Soulier d'or européen 2025-26 : Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappé et la course au titre de meilleur buteur européen

Le Soulier d'or européen reste l'un des trophées individuels les plus prestigieux du football, récompensant le buteur le plus prolifique des meilleurs championnats nationaux européens.

Chaque saison donne lieu à une nouvelle bataille entre les attaquants d'élite qui affichent régulièrement des totaux de buts extraordinaires. Si la forme, la condition physique et la dynamique d'équipe fluctuent inévitablement, certains noms sont devenus des prétendants permanents : des attaquants dont la capacité à finir, le mouvement et la constance leur permettent de rester dans la course année après année.

Au fil des décennies, ce trophée a été dominé par des attaquants légendaires, depuis les époques record de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo jusqu'aux vainqueurs plus récents qui ont défini le jeu moderne. L'édition 2024-25 a été remportée par Kylian Mbappé, dont la campagne de buts fulgurante a souligné son statut de l'un des buteurs les plus fiables du sport, devançant Salah pour remporter cet honneur. Alors que la saison 2025-26 se déroule, la course oppose une fois de plus un mélange de superstars confirmées et d'attaquants d'élite en pleine ascension.

Le Soulier d'or européen utilise un système de notation pondéré* basé sur la difficulté de chaque championnat national. Les points d'un joueur sont calculés en multipliant ses buts en championnat par un coefficient attribué à ce championnat : 2,0 pour les championnats les mieux classés tels que la Premier League, la Liga et la Bundesliga, 1,5 pour les compétitions de niveau intermédiaire et 1,0 pour les championnats moins bien classés. Cela garantit que les buts marqués dans les championnats les plus compétitifs ont plus de valeur dans le classement final.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principaux candidats qui se disputent régulièrement le titre de meilleur buteur européen.

(*Nous n'avons inclus que ceux issus des ligues classées 2,0.)