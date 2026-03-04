Steven Gerrard critique sévèrement Liverpool, qu'il juge « vraiment médiocre », après la défaite surprise contre les Wolves, et demande à Arne Slot de faire jouer Rio Ngumoha

La principale cible de la colère de Gerrard était le manque d'étincelle offensive, ce qui l'a conduit à plaider en faveur de l'intégration du jeune prodige Ngumoha. Le joueur de 17 ans a fait une apparition brève mais marquante, contrastant fortement avec la performance de Gakpo, qui a peiné à influencer le jeu malgré son prix de 44 millions de livres sterling. Gerrard est convaincu que le jeune joueur a mérité le droit de mener l'attaque lors du prochain match de FA Cup contre l'équipe de Rob Edwards, les Wolves, vendredi. « Pendant 65 minutes, Liverpool a été désespéré ce soir, vraiment médiocre », a-t-il déclaré en tant que commentateur pour TNT Sports. « Ils n'ont pas joué avec le bon tempo, la bonne qualité. Il a fait plus en une courte apparition que (Cody) Gakpo en 65 minutes. Il mérite donc de commencer le match. (Slot) doit faire débuter le jeune vendredi soir. »