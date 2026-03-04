Getty Images Sport
Steven Gerrard critique sévèrement Liverpool, qu'il juge « vraiment médiocre », après la défaite surprise contre les Wolves, et demande à Arne Slot de faire jouer Rio Ngumoha
Gerrard exige que Ngumoha soit immédiatement titularisé
La principale cible de la colère de Gerrard était le manque d'étincelle offensive, ce qui l'a conduit à plaider en faveur de l'intégration du jeune prodige Ngumoha. Le joueur de 17 ans a fait une apparition brève mais marquante, contrastant fortement avec la performance de Gakpo, qui a peiné à influencer le jeu malgré son prix de 44 millions de livres sterling. Gerrard est convaincu que le jeune joueur a mérité le droit de mener l'attaque lors du prochain match de FA Cup contre l'équipe de Rob Edwards, les Wolves, vendredi. « Pendant 65 minutes, Liverpool a été désespéré ce soir, vraiment médiocre », a-t-il déclaré en tant que commentateur pour TNT Sports. « Ils n'ont pas joué avec le bon tempo, la bonne qualité. Il a fait plus en une courte apparition que (Cody) Gakpo en 65 minutes. Il mérite donc de commencer le match. (Slot) doit faire débuter le jeune vendredi soir. »
Les défaillances défensives suscitent de vives critiques
Au-delà des problèmes offensifs, Gerrard s'est intéressé à une défense qui semblait inhabituellement fragile face à une équipe qui lutte contre la relégation. Le premier but des Wolves a particulièrement frustré l'ancien entraîneur des Rangers et d'Aston Villa, qui a souligné le manque de sens défensif élémentaire d'Ibrahima Konate et Virgil van Dijk. Gerrard a également noté un manque d'urgence après une erreur d'Alisson Becker qui a conduit au deuxième but des hôtes. « Les Wolves étaient très à l'aise, ils ont très bien contenu Liverpool », a déclaré Gerrard. « C'était un ballon basique vers l'attaquant, ils étaient deux contre un, il fallait gérer ça. Pour le deuxième but, c'est un mauvais ballon du gardien (Alisson) et il n'y a aucune réaction. S'ils veulent progresser en FA Cup, ils doivent beaucoup mieux défendre. Ils disent « nous n'avons pas été assez bons dans le dernier tiers », mais ils doivent aussi défendre. »
Slot et Van Dijk reviennent sur la défaite à Molineux
À l'intérieur du camp, l'ambiance était tout aussi morose alors que la réalité de la défaite s'imposait. Le manager Slot a qualifié ce résultat de « nouveau revers » dans une saison qui devient de plus en plus irrégulière, tandis que Van Dijk s'est montré d'une honnêteté rafraîchissante quant aux lacunes techniques de l'équipe ce soir-là. « Nous avons été lents, prévisibles, négligents dans la possession du ballon et avons pris de mauvaises décisions », a admis Van Dijk après le coup de sifflet final. Les Reds vont maintenant passer une soirée de mercredi nerveuse, sachant qu'une victoire de Chelsea sur Aston Villa leur permettrait de dépasser Liverpool dans le classement et de se hisser dans le top 5 grâce à une meilleure différence de buts.
Une route difficile pour les Reds
Gérer un calendrier chargé avec plusieurs compétitions est une tâche difficile pour Slot. Après le match du cinquième tour de la FA Cup contre les Wolves, Liverpool doit rapidement se concentrer à nouveau sur la course au titre avec un match crucial à domicile contre Tottenham Hotspur à Anfield dimanche prochain. Avec la Ligue des champions en jeu et l'approbation de Gerrard désormais acquise pour Ngumoha, la pression est forte sur le manager pour trouver la formule gagnante.
