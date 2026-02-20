Sir Jim Ratcliffe « rappelé à ses responsabilités » par la Fédération anglaise de football après avoir tenu des propos anti-immigration

Le manager intérimaire de Manchester United, Michael Carrick, a été interrogé sur les commentaires de Ratcliffe lors de sa dernière conférence de presse vendredi.

Il a déclaré : « Sir Jim a fait une déclaration, puis le club a fait une déclaration. Ce n'est pas à moi d'en rajouter. Ce que je peux dire, c'est que je suis dans ce club depuis de nombreuses années et que nous avons un impact considérable à l'échelle mondiale, d'une manière ou d'une autre, et que nous en sommes responsables. En tant que joueur, membre du personnel et supporter, je pense que nous sommes vraiment fiers de cet environnement et de la culture qui règne au sein du club. L'égalité, la diversité et le respect mutuel sont des valeurs que nous essayons de mettre en pratique chaque jour. J'ai voyagé à travers le monde et je sais ce que ce club représente pour énormément de gens. Nous sommes pleinement conscients de cette responsabilité et nous essayons de l'assumer chaque jour. »

Interrogé sur l'impact que ses commentaires pourraient avoir sur l'équipe, Carrick s'est montré serein, ajoutant : « Nous avons un groupe très solide. Les joueurs, le personnel, à l'intérieur et à l'extérieur du club. Nous communiquons constamment entre nous. Les garçons sont de très bonne humeur. Nous avons pris une grande respiration, nous sommes revenus et nous nous concentrons sur la suite. Nous sommes là pour nous entraider. Faire partie de ce club, c'est aussi comprendre ce que cela signifie à l'échelle mondiale. Je ne peux parler que de mon expérience personnelle, mais je suis très fier de toutes les origines et de la diversité qui caractérisent ce club. »