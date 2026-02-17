Steve McClaren révèle ce qui a causé la « confrontation » entre Cristiano Ronaldo et Erik ten Hag à Manchester United

McClaren, qui a travaillé aux côtés de Ten Hag après avoir été le bras droit de Sir Alex Ferguson à Old Trafford, a raconté au podcast The Good, The Bad & The Football comment les relations tendues entre Ronaldo et son entraîneur à Manchester ont fini par se détériorer : « Il y avait beaucoup de conflits sur le terrain d'entraînement. Il y avait beaucoup de « tout ce que je veux que tu fasses, c'est ça, ça, ça et ça ». C'était la méthode d'entraînement d'Erik : « Ronnie, c'est ton travail.

« Je disais souvent à Ronnie : « Tout ce qu'il [Ten Hag] attend de toi, c'est que tu sois le premier à presser, que tu fasses une course, deux courses, et peut-être une troisième si tu en as envie. Ensuite, tu reviens au milieu, au cas où on récupère le ballon, et on pourra te passer le ballon. C'est tout ce qu'il attend de toi. Si tu n'es pas capable de le faire, tu ne joueras pas. Ou si tu ne veux pas le faire, tu ne peux pas jouer. D'accord, ou alors il [Ten Hag] ne te sélectionnera pas. Je te le dis, il ne te sélectionnera pas.

Ce n'est pas comme si, je pense que d'autres le feraient, et c'est la différence, d'autres le feraient. Mais Erik était, non, je fais ça, et il [Ronaldo] doit le faire, sinon il ne joue pas. C'était un peu une dispute. Pas une dispute, mais une impasse, et qui allait gagner ? Erik est resté sur ses positions. Je pense que la plupart des managers s'adapteraient à cela. Certains managers sont comme ça. Mais il est resté sur ses positions. »