'Inter Miami.
D'autres grands noms devraient traverser l'Atlantique, les rumeurs de transfert étant toujours présentes, mais Friedel n'est pas convaincu que des joueurs comme Pulisic devraient suivre cette voie dans un avenir proche.
La MLS explique pourquoi elle devrait éviter Pulisic pour l'instant
S'exprimant sur SportsbookReview.com, site connu pour répertorier et évaluer des offres telles que le code bonus BetMGM, l'ancien gardien de but de l'équipe nationale américaine Brad Friedel a déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé s'il aimerait voir Pulisic jouer en MLS : « À l'avenir, oui. Voici pourquoi : en tant que supporter américain, je souhaite que le plus grand nombre possible de meilleurs joueurs de l'équipe nationale jouent au plus haut niveau possible, car cela permettra à l'équipe nationale d'être plus compétitive face à l'élite mondiale. Tout le monde n'est pas obligé de jouer en Europe, il peut y avoir des joueurs de MLS, bien sûr. Mais avoir tous les meilleurs joueurs en MLS, où mentalement c'est une ligue beaucoup plus facile, où les standards peuvent baisser, où il n'y a ni promotion ni relégation, où il y a très peu de pression, je n'aime pas ça. J'aime quand les joueurs ne savent pas quand leur prochain contrat arrivera, qu'ils ont toujours un jeune joueur qui pousse pour prendre leur place, qu'ils doivent toujours s'améliorer.
Si quelqu'un comme Weston McKennie ou Christian Pulisic arrivait, il aurait tellement de pouvoir dans un club de MLS que je craindrais qu'il ne se concentre plus uniquement sur son amélioration. Ce serait mon inquiétude. Tous les joueurs ne sont pas comme ça, certains peuvent se motiver eux-mêmes, mais beaucoup ne le peuvent pas.
« Je suppose que vous pourriez comparer cela à la question suivante : préférez-vous que les joueurs de la NBA jouent en Euroligue ou en NBA ? Si vous avez la possibilité d'aller jouer en Premier League et que vous avez le niveau pour le faire, ainsi que le niveau et la capacité de jouer dans un autre pays et de disputer la Ligue des champions, ce sont les meilleures compétitions pour le football de club à l'heure actuelle. Alors, testez-vous et faites-le. C'est ce que je souhaite à la majorité des joueurs de l'équipe nationale américaine. Ce n'est pas le cas de tout le monde, et j'aimerais beaucoup voir Christian, Weston et Tyler [Adams] revenir et tous ces joueurs terminer leur carrière en MLS. Ce serait formidable. Mais au sommet de leur carrière, je ne pense pas que la MLS soit encore à la hauteur. »
Drame contractuel : Pulisic aimerait-il tenter une deuxième fois sa chance en Premier League ?
Pulisic doit prendre des décisions importantes concernant son avenir, aucun nouvel accord n'ayant encore été conclu avec l'AC Milan. Son contrat à San Siro court jusqu'en 2027, avec une option de prolongation de 12 mois.
Des rumeurs de départ ont été lancées, certains admirateurs de la Premier League étant apparemment très intéressés par l'ancienne star de Chelsea. Interrogé sur la possibilité que Pulisic tente à nouveau sa chance dans l'élite anglaise, Friedel a déclaré : « Je ne connais pas Christian personnellement, il était toujours avec l'équipe senior quand j'étais dans les équipes nationales juniors. Je suis retourné lire beaucoup de ses déclarations, et il semble qu'il ait trouvé les choses difficiles à Chelsea en dehors du terrain. Quand il est parti en Italie, c'était un peu plus facile en dehors du terrain. Maintenant, il a quelques années de plus, il est plus mature, donc peut-être qu'il le ferait.
«A-t-il le talent pour cela ? Oui, il a le talent, c'est certain. Son contrat pourrait être difficile à accepter pour beaucoup de clubs de Premier League actuellement, car il ne touche pas un petit salaire et ne demanderait pas un petit salaire. Mais je ne sais pas. Il a trouvé un endroit où il joue incroyablement bien, alors faut-il quitter cela ? L'herbe est-elle toujours plus verte ailleurs ? C'est une question difficile.
« Il y aura beaucoup de discussions internes avec sa famille et son conseiller. Le fait qu'il n'ait pas signé laisse penser qu'il pourrait chercher ailleurs. La preuve en est l'existence ou non d'un contrat à l'heure actuelle. L'autre problème est que l'AC Milan a connu des difficultés internes. Peut-être qu'il aimerait rester, mais le club doit aussi se ressaisir. S'il y parvient et qu'il peut le prouver, alors il signera. C'est aussi une possibilité. »
Fenêtre de la Coupe du monde : Pulisic peut se faire remarquer sur la scène internationale
Milan reste en contact avec Pulisic et ses représentants, dans l'espoir de parvenir à un compromis qui convienne à toutes les parties. Pour l'instant, le natif de Pennsylvanie, vainqueur de la Ligue des champions, se concentre sur son rôle dans la course au titre de la Serie A, et il est important d'éviter toute distraction en dehors du terrain.
Ces questions pourront être abordées à nouveau cet été, Pulisic pouvant profiter de la Coupe du monde pour se mettre en valeur auprès des clubs à la recherche d'un attaquant inspiré. Un retour aux États-Unis pourrait alors s'inscrire dans une perspective à plus long terme.
