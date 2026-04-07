Steven Gerrard dévoile le remplaçant idéal de Mohamed Salah à Liverpool

Gerrard a reconnu qu'il serait extrêmement difficile de remplacer un joueur de l'envergure de Salah, mais s'est dit confiant dans la capacité avérée du club à renouveler son attaque après avoir perdu des figures clés.

S'exprimant sur talkSPORT Breakfast, l'ancien capitaine des Reds a expliqué : « Je pense que le problème, si l'on cherche à remplacer Salah à l'identique, c'est qu'il y a très peu de joueurs disponibles sur le marché. Olise serait l'un d'entre eux, je dirais, mais je ne pense pas qu'il soit disponible. Mais d’après mon expérience, en tant qu’ancien joueur de Liverpool, et même depuis que j’ai quitté le club, l’équipe de recrutement de Liverpool aura différentes options, et cela ne signifie pas nécessairement qu’ils chercheront un remplaçant à l’identique.

« Quand nous avons dû remplacer [Sadio] Mané, par exemple, nous avons choisi [Luis] Diaz, qui est légèrement différent, si l’on peut dire, ou quand [Luis] Suarez est parti, ils ont eu différents types d’options pour essayer de remplacer les joueurs. Mais Liverpool a un palmarès fantastique en matière de remplacement des grands joueurs qui sont partis, donc d’un point de vue du recrutement, je suis tout à fait confiant qu’ils auront différents types d’options, pas nécessairement un remplaçant à l’identique, mais une chose est sûre, ils doivent essayer de remplacer une certaine contribution offensive en termes de buts et de passes décisives, ce qui est extrêmement difficile, car ils ont été incroyables pour Liverpool pendant de nombreuses années. »



