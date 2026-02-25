« Si une équipe peut y arriver, c'est bien nous » - Raphinha est convaincu que Barcelone réussira un formidable retour contre l'Atlético Madrid

Lors d'une séance de questions-réponses sur la chaîne YouTube officielle du FC Barcelone, le joueur de la saison 2024-25 a insisté sur le fait que l'équipe était mentalement prête à relever le défi. Après l'humiliation subie lors du match aller (4-0), l'équipe a subi une défaite surprise contre Gérone en Liga, ce qui l'a fait temporairement passer derrière le Real Madrid au classement, avant de retrouver sa fierté grâce à une victoire 3-0 contre Levante. Un match contre Villarreal, troisième au classement, est prévu ce week-end, mais l'attaquant brésilien a déjà en tête de réaliser un retour sensationnel en coupe.

« Nous sommes confiants quant à notre capacité à faire un bon match. Nous croyons que nous en sommes capables. S'il y a une équipe capable de remonter au score, c'est bien la nôtre. Nous savons que le match sera difficile, que le renversement de situation sera très compliqué, mais je pense que nous sommes prêts pour ce qui nous attend », a déclaré Raphinha. Ses paroles reflètent l'état d'esprit d'un vestiaire qui refuse de baisser les bras malgré la tâche difficile qui l'attend face à l'équipe disciplinée de Diego Simeone.