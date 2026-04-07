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Steven Gerrard dévoile le remplaçant idéal de Mohamed Salah à Liverpool
Gerrard soutient la tentative de recrutement d'Olise
Alors que Salah s'apprête à quitter Anfield en tant que joueur libre cet été, la recherche d'un successeur s'est intensifiée, alors que des rumeurs associent Liverpool à un transfert d'Olise. Le Français de 24 ans a réalisé une superbe saison 2025-2026 au Bayern, ce qui a poussé Gerrard à le qualifier comme l'un des rares joueurs capables de reproduire les performances de Salah. Malgré l'intérêt de rivaux de Premier League comme Arsenal, tout accord potentiel reste compliqué par l'importance de l'ailier dans le projet à long terme du géant bavarois.
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Trouver un successeur « à l'identique »
Gerrard a reconnu qu'il serait extrêmement difficile de remplacer un joueur de l'envergure de Salah, mais s'est dit confiant dans la capacité avérée du club à renouveler son attaque après avoir perdu des figures clés.
S'exprimant sur talkSPORT Breakfast, l'ancien capitaine des Reds a expliqué : « Je pense que le problème, si l'on cherche à remplacer Salah à l'identique, c'est qu'il y a très peu de joueurs disponibles sur le marché. Olise serait l'un d'entre eux, je dirais, mais je ne pense pas qu'il soit disponible. Mais d’après mon expérience, en tant qu’ancien joueur de Liverpool, et même depuis que j’ai quitté le club, l’équipe de recrutement de Liverpool aura différentes options, et cela ne signifie pas nécessairement qu’ils chercheront un remplaçant à l’identique.
« Quand nous avons dû remplacer [Sadio] Mané, par exemple, nous avons choisi [Luis] Diaz, qui est légèrement différent, si l’on peut dire, ou quand [Luis] Suarez est parti, ils ont eu différents types d’options pour essayer de remplacer les joueurs. Mais Liverpool a un palmarès fantastique en matière de remplacement des grands joueurs qui sont partis, donc d’un point de vue du recrutement, je suis tout à fait confiant qu’ils auront différents types d’options, pas nécessairement un remplaçant à l’identique, mais une chose est sûre, ils doivent essayer de remplacer une certaine contribution offensive en termes de buts et de passes décisives, ce qui est extrêmement difficile, car ils ont été incroyables pour Liverpool pendant de nombreuses années. »
Le Bayern reste inflexible concernant sa star
Malgré les rumeurs qui vont bon train, les dirigeants du Bayern se sont empressés de démentir toute suggestion selon laquelle Olise pourrait être vendu après seulement deux saisons en Bundesliga. La direction du club reste catégorique : les gains financiers ne se feront pas au détriment de la qualité sur le terrain, car elle entend conserver son avantage concurrentiel.
Réagissant aux rumeurs de transfert à Liverpool le mois dernier, le président d'honneur du Bayern, Uli Hoeness, a déclaré : « Si c'est vrai… Je ne le crois pas, mais Liverpool a dépensé 500 millions d'euros cette année et connaît une très mauvaise saison. Nous ne contribuerons donc pas à ce qu'ils jouent mieux l'année prochaine. Nous jouons ce sport pour nos supporters. Nous avons 430 000 membres, nous avons plusieurs millions de supporters à travers le monde, et cela ne leur apporte pas grand-chose si nous avons 200 millions d’euros en banque et que nous jouons moins bien au football chaque samedi à cause de cela. »
Le directeur sportif Max Eberl a précisé la situation auprès de Sport Bild, ajoutant : « Michael a un contrat avec nous jusqu’en 2029, sans clause libératoire – nous sommes sereins. »
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La scène européenne attend Olise
Olise aborde la dernière ligne droite de la saison en grande forme, avec 16 buts et 28 passes décisives à son actif en 40 matches toutes compétitions confondues. Son attention se porte désormais sur le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid mardi, où sa créativité sera essentielle pour les ambitions européennes du Bayern.