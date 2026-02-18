Sur le banc, accroché et avec une place en Coupe du monde sérieusement compromise : Eberechi Eze fait face à une semaine cruciale dans sa lutte pour éviter le statut de « transfert raté » à Arsenal

Au cours des quatre matchs de Premier League qui ont suivi la défaite cuisante contre les Spurs, quelque chose a changé entre Eze, Arteta et Arsenal. Il a été remplacé alors que les Gunners faisaient match nul 1-1 contre Chelsea, qui jouait à 10, puis est revenu sur le terrain lors de la victoire 2-0 à domicile contre Brentford, avant que l'alarme ne commence à sonner.

Eze a été critiqué pour son travail défensif lors de la défaite 2-1 d'Arsenal à Aston Villa, ayant perdu Matty Cash qui a inscrit le premier but du match. L'international anglais a donc été remplacé à la mi-temps. Il a réussi à conserver sa place de titulaire contre les Wolves, derniers du classement, la semaine suivante, mais dans un match qu'Arsenal a finalement remporté 2-1 grâce à deux buts contre son camp, Eze a été remplacé avant l'heure de jeu et n'a pas été utilisé comme remplaçant lors des quatre matchs suivants de Premier League.

Vers la fin de cette période difficile, Arteta a expliqué pourquoi Eze avait disparu du tableau d'affichage alors qu'il était auparavant un titulaire régulier.

« Je regarde les statistiques et je me demande quand quelqu'un a marqué un triplé pour la dernière fois dans un derby du nord de Londres ? Il y a très, très longtemps. Cela vous donne une idée de la difficulté, mais ce n'est pas une coïncidence », a-t-il commencé. « Après avoir joué avec son équipe nationale, il avait deux jours de repos, et il m'a dit : "Non, je veux m'entraîner le lendemain, je veux m'entraîner." Il m'a posé des questions sur son positionnement, sur son rythme, sur tout ça. Quand un joueur a ce talent, a un cerveau et a cette volonté de s'améliorer et d'avoir un impact sur l'équipe, ce genre de choses arrive.

Je parle à tous les joueurs. Les joueurs doivent toujours comprendre et le manager doit comprendre ce que chacun ressent. Évaluer les matchs, évaluer l'état émotionnel. Ebs a joué plus de matchs et plus de minutes que jamais à ce stade. Je pense qu'il a joué 22 matchs sur 28, ou quelque chose comme ça. Il n'a jamais autant joué au football, donc nous sommes sur la bonne voie. »

Arteta est un excellent orateur et il a réussi à calmer les inquiétudes des supporters d'Arsenal concernant le rôle réduit d'Eze, même en période de crise due aux blessures, mais certains restent sceptiques quant à cette interprétation, d'autant plus que le joueur de 27 ans a très peu joué depuis.