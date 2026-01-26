S'exprimant sur SportsbookReview.com, site connu pour répertorier et évaluer des offres telles que le code bonus BetMGM, l'ancien gardien de but de l'équipe nationale américaine Brad Friedel a déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé s'il aimerait voir Pulisic jouer en MLS : « À l'avenir, oui. Voici pourquoi : en tant que supporter américain, je souhaite que le plus grand nombre possible de meilleurs joueurs de l'équipe nationale jouent au plus haut niveau possible, car cela permettra à l'équipe nationale d'être plus compétitive face à l'élite mondiale. Tout le monde n'est pas obligé de jouer en Europe, il peut y avoir des joueurs de MLS, bien sûr. Mais avoir tous les meilleurs joueurs en MLS, où mentalement c'est une ligue beaucoup plus facile, où les standards peuvent baisser, où il n'y a ni promotion ni relégation, où il y a très peu de pression, je n'aime pas ça. J'aime quand les joueurs ne savent pas quand leur prochain contrat arrivera, qu'ils ont toujours un jeune joueur qui pousse pour prendre leur place, qu'ils doivent toujours s'améliorer.

Si quelqu'un comme Weston McKennie ou Christian Pulisic arrivait, il aurait tellement de pouvoir dans un club de MLS que je craindrais qu'il ne se concentre plus uniquement sur son amélioration. Ce serait mon inquiétude. Tous les joueurs ne sont pas comme ça, certains peuvent se motiver eux-mêmes, mais beaucoup ne le peuvent pas.

« Je suppose que vous pourriez comparer cela à la question suivante : préférez-vous que les joueurs de la NBA jouent en Euroligue ou en NBA ? Si vous avez la possibilité d'aller jouer en Premier League et que vous avez le niveau pour le faire, ainsi que le niveau et la capacité de jouer dans un autre pays et de disputer la Ligue des champions, ce sont les meilleures compétitions pour le football de club à l'heure actuelle. Alors, testez-vous et faites-le. C'est ce que je souhaite à la majorité des joueurs de l'équipe nationale américaine. Ce n'est pas le cas de tout le monde, et j'aimerais beaucoup voir Christian, Weston et Tyler [Adams] revenir et tous ces joueurs terminer leur carrière en MLS. Ce serait formidable. Mais au sommet de leur carrière, je ne pense pas que la MLS soit encore à la hauteur. »

