Getty Images Sport
Traduit par
« Si une équipe peut y arriver, c'est bien nous » - Raphinha est convaincu que Barcelone réussira un formidable retour contre l'Atlético Madrid
Croire à l'impossible : Raphinha vise un revirement historique
Lors d'une séance de questions-réponses sur la chaîne YouTube officielle du FC Barcelone, le joueur de la saison 2024-25 a insisté sur le fait que l'équipe était mentalement prête à relever le défi. Après l'humiliation subie lors du match aller (4-0), l'équipe a subi une défaite surprise contre Gérone en Liga, ce qui l'a fait temporairement passer derrière le Real Madrid au classement, avant de retrouver sa fierté grâce à une victoire 3-0 contre Levante. Un match contre Villarreal, troisième au classement, est prévu ce week-end, mais l'attaquant brésilien a déjà en tête de réaliser un retour sensationnel en coupe.
« Nous sommes confiants quant à notre capacité à faire un bon match. Nous croyons que nous en sommes capables. S'il y a une équipe capable de remonter au score, c'est bien la nôtre. Nous savons que le match sera difficile, que le renversement de situation sera très compliqué, mais je pense que nous sommes prêts pour ce qui nous attend », a déclaré Raphinha. Ses paroles reflètent l'état d'esprit d'un vestiaire qui refuse de baisser les bras malgré la tâche difficile qui l'attend face à l'équipe disciplinée de Diego Simeone.
- AFP
Les valeurs familiales selon Hansi Flick
L'un des principaux facteurs qui expliquent l'optimisme de Raphinha est l'unité qui règne au sein du groupe depuis l'arrivée de Hansi Flick. L'entraîneur allemand a transformé l'équipe en une unité soudée qui occupe actuellement la première place dans de nombreux classements, et Raphinha attribue cela aux liens personnels qui se sont tissés en coulisses. Le Brésilien, qui s'est imposé comme un leader charismatique au cours de ses quatre années en Catalogne, estime que le respect mutuel entre les joueurs est à la base de leur succès tactique sur le terrain.
« Pour être honnête, l'ambiance dans les vestiaires est excellente. D'après ce que je vois, les joueurs s'entendent à merveille. Je pense que nous sommes comme une famille ici. Au final, nous passons beaucoup plus de temps ensemble qu'avec nos propres familles, entre les déplacements, les entraînements et tout le reste. Sincèrement, je vois une atmosphère d'amitié sincère, et je pense qu'une grande partie de notre succès est due à cela », explique l'ancienne star de Leeds United. Ce sentiment de camaraderie sera mis à rude épreuve lorsqu'ils tenteront de démanteler le bloc défensif de l'Atleti lors du match retour.
La fierté du capitaine
L'ascension de Raphinha au rang de capitaine désigné du club témoigne de sa détermination et de son rythme de travail. Pour un joueur qui a d'abord été soumis à un examen minutieux à son arrivée, sa deuxième saison avec le brassard représente un rêve devenu réalité. Il reconnaît le poids de la responsabilité et l'importance de diriger un club avec une histoire aussi riche. Pour lui, ce rôle représente bien plus qu'un simple morceau de tissu : il s'agit de servir le collectif à tout moment.
« Être l'un des leaders du Barça est quelque chose de très important. Comme je l'ai dit, depuis mon arrivée, j'ai toujours essayé d'aider autant que possible. Être capitaine du Barça est quelque chose qui n'arrive qu'à très peu de joueurs. C'est un immense privilège, quelque chose que je n'aurais même pas imaginé dans mes rêves les plus fous », a-t-il avoué. Ce leadership sera crucial dans les semaines à venir, alors que le Barça traverse une période de forte pression sur plusieurs fronts, notamment en Liga et en Ligue des champions.
- AFP
Surmonter les revers liés aux blessures
Alors que sa campagne précédente était une véritable démonstration statistique — avec 34 buts et 26 passes décisives en 57 apparitions —, cette saison a été marquée par des obstacles physiques. Des problèmes musculaires ont contraint Raphinha à rester sur la touche pendant 13 matchs, une expérience frustrante pour un joueur dont le jeu repose sur une énergie explosive. Il a admis que le poids mental lié à l'absence de jeu peut être tout aussi difficile à supporter que le processus de récupération physique lui-même, même s'il voit enfin le bout du tunnel.
« J'ai traversé des moments difficiles. Nous, les joueurs, n'aimons pas être blessés car, au final, nous ne pouvons plus faire ce qui nous passionne. C'est très éprouvant psychologiquement. Mais nous traversons ces épreuves et nous n'avons pas d'autre choix. Parfois, nous ne pouvons même pas expliquer pourquoi nous nous blessons. C'est une période très difficile », a-t-il déclaré, avant d'ajouter une note positive sur son état actuel : « Je me sens en très bonne forme, tant mentalement que physiquement. J'essaie de retrouver ma meilleure forme après ma blessure ; il est toujours difficile d'être à 100 % d'un seul coup. Je peux dire que je suis en très bonne forme ; mentalement, je me sens très bien et physiquement, je me rapproche de ma meilleure version. »
Publicité