Getty/GOAL
Traduit par
Signez Darwin ! Chelsea a déclaré que Nunez pourrait être un nouveau Dennis Bergkamp, alors que la légende des Blues vante les mérites de l'ancien attaquant de Liverpool
- Getty Images
Palmarès de Nunez à Liverpool : titre de Premier League et buts
L'ancien international néerlandais Bergkamp a eu du mal à donner le meilleur de lui-même en Italie avec l'Inter, mais il est devenu une légende du club des Gunners après avoir rejoint le nord de Londres en 1995. Il a fait partie de la célèbre équipe des « Invincibles » qui a remporté le titre en 2003-2004.
Nunez a déjà remporté un titre de champion d'Angleterre, après avoir aidé Liverpool à retrouver sa domination nationale en 2024-25. Il a rejoint la Saudi Pro League avec Al-Hilal après avoir inscrit 40 buts en 143 apparitions avec les Reds.
Sa régularité s'est avérée problématique tout au long de son passage dans le Merseyside, après un transfert de 64 millions de livres sterling (86 millions de dollars) en provenance du Benfica, mais un nouveau changement de décor est prévu après avoir perdu sa place dans la hiérarchie lors de son aventure au Moyen-Orient.
Chelsea explique pourquoi le transfert de Nunez pourrait être judicieux
L'ancien international français Desailly estime que Chelsea devrait s'intéresser à ce joueur de 26 ans qui possède encore un grand potentiel. Il a déclaré à FootItalia : « Je recommanderais Nunez à Chelsea. C'est un très bon joueur, un joueur intelligent, il a juste besoin d'un environnement propice pour s'épanouir. Lorsque Liverpool a identifié son potentiel, ils savaient ce qu'ils avaient statistiquement.
Mais quand on commence sur une mauvaise note, la confiance disparaît, tout comme l'estime de son entourage. C'est comme Dennis Bergkamp qui est allé à l'Inter Milan : tout s'est complètement mal passé. Ou Roberto Carlos à ses débuts, qui tirait le ballon dans les tribunes. La confiance n'était pas là. C'est ce qui est arrivé à Nunez à Liverpool. Mais la qualité est toujours là. Il est maintenant à Al-Hilal et a marqué environ six buts en 16 matchs, ce qui n'est pas mal du tout. »
Je suis heureux de voir qu'il souhaite revenir dans le football européen, cela montre que l'argent ne fait pas tout. Un club comme Chelsea ou le nouveau Manchester United serait idéal pour lui. Il a besoin d'être entouré de joueurs confirmés et confiants qui savent qu'ils vont jouer tous les week-ends et qui lui passeront le ballon dès la première occasion. C'est un petit détail, mais quand il fait une course, il a besoin de recevoir le ballon immédiatement. Sinon, il perd rapidement confiance.
Nous avons connu une situation similaire avec Frank Lampard, un joueur magnifique, mais qui cherchait parfois une autre option au lieu de passer le ballon immédiatement à l'attaquant. On voyait alors les attaquants perdre leur rythme. Nunez a besoin de recevoir le ballon immédiatement. Mais c'est un joueur de qualité et il est encore assez jeune. »
- Getty Images Sport
Palmer restera-t-il à Chelsea ou retournera-t-il à Manchester United ?
Darwin pourrait devenir la star de Chelsea s'il peut compter sur des joueurs comme Cole Palmer pour lui fournir des munitions. L'international anglais pourrait faire son retour à Manchester United, son club d'origine. Desailly admet que le meneur de jeu de 23 ans a des décisions importantes à prendre concernant son avenir.
Le Français ajoute : « Chelsea se qualifiera pour la Ligue des champions. Mais même si ce n'est pas le cas, les fans ont désormais une autre mentalité. Ce qui compte, c'est le club, pas un joueur en particulier. Chelsea a le potentiel pour performer sans Palmer. Son contrat est long, donc s'il venait à partir, cela rapporterait beaucoup d'argent qui pourrait être réinvesti dans des joueurs correspondant à la philosophie du manager.
Je suis sûr qu'il fait de son mieux pour que Chelsea termine parmi les quatre premiers. Mais si son cœur lui dit de partir, eh bien, j'ai dû choisir entre Monaco et Marseille une fois, et j'ai suivi mon cœur. Je suis allé à Marseille parce que j'étais fan. Les joueurs vont et viennent dans le football moderne, mais le club est la priorité dans le cœur des supporters. »
À la conquête du trophée : les Blues cherchent à remporter d'autres titres majeurs
Chelsea occupe actuellement la cinquième place du classement de la Premier League, à trois points de Manchester United. L'équipe est désormais entraînée par Liam Rosenior et s'est également qualifiée pour les huitièmes de finalede la Ligue des champions et le cinquième tour de la FA Cup, où elle affrontera Wrexham, l'équipe de Ryan Reynolds et Rob Mac.
Publicité