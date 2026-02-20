Getty Images
Traduit par
Sir Jim Ratcliffe « rappelé à ses responsabilités » par la Fédération anglaise de football après avoir tenu des propos anti-immigration
La FA intervient auprès de Ratcliffe
Selon Sky News, la FA s'est entretenue avec Ratcliffe et lui a rappelé ses responsabilités en tant que participant au football anglais, après qu'il ait déclaré dans une diatribe à la même chaîne de télévision que « le Royaume-Uni a été colonisé par les immigrants ».
Voici ses propos : « On ne peut pas avoir une économie avec neuf millions de personnes bénéficiant d'allocations et un afflux massif d'immigrants, a-t-il déclaré. Je veux dire, le Royaume-Uni a été colonisé. Cela coûte trop cher. Le Royaume-Uni a été colonisé par les immigrants, n'est-ce pas ? Je veux dire, la population du Royaume-Uni était de 58 millions d'habitants en 2020, elle est maintenant de 70 millions. Cela représente 12 millions de personnes. »
Ces commentaires ont suscité une vive réaction, notamment un message de condamnation de la part de Kick It Out, l'association caritative antiraciste. Cependant, la FA s'est contentée de rappeler à Ratcliffe qu'il devait garder à l'esprit ses responsabilités dans le domaine du football, au lieu de sanctionner le milliardaire ou le club.
- AFP
Le cauchemar médiatique de Ratcliffe
Les propos de Ratcliffe ont suscité une vague de dégoût et le Premier ministre Keir Starmer lui a demandé de présenter ses excuses, écrivant sur X : « La Grande-Bretagne est un pays fier, tolérant et diversifié.
Jim Ratcliffe devrait présenter ses excuses. »
Rachael Reeves, la chancelière, a qualifié ces propos de « dégoûtants ».
Ratcliffe a finalement présenté des excuses, en quelque sorte, dans un communiqué où il déclarait : « Je suis désolé que mes propos aient offensé certaines personnes au Royaume-Uni et en Europe et aient suscité des inquiétudes. »
Carrick donne son avis
Le manager intérimaire de Manchester United, Michael Carrick, a été interrogé sur les commentaires de Ratcliffe lors de sa dernière conférence de presse vendredi.
Il a déclaré : « Sir Jim a fait une déclaration, puis le club a fait une déclaration. Ce n'est pas à moi d'en rajouter. Ce que je peux dire, c'est que je suis dans ce club depuis de nombreuses années et que nous avons un impact considérable à l'échelle mondiale, d'une manière ou d'une autre, et que nous en sommes responsables. En tant que joueur, membre du personnel et supporter, je pense que nous sommes vraiment fiers de cet environnement et de la culture qui règne au sein du club. L'égalité, la diversité et le respect mutuel sont des valeurs que nous essayons de mettre en pratique chaque jour. J'ai voyagé à travers le monde et je sais ce que ce club représente pour énormément de gens. Nous sommes pleinement conscients de cette responsabilité et nous essayons de l'assumer chaque jour. »
Interrogé sur l'impact que ses commentaires pourraient avoir sur l'équipe, Carrick s'est montré serein, ajoutant : « Nous avons un groupe très solide. Les joueurs, le personnel, à l'intérieur et à l'extérieur du club. Nous communiquons constamment entre nous. Les garçons sont de très bonne humeur. Nous avons pris une grande respiration, nous sommes revenus et nous nous concentrons sur la suite. Nous sommes là pour nous entraider. Faire partie de ce club, c'est aussi comprendre ce que cela signifie à l'échelle mondiale. Je ne peux parler que de mon expérience personnelle, mais je suis très fier de toutes les origines et de la diversité qui caractérisent ce club. »
- Getty
Et ensuite ?
Manchester United jouera son prochain match lundi soir, lors d'un déplacement à Everton. L'équipe de Carrick occupe actuellement la quatrième place du classement de la Premier League avant ses retrouvailles avec son ancien entraîneur David Moyes.
Il est impatient d'affronter l'ancien entraîneur de United, ajoutant : « Les équipes de David sont difficiles à affronter. C'est un très bon entraîneur. Grâce à son expérience, il sait ce qu'il faut pour réussir dans ce championnat. C'est un nouveau défi pour nous, et nous avons hâte de le relever. Nous avons eu beaucoup de temps pour nous y préparer. Cela va demander beaucoup d'efforts. Je sais que c'est un nouveau stade, mais historiquement, il a toujours été difficile de jouer à Everton. L'ambiance créée par leurs supporters est l'une des plus difficiles que j'ai connues, nous en sommes conscients. Nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes. Nous avons des choses à améliorer, mais nous avons une bonne base et de solides fondations pour aller de l'avant. Nous avons un bon esprit d'équipe et nous allons nous appuyer sur tout cela lundi soir. »
Publicité