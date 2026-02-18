Goal.com
Sur le banc, accroché et avec une place en Coupe du monde sérieusement compromise : Eberechi Eze fait face à une semaine cruciale dans sa lutte pour éviter le statut de « transfert raté » à Arsenal

Eberechi Eze était censé être le facteur X d'Arsenal cette saison, un joueur capable de sortir des sentiers battus et d'offrir des moments magiques à une équipe rigoureuse qui avait besoin d'un regain d'énergie offensive. Les Gunners occupent confortablement la tête du classement de la Premier League, mais ils manquent toujours de fluidité dans le dernier tiers du terrain, et Eze s'est rarement montré à la hauteur pour répondre aux questions concernant leur efficacité en jeu ouvert.

En 33 matchs disputés avec Arsenal, Eze a inscrit cinq buts et délivré six passes décisives. Ce n'est pas un bilan catastrophique, mais en y regardant de plus près, on peut facilement être déçu. Pour commencer, trois de ces cinq buts ont été marqués lors d'un seul match : un triplé mémorable contre Tottenham, ce qui est un exploit remarquable, indépendamment du contexte incroyable qui l'entourait. Le joueur de 27 ans a également dû endurer de longues périodes d'absence depuis son arrivée en provenance de Crystal Palace, bien qu'il soit l'un des seuls membres de l'équipe de Mikel Arteta à ne pas avoir été écarté pour cause de blessure cette saison.

Des questions commencent donc à se poser au sujet d'un joueur qui pourrait finir par coûter 67,5 millions de livres sterling (92,1 millions de dollars) à Arsenal. Eze a toutefois toutes les chances de renverser la tendance. Après tout, c'est généralement à cette période de l'année qu'il donne le meilleur de lui-même.

  • Eberechi Eze Arsenal 2025Getty Images

    Le détournement

    Après avoir mené Palace à la victoire en FA Cup à la fin de la saison dernière, offrant au club son tout premier trophée majeur, tout le monde s'accordait à dire qu'Eze allait partir cet été. L'un des fils préférés des Eagles allait avoir l'occasion de déployer ses ailes sur une scène plus importante.

    Pendant la majeure partie du mercato, sa destination semblait être Tottenham, qui avait repéré Eze depuis plusieurs années, depuis l'époque où il jouait en Championship avec les Queens Park Rangers. Il semblait qu'Arsenal, qui avait libéré Eze alors qu'il était encore junior, avait perdu tout intérêt et que les Spurs allaient signer le meneur de jeu fin août, une fois que Palace aurait trouvé un remplaçant, tandis que l'entraîneur Oliver Glasner espérait le garder pour les deux matchs des barrages de la Ligue Europa Conférence.

    Tottenham avait pratiquement conclu un accord de principe avec Palace et le joueur lorsque Arteta a appelé Eze pour lui demander s'il préférait rejoindre Arsenal, ouvrant la voie à l'un des transferts les plus mémorables de la Premier League. Le 23 août, Eze a été présenté comme le nouveau joueur des Gunners devant un public en délire à l'Emirates Stadium, lors de la victoire 5-0 contre Leeds United. Il est immédiatement devenu un héros culte.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-CRYSTAL PALACEAFP

    Période de lune de miel

    Les premiers mois d'Eze en tant que joueur d'Arsenal ont été très prometteurs. Il a rejoint une équipe qui avait déjà perdu Bukayo Saka sur blessure, tandis que le meneur de jeu principal, Martin Odegaard, allait manquer une grande partie des matchs d'automne en raison de problèmes au genou et à l'épaule.

    L'équipe d'Arteta est revenue de la trêve internationale de septembre avec la rage au ventre. Elle a écrasé Nottingham Forest 3-0, Eze obtenant sa première passe décisive tant attendue pour le club de son enfance, avant d'obtenir deux résultats monumentaux dans le cadre de sa campagne en Premier League.

    Tout d'abord, Manchester City est venu camper devant les buts de l'Emirates Stadium après avoir pris rapidement l'avantage grâce à Erling Haaland, mais dans les arrêts de jeu de la seconde mi-temps, une passe en profondeur d'Eze a trouvé Gabriel Martinelli, qui a lobé Gianluigi Donnarumma et sauvé un point.

    La semaine suivante, Arsenal était mené d'un but à Newcastle, mais a marqué deux fois dans les 10 dernières minutes pour remporter une victoire spectaculaire. Bien qu'il n'ait contribué à aucun des deux buts lors de cette victoire à St James' Park, ce fut sans doute l'une des meilleures performances d'Eze pour les Gunners, qui ont joué avec une intensité extraordinaire et ont finalement été récompensés pour un dynamisme qui leur avait largement fait défaut ces derniers mois.

    Entre ces deux rencontres, Eze a marqué son premier but pour Arsenal lors du premier match de leur parcours vers la finale de la Carabao Cup, contre Port Vale au troisième tour. Ironiquement, son premier but en Premier League a été un magnifique but contre son ancien club, Palace.

    Eze a également pu goûter pour la première fois à la Ligue des champions, réalisant des passes décisives lors d'impressionnantes victoires à domicile contre l'Atlético Madrid et le Bayern Munich. Arsenal a dominé la phase de poules pour terminer premier avec un bilan parfait de huit victoires en huit matchs.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-TOTTENHAMAFP

    « Qui est Eze ? »

    Le moment fort du parcours d'Eze à Arsenal jusqu'à présent s'est toutefois produit une fois de plus aux dépens de Tottenham. Avant le premier derby du nord de Londres de la saison en novembre, le manager des Spurs, Thomas Frank, a été interrogé sur le transfert surprise de l'été. « Qui est Eze ? » a répondu le Danois.

    Ce moment rappelait les débuts d'Arsenal Fan TV (avant son changement de nom pour AFTV). Les supporters de Tottenham se souviennent avec joie qu'avant le derby de 2014-15, quelqu'un avait demandé « Qui est Harry Kane ? » avant que l'attaquant alors émergent ne marque deux buts et permette aux Spurs de remonter au score pour s'imposer 2-1 à White Hart Lane.

    La principale différence ici était qu'il s'agissait d'un fan sur une chaîne conçue pour susciter la polémique, et non du manager d'une des équipes. À la manière de Michael Jordan, Eze a semblé prendre cela personnellement. Les Spurs de Frank ont tenté de bloquer le jeu à l'Emirates Stadium avec une formation en 5-4-1, mais cela n'a pas suffi face à la magie d'Eze, qui est devenu le premier joueur d'Arsenal depuis 1978 à réaliser un triplé dans le derby du nord de Londres, remporté 4-1 par les hôtes.

    « C'est une bonne sensation », a déclaré Eze après le match, au sommet de sa forme. « C'est une journée agréable, je suis heureux d'avoir aidé l'équipe et de gagner aujourd'hui, c'est spécial. C'est vraiment spécial, mec. Je suis encore une fois reconnaissant, c'est ce que je prie pour avoir. J'ai prié pour cela aujourd'hui, un triplé, et je l'ai obtenu aujourd'hui, donc je suis reconnaissant à Dieu. »

  • Arsenal v Crystal Palace - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    De héros à zéro

    Au cours des quatre matchs de Premier League qui ont suivi la défaite cuisante contre les Spurs, quelque chose a changé entre Eze, Arteta et Arsenal. Il a été remplacé alors que les Gunners faisaient match nul 1-1 contre Chelsea, qui jouait à 10, puis est revenu sur le terrain lors de la victoire 2-0 à domicile contre Brentford, avant que l'alarme ne commence à sonner.

    Eze a été critiqué pour son travail défensif lors de la défaite 2-1 d'Arsenal à Aston Villa, ayant perdu Matty Cash qui a inscrit le premier but du match. L'international anglais a donc été remplacé à la mi-temps. Il a réussi à conserver sa place de titulaire contre les Wolves, derniers du classement, la semaine suivante, mais dans un match qu'Arsenal a finalement remporté 2-1 grâce à deux buts contre son camp, Eze a été remplacé avant l'heure de jeu et n'a pas été utilisé comme remplaçant lors des quatre matchs suivants de Premier League.

    Vers la fin de cette période difficile, Arteta a expliqué pourquoi Eze avait disparu du tableau d'affichage alors qu'il était auparavant un titulaire régulier.

    « Je regarde les statistiques et je me demande quand quelqu'un a marqué un triplé pour la dernière fois dans un derby du nord de Londres ? Il y a très, très longtemps. Cela vous donne une idée de la difficulté, mais ce n'est pas une coïncidence », a-t-il commencé. « Après avoir joué avec son équipe nationale, il avait deux jours de repos, et il m'a dit : "Non, je veux m'entraîner le lendemain, je veux m'entraîner." Il m'a posé des questions sur son positionnement, sur son rythme, sur tout ça. Quand un joueur a ce talent, a un cerveau et a cette volonté de s'améliorer et d'avoir un impact sur l'équipe, ce genre de choses arrive.

    Je parle à tous les joueurs. Les joueurs doivent toujours comprendre et le manager doit comprendre ce que chacun ressent. Évaluer les matchs, évaluer l'état émotionnel. Ebs a joué plus de matchs et plus de minutes que jamais à ce stade. Je pense qu'il a joué 22 matchs sur 28, ou quelque chose comme ça. Il n'a jamais autant joué au football, donc nous sommes sur la bonne voie. »

    Arteta est un excellent orateur et il a réussi à calmer les inquiétudes des supporters d'Arsenal concernant le rôle réduit d'Eze, même en période de crise due aux blessures, mais certains restent sceptiques quant à cette interprétation, d'autant plus que le joueur de 27 ans a très peu joué depuis.

  • Arsenal FC v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    Nouvelle compétition

    Eze a fait trois apparitions timides en tant que remplaçant lors des matchs de Premier League contre Liverpool, Forest et Manchester United - qu'Arsenal n'a remportés aucun - avant de se voir accorder un maigre caméo de neuf minutes à la fin de leur victoire 4-0 contre Leeds. Il a ensuite fait une autre apparition fragmentaire lors de la victoire 3-0 contre Sunderland, cette fois-ci pendant 23 minutes, avant d'avoir enfin l'occasion de débuter le match à Brentford la semaine dernière.

    Mais après seulement une mi-temps d'un match qui ressemblait davantage à son cousin américain, Eze a été remplacé sans ménagement à la pause, pour la deuxième fois de sa carrière à Arsenal. Il n'a pas réussi à toucher suffisamment le ballon ni à créer quoi que ce soit de notable dans un match qui avait pourtant besoin d'un joueur de son calibre pour prendre le contrôle.

    Après ce match nul 1-1, Arteta a de nouveau expliqué les raisons qui l'ont poussé à remplacer Eze par Odegaard. « C'était un choix tactique », a confirmé l'Espagnol. « Nous avions besoin d'un profil différent en raison de leur pressing, et nous avons beaucoup mieux commencé la deuxième mi-temps. »

    Eze a semblé retrouver son rythme dans un rôle légèrement plus en retrait lors de la victoire 4-0 d'Arsenal contre Wigan Athletic en FA Cup dimanche, mais même au-delà de la mise en garde concernant leur adversaire de League One, l'attention s'est concentrée sur Saka, qui a débuté en tant que numéro 10, et sur les commentaires d'Arteta suggérant qu'il pourrait jouer à ce poste à l'avenir.

    « C'est une possibilité que je voulais essayer, et nous pourrions l'utiliser à l'avenir », a-t-il déclaré à propos du nouveau rôle de Saka. « Il reste encore beaucoup de matchs, de compétitions et de scénarios différents à jouer cette saison, et c'est une possibilité que nous avons.

    Il est plus central, plus proche du but. Il est un peu plus difficile pour l'adversaire de le repérer en permanence. Il peut également échanger sa position avec un joueur excentré, et il est très doué pour trouver les espaces. Quand il est là, il peut vraiment vous faire mal avec le ballon. »

  • TOPSHOT-FBL-WC-EUR-2026-QUALIFIERS-ENG-LATAFP

    La place de l'Angleterre en péril ?

    Eze n'a jamais été un titulaire régulier de l'équipe d'Angleterre, mais depuis ses apparitions à l'Euro 2024, il est devenu un pilier de l'équipe et a accumulé 16 sélections. À l'issue du stage de novembre, il semblait assuré d'intégrer l'équipe de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde, mais rien n'est plus sûr aujourd'hui.

    Morgan Rogers est le numéro 10 préféré de Tuchel depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe, et la star d'Aston Villa continue de briller au niveau du club. Jude Bellingham, du Real Madrid, a été relégué au rang de remplaçant, mais le seul facteur qui pourrait compromettre sa participation à la Coupe du monde est une blessure. Il ne reste donc qu'un trio relativement en perte de forme, composé d'Eze, Cole Palmer et Phil Foden, qui se disputent une place, comme on peut l'imaginer.

    Eze et Palmer sont au coude à coude lorsqu'il s'agit d'avoir un impact en sortant du banc pour les Three Lions, même si cela fait plusieurs années que Foden n'a rien fait de notable sous le maillot anglais. Cela pourrait s'avérer être un facteur déterminant, mais cela aiderait Eze s'il pouvait retrouver ses marques avant l'été.

  • Newcastle United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Deux matchs importants

    Une particularité étrange du jeu d'Eze est qu'il est généralement très performant en fin de saison. C'est souvent au cours du dernier tiers de l'année qu'il donne le meilleur de lui-même.

    Prenons l'exemple de la saison 2024-25. Eze a terminé la campagne avec 14 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues, tandis que Palace remportait la FA Cup. Neuf de ces buts et trois de ces passes décisives ont été marqués après la trêve internationale de mars. En 2023-24, six de ses 11 buts en Premier League ont été marqués à partir du mois de mars, ainsi que trois de ses quatre passes décisives. Six de ses 10 buts en 2022-23 ont été marqués pendant la même période. Vous voyez le tableau.

    Nous ne sommes même pas encore en mars cette saison, sans parler de la dernière trêve internationale, mais Eze ne peut pas se permettre d'attendre aussi longtemps pour se remettre en selle. Arsenal se bat sur quatre fronts et sa place à la Coupe du monde est en jeu. Le déplacement de mercredi à Wolverhampton et celui de dimanche à Tottenham lui offriront deux occasions idéales de prendre de l'élan. S'il ne parvient pas à faire la différence contre les deux clubs les plus en crise de la Premier League en ce moment, alors quand le fera-t-il ?

