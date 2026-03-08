Sunderland éliminé de la FA Cup par Port Vale, lanterne rouge de League One, dans un renversement de situation sensationnel

Le moment décisif est survenu à la 28e minute grâce à Ben Waine. Après un corner maintenu en jeu par l'attaque déterminée de Vale, l'attaquant - qui se reconnaît comme un fan de Newcastle, le plus grand rival de Sunderland - a sauté plus haut que tout le monde pour envoyer un coup de tête lobé au fond des filets. Ce but a plongé les supporters locaux dans un état de pure extase, leur équipe ayant pris une avance inespérée. Sunderland, emmené par ses stars de haut niveau, a eu du mal à trouver son rythme pour réagir à ce revers. Si l'équipe de Premier League a dominé la possession, elle a manqué de la précision nécessaire pour déjouer une équipe de Port Vale qui jouait avec la ténacité défensive d'une équipe beaucoup mieux classée au championnat.

Selon Opta, cette victoire marque une étape importante pour Port Vale, qui atteint les quarts de finale de la FA Cup pour la deuxième fois seulement de son histoire (la première remontant à 1953-54). De plus, en battant les Black Cats, les Valiants ont éliminé un adversaire de Premier League de la compétition pour la première fois depuis leur célèbre victoire contre Everton au quatrième tour en 1995-96.