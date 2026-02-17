Getty/GOAL
Steve McClaren révèle ce qui a causé la « confrontation » entre Cristiano Ronaldo et Erik ten Hag à Manchester United
Ronaldo s'est rendu en Arabie saoudite après avoir vu son contrat avec Manchester United résilié.
Ronaldo a vu son contrat résilié à ce stade, ce qui lui a permis de rejoindre finalement la Ligue professionnelle saoudienne. À 41 ans, il reste pour l'instant lié à Al-Nassr, même si de nouvelles rumeurs de transfert ont vu le jour dans le contexte des grèves qui secouent le Moyen-Orient.
Ce n'est pas la première fois que Ronaldo exprime sa frustration et dénonce ce qu'il considère comme un comportement injuste et un mauvais leadership. Il a déclaré à propos de Ten Hag, qui a pris les rênes de Manchester United à l'été 2022 : « Je n'ai aucun respect pour lui, car il ne me respecte pas. Si vous ne me respectez pas, je ne vous respecterai jamais. »
Révélation : pourquoi Ronaldo et Ten Hag se sont affrontés à Manchester United
McClaren, qui a travaillé aux côtés de Ten Hag après avoir été le bras droit de Sir Alex Ferguson à Old Trafford, a raconté au podcast The Good, The Bad & The Football comment les relations tendues entre Ronaldo et son entraîneur à Manchester ont fini par se détériorer : « Il y avait beaucoup de conflits sur le terrain d'entraînement. Il y avait beaucoup de « tout ce que je veux que tu fasses, c'est ça, ça, ça et ça ». C'était la méthode d'entraînement d'Erik : « Ronnie, c'est ton travail.
« Je disais souvent à Ronnie : « Tout ce qu'il [Ten Hag] attend de toi, c'est que tu sois le premier à presser, que tu fasses une course, deux courses, et peut-être une troisième si tu en as envie. Ensuite, tu reviens au milieu, au cas où on récupère le ballon, et on pourra te passer le ballon. C'est tout ce qu'il attend de toi. Si tu n'es pas capable de le faire, tu ne joueras pas. Ou si tu ne veux pas le faire, tu ne peux pas jouer. D'accord, ou alors il [Ten Hag] ne te sélectionnera pas. Je te le dis, il ne te sélectionnera pas.
Ce n'est pas comme si, je pense que d'autres le feraient, et c'est la différence, d'autres le feraient. Mais Erik était, non, je fais ça, et il [Ronaldo] doit le faire, sinon il ne joue pas. C'était un peu une dispute. Pas une dispute, mais une impasse, et qui allait gagner ? Erik est resté sur ses positions. Je pense que la plupart des managers s'adapteraient à cela. Certains managers sont comme ça. Mais il est resté sur ses positions. »
Ronaldo affirme continuer à suivre les résultats de Manchester United
Ronaldo a été accusé d'avoir délibérément orchestré son départ d'Old Trafford, le quintuple vainqueur du Ballon d'Or étant frustré de rejoindre une équipe de Manchester United qui n'était plus que l'ombre de celle qu'il avait quittée pour le Real Madrid en 2009.
Il continue de suivre leurs résultats, comme il l'a confié à Piers Morgan en 2025 lorsqu'on lui a demandé si cela lui faisait mal de voir les Red Devils chuter du sommet de la Premier League : « Bien sûr. Bien sûr. Parce que j'y ai passé tant d'années. J'y ai remporté la Ligue des champions, j'y ai remporté le Ballon d'or, j'y ai remporté 12, 13, 14 titres.
Je le répète, Manchester United est toujours dans mon cœur. J'adore ce club. Mais nous devons tous être honnêtes, regarder les choses en face et dire : « Écoutez, ils ne sont pas sur la bonne voie ». Ils doivent donc changer, et à mon avis, cela ne concerne pas seulement l'entraîneur et les joueurs. »
Carrick prend les rênes des Red Devils avant une nouvelle période de transfert
Depuis, Manchester United a suivi ce conseil, Ruben Amorim ayant été démis de ses fonctions d'entraîneur au début de l'année 2026. Les rênes ont été confiées à l'ancien milieu de terrain Michael Carrick à titre intérimaire jusqu'à la fin de la saison en cours.
Il a supervisé une série de cinq matchs sans défaite, remportant quatre victoires consécutives à un moment donné, et a ramené les Red Devils dans la course à la qualification pour la Ligue des champions. Davantage d'argent devrait être dépensé cet été pour remodeler une équipe qui, comme le suggère Ronaldo, a sous-performé pendant trop longtemps.
