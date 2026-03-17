Une semaine plus tard, les équipes encore en lice en Ligue des champions s'affrontent à nouveau, cette fois à domicile pour l'adversaire qui avait perdu le match aller. Le coup d'envoi des huitièmes de finale sera donné par la rencontre entre le Sporting Lisbonne et Bodø/Glimt, prévue au Portugal au stade José Alvalade, après la victoire 3-0 des Norvégiens lors du match aller. Hauge et ses coéquipiers sont la grande surprise de cette saison ; leur parcours en Europe témoigne de l'essor du football norvégien, et leur championnat n'a pas encore commencé car les deux premières journées ont été reportées en raison des engagements de l'équipe en Europe. Au Portugal également, il a été décidé de reporter le match entre l'équipe de Rui Borges et Tondela, qui aurait dû se jouer il y a quelques jours mais qui a été déplacé (à une date à déterminer) précisément en raison de sa trop grande proximité avec le match d'aujourd'hui.