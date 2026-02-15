Goal.com
En direct
Erling Haaland
Nisanth V Easwar

Traduit par

Soulier d'or européen 2025-26 : Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappé et la course au titre de meilleur buteur européen

La défense du Soulier d'or européen de Kylian Mbappé est remise en question par des joueurs tels que Harry Kane et Erling Haaland.

Le Soulier d'or européen reste l'un des trophées individuels les plus prestigieux du football, récompensant le buteur le plus prolifique des meilleurs championnats nationaux européens.

Chaque saison donne lieu à une nouvelle bataille entre les attaquants d'élite qui affichent régulièrement des totaux de buts extraordinaires. Si la forme, la condition physique et la dynamique d'équipe fluctuent inévitablement, certains noms sont devenus des prétendants permanents : des attaquants dont la capacité à finir, le mouvement et la constance leur permettent de rester dans la course année après année.

Au fil des décennies, ce trophée a été dominé par des attaquants légendaires, depuis les époques record de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo jusqu'aux vainqueurs plus récents qui ont défini le jeu moderne. L'édition 2024-25 a été remportée par Kylian Mbappé, dont la campagne de buts fulgurante a souligné son statut de l'un des buteurs les plus fiables du sport, devançant Salah pour remporter cet honneur. Alors que la saison 2025-26 se déroule, la course oppose une fois de plus un mélange de superstars confirmées et d'attaquants d'élite en pleine ascension.

Le Soulier d'or européen utilise un système de notation pondéré* basé sur la difficulté de chaque championnat national. Les points d'un joueur sont calculés en multipliant ses buts en championnat par un coefficient attribué à ce championnat : 2,0 pour les championnats les mieux classés tels que la Premier League, la Liga et la Bundesliga, 1,5 pour les compétitions de niveau intermédiaire et 1,0 pour les championnats moins bien classés. Cela garantit que les buts marqués dans les championnats les plus compétitifs ont plus de valeur dans le classement final.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principaux candidats qui se disputent régulièrement le titre de meilleur buteur européen.

(*Nous n'avons inclus que ceux issus des ligues classées 2,0.)

  • FC Bayern München v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    1Harry Kane | Bayern Munich | 26 buts

    L'excellence polyvalente de Harry Kane en tant que buteur et créateur lui assure une place constante au sommet du classement des meilleurs buteurs du championnat. Sa précision dans la finition, sa capacité à marquer depuis n'importe quel endroit de la surface et son instinct lui permettent de s'adapter parfaitement au style de jeu dominant du Bayern Munich.

    Grâce à son expérience et à sa régularité, Kane reste l'un des attaquants les plus fiables d'Europe, capable de marquer 25 à 30 buts en championnat chaque saison.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-FRA-UKRAFP

    2Kylian Mbappé | Real Madrid | 23 buts

    Kylian Mbappé allie à la perfection vitesse, intelligence et finition d'élite, ce qui lui permet de figurer chaque saison parmi les meilleurs buteurs. Qu'il soit aligné au centre ou qu'il déborde sur la gauche, il trouve toujours le moyen d'exploiter les failles défensives.

    Son rendement est amplifié par le jeu offensif du Real Madrid, et sa réputation de joueur décisif dans les moments importants fait de lui l'un des prétendants les plus sérieux au titre de meilleur buteur européen à long terme.

  • Erling HaalandGetty Images

    3Erling Haaland | Manchester City | 22 buts

    Erling Haaland est largement considéré comme la référence en matière de jeu d'avant-centre pur en Europe. Son mélange de vitesse explosive, de domination physique et de finition clinique fait de lui une menace constante dans toute course au titre de meilleur buteur.

    Soutenu par une machine à créer des occasions à Manchester City, Haaland affiche régulièrement des statistiques remarquables, tant en championnat qu'en compétitions continentales. Son placement, sa mentalité implacable et sa capacité à convertir même les occasions de moindre qualité lui assurent de rester un favori perpétuel pour le Soulier d'or.

  • Brentford v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    4 Igor Thiago | Brentford | 17 buts

    Igor Thiago est un attaquant imposant physiquement et d'une énergie inépuisable, dont le style agressif s'intègre parfaitement à l'approche rapide de Brentford. Il excelle dans le pressing, la conservation du ballon et les centres offensifs, ce qui lui offre de multiples possibilités de marquer.

    Sa puissance, son jeu de tête et son sang-froid devant le but, qu'il ne cesse d'améliorer, lui permettent de s'imposer dans l'environnement exigeant de la Premier League. En continuant à perfectionner sa finition, Thiago a tous les atouts pour réaliser des saisons marquées par une régularité offensive impressionnante.

  • RCD Mallorca v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    5Vedat Muriqi | Majorque | 15 buts

    L'attaquant kosovar Vedat Muriqi a fait forte impression en Turquie et en Italie avant de rejoindre Majorque en 2021-22. Depuis, le vétéran s'est illustré par ses buts en Liga.

  • lautaro martinez inter bologna 4 gennaio 2026Getty Images

    6Lautaro Martinez | Inter | 14 buts

    Le talisman de l'Inter, Lautaro Martinez, affiche régulièrement un bilan à deux chiffres pour son club chaque saison et l'international argentin aura pour objectif de dépasser son total de 12 buts en Serie A réalisé la saison dernière.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-MONACOAFP

    7 Mason Greenwood | Marseille | 14 buts

    Mason Greenwood offre une combinaison rare de finesse technique, de créativité et de capacité naturelle à conclure. À l'aise avec les deux pieds et dangereux depuis différentes positions, il apporte imprévisibilité et panache à l'attaque de Marseille.

    Sa capacité à se créer ses propres occasions et à convertir celles fournies par ses coéquipiers lui permet de rester une menace constante en Ligue 1. Grâce à sa polyvalence et à son intelligence offensive, Greenwood est toujours capable d'afficher un nombre élevé de buts tout au long d'une saison.

  • Luis Diaz Bayern 2026Getty Images

    8Luis Diaz | Bayern Munich | 13 buts

    L'ancien attaquant de Liverpool Luis Diaz a pris un excellent départ à Munich et a pris le relais de Harry Kane dans la course au titre de meilleur buteur.

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Antoine Semenyo | Manchester City | 13 buts

    Le joueur international ghanéen Antoine Semenyo s'est imposé comme une force incontournable de la Premier League ces dernières saisons et il a repris là où il s'était arrêté la saison dernière, en 2025-2026.

  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    10Ferran Torres | Barcelone | 12 buts

    Comme mentionné précédemment, Robert Lewandowski semble avoir remonté le temps, affichant un nombre impressionnant de buts par match qui souligne à quel point il reste redoutable cette saison.

    Cela dit, Ferran Torres n'a pas l'intention de céder sa place dans l'attaque du FC Barcelone. L'international espagnol s'est propulsé parmi les meilleurs buteurs européens après avoir inscrit un triplé dévastateur en première mi-temps lors du match à l'extérieur contre le Real Betis, envoyant ainsi un message clair : sa place est au cœur de l'attaque de Xavi.

  • Deniz UndavGetty

    11Deniz Undav | Stuttgart | 12 buts

    L'ancien attaquant de Brighton, Deniz Undav, s'épanouit depuis son retour en Allemagne et continue d'être un atout majeur pour Stuttgart en attaque.

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-AUXERREAFP

    12Joaquín Panichelli | Strasbourg | 12 buts

    Joaquín Panichelli s'est rapidement imposé comme l'un des buteurs les plus prometteurs de la Ligue 1, faisant preuve d'une excellente anticipation, d'une finition précise et d'un travail acharné. Ses déplacements sur toute la ligne d'attaque lui permettent d'exploiter les failles défensives, tandis que son calme dans les situations de but reflète une maturité supérieure à son âge.

    Strasbourg continuant à lui offrir une plateforme pour se développer, Panichelli s'est positionné comme un attaquant prometteur, capable de marquer un nombre impressionnant de buts au cours d'une saison.

  • CA Osasuna v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    13Ante Budimir | Osasuna | 11 buts

    L'attaquant croate chevronné Ante Budimir connaît une fin de carrière florissante à Osasuna et poursuit sur sa lancée de la saison dernière.

  • Borussia Dortmund v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    14Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 11 buts

    Après avoir fait sensation en Bundesliga avec Stuttgart, Serhou Guirassy a rejoint le Borussia Dortmund où il a continué à marquer des buts.

  • Esteban Lepaul RennesGetty

    15Esteban Lepaul | Rennes | 11 buts

    Après avoir impressionné à Angers, Esteban Lepaul a été transféré à Rennes et connaît actuellement l'une des meilleures saisons de sa carrière.

0