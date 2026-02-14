Sir Jim Ratcliffe présente ses excuses aux Glazer après la controverse suscitée par les propos du directeur général de Manchester United sur l'immigration

Ratcliffe, actionnaire minoritaire de Manchester United et PDG d'INEOS, a présenté ses excuses officielles aux copropriétaires du club après la polémique suscitée par ses propos sur l'immigration au Royaume-Uni. Selon certaines informations, Ratcliffe aurait personnellement contacté les Glazer pour s'expliquer et leur faire part de la controverse que ses propos ont suscitée, alors que le club évalue actuellement l'impact potentiel sur sa réputation et ses partenariats commerciaux.

Ratcliffe a suscité l'indignation en affirmant lors d'une interview que les immigrants avaient « colonisé » le Royaume-Uni, ce qui lui a valu les condamnations du Premier ministre Sir Keir Starmer, qui a exigé des excuses publiques. La FA serait en train d'examiner ces déclarations et pourrait ouvrir une enquête officielle. Le maire de Manchester, Andy Burnham, a également appelé à prendre des mesures contre le milliardaire, qui réside à Monaco.