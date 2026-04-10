Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Traduit par

Simeone, après la plainte de Barcelone : « À Madrid, on est habitués à ce genre de choses. »

FC Barcelone vs Atletico Madrid
FC Barcelone
Atletico Madrid
Ligue des Champions
FC Séville vs Atletico Madrid
FC Séville
LaLiga
D. Simeone
Espagne

La star de l'Atlético de Madrid n'est toujours pas prête.

Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, a réagi à la plainte déposée par le FC Barcelone auprès de l'UEFA après la défaite concédée par le club catalan face aux Rojiblancos.

Mercredi dernier, en quart de finale aller de la Ligue des champions, le Barça s’était incliné 2-0 sur sa pelouse face aux Colchoneros.

Le club catalan a déposé une réclamation officielle auprès de l’UEFA, estimant que l’arbitre roumain Stefan Covaci a commis plusieurs erreurs.

Avant de recevoir le Barça mardi prochain pour le match retour, l’Atlético se concentre d’abord sur la Liga et son déplacement à Séville, prévu samedi.

Le quotidien AS a rapporté ses propos tenus en conférence de presse : « Nous vivons à Madrid et nous sommes habitués à ce genre de situations. »

Il a ajouté : « Pour qui sait lire le jeu, c’est très simple et cela ne nous affecte absolument pas. »

Lire aussi

Flick balaie la polémique : « Je ne vais pas gaspiller mon énergie à lui répondre »

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Je n’ai pas cédé sous la pression exercée par le Real Madrid.

    L’entraîneur argentin a précisé : « Me plains-je de la pression exercée par le Real ? Non, j’ai simplement répondu à une remarque sur Barcelone en rappelant que nous sommes habitués à ce genre de situation à Madrid. »

    Interrogé sur la situation du gardien Oblak, il a répondu : « Il n’est pas encore prêt à nous rejoindre. Il est très motivé et nous avons eu une bonne discussion. C’est un joueur clé pour l’équipe et nous avons besoin de lui. Nous espérons qu’il sera prêt mardi. »

    Interrogé sur la possible relégation de Séville, il a reconnu : « La situation est bien plus complexe qu’une simple réponse. Je ne peux pas expliquer tout ce qui se passe. »

    Il a ajouté : « Séville a occupé une place importante dans ma carrière et dans ma vie, tant par la façon dont on m’a traité que par la vie que j’y ai menée. Je leur souhaite le meilleur, et j’espère que demain, nous pourrons livrer le match que nous voulons. »

    L’Atlético de Madrid occupe actuellement la 4e place de la Liga avec 57 points, tandis que Séville, 17e, compte 31 unités.

    • Publicité
LaLiga
FC Séville crest
FC Séville
SEV
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM