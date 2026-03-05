Getty/GOAL
Traduit par
Sir Jim Ratcliffe invité à cesser de courir après l'argent à Manchester United et à se concentrer sur les trophées, alors que l'ancien attaquant des Red Devils s'interroge sur les intentions d'INEOS et des Glazer
- Getty/GOAL
Quand Ferguson a-t-il pris sa retraite ? Manchester United a régressé depuis.
Sous la houlette de son légendaire ancien entraîneur Sir Alex Ferguson, Manchester United a établi sa domination nationale et continentale. Lorsqu'ils ont fait leurs adieux à leur entraîneur emblématique en 2013, les Red Devils comptaient 13 titres de Premier League et deux victoires en Ligue des champions à leur palmarès historique.
Depuis, City a remporté huit titres de champion d'Angleterre (dans l'ère moderne) et conquis l'Europe en remportant le triplé en 2022-23. Sous la houlette de Pep Guardiola, ils ont transformé Manchester, autrefois rouge, en une ville bleu ciel.
United a passé plus d'une décennie à lutter pour revenir au sommet, sans que ses investissements massifs sur le marché des transferts ne portent leurs fruits. Les questions continuent d'être posées aux membres du conseil d'administration, Ratcliffe et INEOS ne faisant pas grand-chose pour apaiser le sentiment anti-Glazer.
Les Red Devils restent très attractifs et constituent l'une des entreprises sportives les plus puissantes de la planète, ce qui, selon Rossi, leur sera très utile. Des progrès ont été réalisés récemment sous la houlette de l'entraîneur intérimaire Michael Carrick, avec un retour dans le top 4 à Old Trafford.
- Getty/GOAL
Voisins bruyants : Manchester United a déclaré que la seule façon de dépasser Manchester City était de...
Pressé de questions pour savoir si United pouvait dépasser City dans les cinq prochaines années et reprendre ses droits de vantardise à Manchester, Rossi - s'exprimant en association avec talkSPORT Bet Online Slots - a déclaré à GOAL qu'il fallait régler certainsproblèmes en dehors du terrain : « C'est intéressant. Vous savez, les propriétaires de Manchester United se soucient-ils d'être les plus grands en termes de trophées, de titres ou de revenus ?
Il y a deux façons différentes d'envisager les choses. Pour les gens qui s'intéressent au football, tout est question de titres, de victoires, d'être les meilleurs. Le football a changé. Tout tourne d'abord autour de l'argent en dehors du football. Et, vous savez, ils sont les meilleurs. Ils sont toujours les meilleurs, je pense, n'est-ce pas ? Dans le football mondial, sinon, ils sont seconds derrière le Real Madrid ou Barcelone ou autre.
« Alors, qu'est-ce qui leur importe le plus ? Les fans, ils se soucient des titres. Je me soucie des titres. Je suis sûr que les joueurs se soucient des titres, et à juste titre. C'est normal. Et nous verrons bien. Nous verrons si c'est quelque chose que la direction va transmettre à ces joueurs et comment nous voulons revenir à la conquête de titres plutôt que d'être l'équipe qui génère le plus de revenus au monde. »
Transfert : Manchester United attire-t-il toujours les meilleurs joueurs mondiaux ?
Interrogé sur la question de savoir si Manchester United redeviendra une destination de choix pour les meilleurs joueurs du monde, comme c'était le cas lorsqu'il y jouait aux côtés de Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney, Rossi a ajouté : « Je pense que c'est toujours le cas. Je pense que les gens rêvent toujours de jouer pour Manchester United. C'est le plus grand club du monde. Donc, dès qu'une occasion se présente, je pense qu'ils sont capables d'attirer les meilleurs joueurs.
Je pense que Manchester United est toujours une destination de choix pour les meilleurs joueurs, pour les jeunes joueurs. C'est toujours le meilleur club au monde. Il leur suffit de se remettre sur les rails en termes de résultats.
Cette année, ils font un excellent travail avec Carrick, qui remplace [Ruben] Amorim et leur permet de retrouver leur identité, de retrouver le style de Manchester United. Les gens parlent toujours de certains buts marqués qui ressemblent à l'ancien style de jeu de l'époque de Fergie. Et une fois que vous avez trouvé cette identité, je pense que vous pouvez vous appuyer dessus.
« Et cette année, ils doivent être réalistes et se fixer comme objectif de retrouver le football européen, la Ligue des champions. Et je pense qu'ils sont sur la bonne voie pour y parvenir. Et oui, l'année prochaine, ils seront en mesure de construire quelque chose, d'assurer la continuité, avec Carrick, espérons-le, et de renouer avec la victoire. United semble clairement être de nouveau sur la bonne voie. »
Palmarès : comparaison entre les records de Manchester United et Manchester City depuis 2013
Depuis le départ à la retraite de Ferguson, Manchester United a remporté deux FA Cups, plusieurs fois la Coupe de la Ligue, deux fois le Community Shield et l'Europa League. Au cours de la même période, Manchester City a remporté 21 trophées.
Guardiola mène son équipe à la conquête de quatre titres cette saison, au niveau national et international, tandis que les Red Devils ont connu leur pire saison depuis 111 ans en étant éliminés dès le premier tour des deux coupes nationales et en ne participant à aucune compétition européenne en 2025-2026.
Publicité