Simeone, après la plainte de Barcelone : « À Madrid, on est habitués à ce genre de choses. »

Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, a réagi à la plainte déposée par le FC Barcelone auprès de l'UEFA après la défaite concédée par le club catalan face aux Rojiblancos.

Mercredi dernier, en quart de finale aller de la Ligue des champions, le Barça s’était incliné 2-0 sur sa pelouse face aux Colchoneros.

Le club catalan a déposé une réclamation officielle auprès de l’UEFA, estimant que l’arbitre roumain Stefan Covaci a commis plusieurs erreurs.

Avant de recevoir le Barça mardi prochain pour le match retour, l’Atlético se concentre d’abord sur la Liga et son déplacement à Séville, prévu samedi.

Le quotidien AS a rapporté ses propos tenus en conférence de presse : « Nous vivons à Madrid et nous sommes habitués à ce genre de situations. »

Il a ajouté : « Pour qui sait lire le jeu, c’est très simple et cela ne nous affecte absolument pas. »

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