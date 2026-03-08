Getty Images Sport
Sunderland éliminé de la FA Cup par Port Vale, lanterne rouge de League One, dans un renversement de situation sensationnel
La magie de la FA Cup
Les Black Cats n'ont pas réussi à imposer leur autorité face à un adversaire que beaucoup pensaient pouvoir balayer. L'ambiance à Burslem était électrique dès le coup d'envoi, les 10 685 spectateurs présents sentant qu'ils allaient peut-être vivre un après-midi historique face à leurs illustres visiteurs.
Waine coule les Black Cats
Le moment décisif est survenu à la 28e minute grâce à Ben Waine. Après un corner maintenu en jeu par l'attaque déterminée de Vale, l'attaquant - qui se reconnaît comme un fan de Newcastle, le plus grand rival de Sunderland - a sauté plus haut que tout le monde pour envoyer un coup de tête lobé au fond des filets. Ce but a plongé les supporters locaux dans un état de pure extase, leur équipe ayant pris une avance inespérée. Sunderland, emmené par ses stars de haut niveau, a eu du mal à trouver son rythme pour réagir à ce revers. Si l'équipe de Premier League a dominé la possession, elle a manqué de la précision nécessaire pour déjouer une équipe de Port Vale qui jouait avec la ténacité défensive d'une équipe beaucoup mieux classée au championnat.
Selon Opta, cette victoire marque une étape importante pour Port Vale, qui atteint les quarts de finale de la FA Cup pour la deuxième fois seulement de son histoire (la première remontant à 1953-54). De plus, en battant les Black Cats, les Valiants ont éliminé un adversaire de Premier League de la compétition pour la première fois depuis leur célèbre victoire contre Everton au quatrième tour en 1995-96.
Le stand de Valiant
La seconde mi-temps a été marquée par une défense acharnée de la part des derniers du classement de la League One. Alors que le temps s'écoulait, Sunderland a lancé ses joueurs vers l'avant dans une tentative désespérée de forcer les prolongations, mais ils se sont heurtés à un mur de maillots blancs à chaque fois. L'organisation et l'esprit de Vale sont restés intacts tout au long des dernières minutes.
Malgré l'écart de qualité et de ressources, les Black Cats n'ont tout simplement pas fait assez pour justifier un retour. Leur équipe pleine de stars a été étouffée par la discipline tactique de l'équipe locale, qui a rappelé au monde du football pourquoi cette compétition reste la plus grande scène pour l'impossible. Le coup de sifflet final a déclenché des scènes de liesse alors que l'histoire de l'outsider touchait à sa fin.
Les rêves de quarts de finale
Port Vale se concentre désormais sur le tirage au sort des quarts de finale, prévu lundi. Cette victoire marque un moment fort dans une saison autrement difficile pour le club, et apporte un regain d'énergie bien nécessaire à ses supporters. Pour les Valiants, la perspective d'un autre match important en quarts de finale est désormais une réalité.
Sunderland, quant à lui, devra réfléchir à l'occasion manquée et à l'humiliante élimination face à l'équipe la moins bien classée encore en lice dans la compétition. Les Black Cats doivent désormais se concentrer à nouveau sur la Premier League et leur objectif de terminer dans le top 10, car le poids de cette défaite sensationnelle risque de rester longtemps dans la mémoire de leurs supporters qui avaient fait le déplacement.
