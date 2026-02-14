Getty Images Sport
Sir Jim Ratcliffe présente ses excuses aux Glazer après la controverse suscitée par les propos du directeur général de Manchester United sur l'immigration
Ratcliffe présente des excuses officielles
Ratcliffe, actionnaire minoritaire de Manchester United et PDG d'INEOS, a présenté ses excuses officielles aux copropriétaires du club après la polémique suscitée par ses propos sur l'immigration au Royaume-Uni. Selon certaines informations, Ratcliffe aurait personnellement contacté les Glazer pour s'expliquer et leur faire part de la controverse que ses propos ont suscitée, alors que le club évalue actuellement l'impact potentiel sur sa réputation et ses partenariats commerciaux.
Ratcliffe a suscité l'indignation en affirmant lors d'une interview que les immigrants avaient « colonisé » le Royaume-Uni, ce qui lui a valu les condamnations du Premier ministre Sir Keir Starmer, qui a exigé des excuses publiques. La FA serait en train d'examiner ces déclarations et pourrait ouvrir une enquête officielle. Le maire de Manchester, Andy Burnham, a également appelé à prendre des mesures contre le milliardaire, qui réside à Monaco.
Les partenariats commerciaux menacés
Les Glazer seraient très inquiets de l'impact que les propos de Ratcliffe pourraient avoir sur les sponsors et les partenaires commerciaux de Manchester United, ainsi que sur les projets du club concernant un nouveau stade. Burnham a qualifié ces commentaires d'« inexacts, insultants et incendiaires », suscitant des inquiétudes quant à une éventuelle perturbation des négociations sur la rénovation d'Old Trafford ou la construction d'un nouveau stade d'un milliard de livres sterling, dévoilé l'année dernière.
Les projets futurs du club en matière de stade dépendent fortement de l'alignement entre le club, les conseils locaux et les autorités du Grand Manchester. Tout préjudice causé aux relations avec les dirigeants de la ville ou les investisseurs pourrait compliquer un projet considéré comme essentiel pour stimuler la valorisation à long terme du club.
Déclaration publique de Ratcliffe
Jeudi, Ratcliffe a présenté des excuses publiques, clarifiant ses propos. Il a déclaré : « Je regrette que mes propos aient pu offenser certaines personnes au Royaume-Uni et en Europe, mais il est important de soulever la question d'une immigration contrôlée et bien gérée qui soutient la croissance économique. Mes commentaires ont été faits alors que je répondais à des questions sur la politique britannique lors du Sommet européen de l'industrie à Anvers, où je discutais de l'importance de la croissance économique, de l'emploi, des compétences et de l'industrie manufacturière au Royaume-Uni. »
Il a ajouté : « Mon intention était de souligner que les gouvernements doivent gérer les migrations parallèlement aux investissements dans les compétences, l'industrie et l'emploi afin que la prospérité à long terme soit partagée par tous. Il est essentiel que nous maintenions un débat ouvert sur les défis auxquels le Royaume-Uni est confronté. »
Et ensuite ?
Si les excuses de Ratcliffe peuvent contribuer à apaiser les tensions pour l'instant, le club reste soumis à la surveillance constante de la presse et de ses partenaires.
Ratcliffe s'est fortement impliqué dans United depuis qu'il a acheté une participation de 1,25 milliard de livres sterling en 2024, ce qui lui confère une influence sur la direction du club sur et en dehors du terrain. Il devra désormais travailler avec les personnes en coulisses pour réparer les dégâts qu'il a causés.
