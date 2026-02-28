Signez Darwin ! Chelsea a déclaré que Nunez pourrait être un nouveau Dennis Bergkamp, alors que la légende des Blues vante les mérites de l'ancien attaquant de Liverpool

L'ancien international français Desailly estime que Chelsea devrait s'intéresser à ce joueur de 26 ans qui possède encore un grand potentiel. Il a déclaré à FootItalia : « Je recommanderais Nunez à Chelsea. C'est un très bon joueur, un joueur intelligent, il a juste besoin d'un environnement propice pour s'épanouir. Lorsque Liverpool a identifié son potentiel, ils savaient ce qu'ils avaient statistiquement.

Mais quand on commence sur une mauvaise note, la confiance disparaît, tout comme l'estime de son entourage. C'est comme Dennis Bergkamp qui est allé à l'Inter Milan : tout s'est complètement mal passé. Ou Roberto Carlos à ses débuts, qui tirait le ballon dans les tribunes. La confiance n'était pas là. C'est ce qui est arrivé à Nunez à Liverpool. Mais la qualité est toujours là. Il est maintenant à Al-Hilal et a marqué environ six buts en 16 matchs, ce qui n'est pas mal du tout. »

Je suis heureux de voir qu'il souhaite revenir dans le football européen, cela montre que l'argent ne fait pas tout. Un club comme Chelsea ou le nouveau Manchester United serait idéal pour lui. Il a besoin d'être entouré de joueurs confirmés et confiants qui savent qu'ils vont jouer tous les week-ends et qui lui passeront le ballon dès la première occasion. C'est un petit détail, mais quand il fait une course, il a besoin de recevoir le ballon immédiatement. Sinon, il perd rapidement confiance.

Nous avons connu une situation similaire avec Frank Lampard, un joueur magnifique, mais qui cherchait parfois une autre option au lieu de passer le ballon immédiatement à l'attaquant. On voyait alors les attaquants perdre leur rythme. Nunez a besoin de recevoir le ballon immédiatement. Mais c'est un joueur de qualité et il est encore assez jeune. »