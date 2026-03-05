Sir Jim Ratcliffe invité à cesser de courir après l'argent à Manchester United et à se concentrer sur les trophées, alors que l'ancien attaquant des Red Devils s'interroge sur les intentions d'INEOS et des Glazer

Sous la houlette de son légendaire ancien entraîneur Sir Alex Ferguson, Manchester United a établi sa domination nationale et continentale. Lorsqu'ils ont fait leurs adieux à leur entraîneur emblématique en 2013, les Red Devils comptaient 13 titres de Premier League et deux victoires en Ligue des champions à leur palmarès historique.

Depuis, City a remporté huit titres de champion d'Angleterre (dans l'ère moderne) et conquis l'Europe en remportant le triplé en 2022-23. Sous la houlette de Pep Guardiola, ils ont transformé Manchester, autrefois rouge, en une ville bleu ciel.

United a passé plus d'une décennie à lutter pour revenir au sommet, sans que ses investissements massifs sur le marché des transferts ne portent leurs fruits. Les questions continuent d'être posées aux membres du conseil d'administration, Ratcliffe et INEOS ne faisant pas grand-chose pour apaiser le sentiment anti-Glazer.

Les Red Devils restent très attractifs et constituent l'une des entreprises sportives les plus puissantes de la planète, ce qui, selon Rossi, leur sera très utile. Des progrès ont été réalisés récemment sous la houlette de l'entraîneur intérimaire Michael Carrick, avec un retour dans le top 4 à Old Trafford.